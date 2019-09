Rede Doctum encerra mais um ciclo de formaturas e novas turmas colam grau em MG e no ES

Cerimônias em João Monlevade e Guarapari marcaram o fim das solenidades do primeiro semestre de 2019

DA REDAÇÃO – Mais um ciclo de formaturas é concluído pela Rede de Ensino Doctum, nas unidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ao todo, a instituição formou só no primeiro semestre de 2019 mais 28 novas turmas, apresentando ao mercado de trabalho e à sociedade centenas de novos profissionais, de diferentes áreas.

As unidades Doctum de João Monlevade, em Minas Gerais, e de Guarapari, no Espírito Santo, realizaram, na última semana, as solenidade de formaturas do primeiro semestre de 2019. Em Minas, a solenidade foi presidida pelo Diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, professor Alexandre Azevedo Leitão.

No dia 29 de agosto, colaram grau os formandos da unidade de Monlevade dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. No dia 30 de agosto, foi a vez dos graduandos dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica. Os alunos do curso de Direito da unidade de Guarapari, também colaram grau na noite de 29 de agosto.

As cerimônias foram realizadas com todo rigor e formalidades que o ritual merece, em um ato solene e público. Além dos formandos e seus convidados, participaram das solenidades os oradores, padrinhos, homenageados, patronos, paraninfos, diretores, professores e demais membros da instituição.

Após realização dos discursos dos paraninfos e oradores das turmas, dos juramentos, e da entrega dos canudos, a Rede de Ensino Doctum realizou a premiação do Mérito Acadêmico, um certificado entregue ao formando destaque, que apresentou as melhores notas e relevante dedicação e empenho nas atividades acadêmicas durante todo o curso.

Ao apresentar à sociedade seus mais novos profissionais, a Rede Doctum de Ensino ressalta seu orgulho por fazer parte da formação acadêmica de cada formando e deseja a todos sucesso e prosperidade em suas respectivas áreas de atuação.