Rede de serviços em Bom Jesus do Galho muda rotina em função do coronavírus

BOM JESUS DO GALHO – Em função da acelerada disseminação do coronavírus, que causa a doença Covid-19, o prefeito William Batista de Calais decretou que sejam tomadas medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia no município.

Durante toda a segunda-feira (16), profissionais da saúde se reuniram para traçar estratégias de combate à doença infecciosa viral e que pode levar a óbito.

O decreto foi elaborado considerando a lei federal de emergência em saúde pública e o decreto do Estado de Minas, também focado nas medidas preventivas do Covid-19.

As escolas foram fechadas na tarde de ontem, os encontros do grupo da Feliz Idade foram suspensos, bem como outras atividades relacionadas a organizações que têm suas ações relacionadas direta ou indiretamente ao governo municipal.

As disposições do decreto aplicam-se ainda a entidades privadas, organizações religiosas, empresas privadas, associações, fundações sediadas no município.

Dentre outros vários itens do decreto, estão o que diz respeito ao atendimento médico, como o transporte de pacientes para outras localidades, a não ser em caso de doenças crônicas e de emergência.

As instruções dizem respeito ainda ao isolamento de servidores que apresentarem sintomas de gripes e propõem a substituição das atividades presenciais nos prédios públicos municipais pela execução das tarefas home office.

Segundo o prefeito, William Batista de Calais, as ações vão dar mais agilidade às medidas adotadas pelo município no combate ao coronavírus. “Estamos nos preparando para o enfrentamento dessa doença, unindo forças de todos os nossos colaboradores, da gestão municipal, e da comunidade. O momento é crítico, mas temos fé em Deus que essa crise vai passar logo. Enquanto não passa, pedimos a toda população que siga as orientações que estão sendo dadas pelos nossos profissionais da saúde”.

William enfatiza a importância de as pessoas se manterem em casa neste período. “Se ir às ruas é uma necessidade, que as pessoas, ao saírem de suas residências, reforcem os cuidados. Vamos atravessar este período com segurança”, finalizou o chefe do Executivo.

Assessoria de Comunicação