Rede Doctum inaugura polo de Ensino à Distância em Sete Lagoas

Novo espaço possui estrutura inovadora, com foco na flexibilidade

DA REDAÇÃO – Com mais de 80 anos de tradição no ensino superior em Minas Gerais e no Espírito Santo, a Rede Doctum inaugurou, na última quinta-feira, 26, o polo de Ensino a Distância (EaD) na cidade de Sete Lagoas. O evento reuniu professores e alunos matriculados em uma aula inaugural que marcou a abertura do novo espaço.

Na ocasião, o diretor do polo, Tiago Leitão, abriu a aula conversando com os estudantes. Em seu discurso, relembrou a história e a missão da instituição. “A Doctum se preocupa com o aluno, com o ser humano. Estamos prontos para fazer o melhor, oferecendo ensino de qualidade e atendimento diferenciado. A educação é a ferramenta fundamental para o crescimento profissional do ser humano”.

O evento também contou com a presença da professora Luiza Saldanha, mestre em Administração, graduada em Psicologia e especializada em Psicologia do Trabalho, que ministrou a palestra “A importância do ensino superior para o mercado de trabalho e empregabilidade”. Após a aula, os alunos conheceram a estrutura o polo, que oferece laboratório de informática, sala de tutoria, sala de coordenação, recepção e secretaria, além de uma área de convivência.

Para o aluno do curso de Logística, Daniel Souza, o polo superou suas expectativas. “O atendimento diferenciado, o cuidado com os alunos e a estrutura perfeita me deixaram muito animado. Fico satisfeito por ter escolhido essa faculdade. Com certeza serei muito feliz aqui”.

Sobre o EaD

A unidade de EaD de Sete Lagoas possui uma proposta de ensino inovadora, com foco na flexibilidade e comodidade que os novos tempos exigem. No polo são oferecidos os cursos à distância de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Serviço Social, e de Tecnologia em Gestão Financeira, Marketing, Logística, Processos Gerenciais e Recursos Humanos.

Na modalidade EaD, na quase totalidade do tempo os alunos estudam à distância, em uma ambiente virtual, com encontros presenciais para a realização de provas. E possibilita o acesso de todo o conteúdo disponibilizado online para o aluno estudar em seus melhores horários e de qualquer lugar, com a mesma qualidade e diploma do curso presencial.