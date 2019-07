Rede Doctum lança Unidade de Ensino à Distância em Sete Lagoas

Evento reuniu autoridades e formadores de opinião para lançamento da marca na cidade

DA REDAÇÃO – Com mais de 80 anos de tradição no ensino superior em Minas Gerais e no Espírito Santo, a Rede Doctum acaba de chegar a Sete Lagoas. O evento de lançamento da unidade de EaD (Ensino a Distância) na cidade aconteceu dia 1º de Julho, no saguão do pátio Lagoa Shopping.

A noite de lançamento contou com a presença do presidente executivo da Rede Doctum, Pedro Leitão; reuniu autoridades, como o deputado estadual Douglas Melo; além de profissionais da imprensa, diretores de escolas, e outros formadores de opinião.

Em seu discurso, Pedro Leitão, relembrou a história da família e a missão da Doctum. “Meu avô era filho de pais analfabetos e foi analfabeto até os 14 anos. Mas aos 16 ele já tinha aprendido a ler e escrever e aos 23 fundou o Colégio Caratinga”, conta. Ele destacou também o poder da educação na vida das pessoas. “A nossa família foi salva pela educação. Nós acreditamos muito nisso, é nossa missão transformar a vida das pessoas pela educação, e existe um poder enorme quando se faz o que gosta e se faz o que acredita. Hoje a Doctum tem 17 unidades e 25 mil alunos, é uma instituição avaliada com nota máxima pelo MEC e que chega a Sete Lagoas com esse desejo de fazer mais, inovar e ir além”, afirma.

A unidade de EaD de Sete Lagoas possui uma proposta de ensino inovadora, com foco na flexibilidade e comodidade que os novos tempos exigem. Nele são oferecidos os cursos à distância de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Serviço Social, e de Tecnologia em Gestão Financeira, Marketing, Logística, Processos Gerenciais e Recursos Humanos.

Na modalidade EaD, na quase totalidade do tempo os alunos estudam à distância, em uma ambiente virtual, com encontros presenciais para a realização de provas.

Sobre o EaD

A modalidade Educação a Distância (EaD) possibilita o acesso de todo o conteúdo disponibilizado online para o aluno estudar em seus melhores horários e de qualquer lugar, com a mesma qualidade e diploma do curso presencial.

No ambiente virtual, os alunos acompanham o curso, em uma interface moderna, dinâmica e acessível. Nessa plataforma confiável e fácil de usar, os estudantes têm acesso ao programa do curso, materiais didáticos, aulas gravadas e ferramentas de comunicação.

Com 17 unidades e 25 mil alunos, e avaliada com nota máxima pelo MEC, a Doctum chega a Sete Lagoas com o desejo de fazer mais, inovar e ir além.