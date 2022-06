Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Hemocentro precisa de 2,3 mil doadores

No dia em que comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Hemocentro de Uberlândia revelou que precisa de voluntários para garantir o estoque de alguns tipos sanguíneos. Atualmente, a unidade tem capacidade para 105 atendimentos diários e precisa de cerca de 2,3 mil voluntários para conseguir manter o banco de sangue em níveis seguros. A unidade está com apenas 40% de ocupação de vagas no número de agendamentos e os níveis de estoque mais baixos são o de sangue O+ (60%) e A+ (50%). Devido a baixa procura por parte dos doadores e a queda na quantidade de sangue estocado, a instituição recomendou, na última semana, a suspensão de procedimentos eletivos em hospitais da cidade. (Diário de Uberlândia)

UFJF e UFV estão entre as melhores

As universidades federais de Viçosa (UFV) e Juiz de Fora (UFJF) estão entre as 35 melhores do Brasil. A informação é do ranking “QS World University Rankings 2023”, que avaliou mais de 2 mil instituições e classificou 1.422. Nesta edição, foram considerados oito indicadores: reputação acadêmica; reputação entre empregadores; proporção de docente por aluno; citações científicas; proporção de estudantes estrangeiros; corpo docente internacional; rede internacional de pesquisa; empregabilidade. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Prefeitura promove qualificação

Para oferecer capacitação continuada e melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam na educação infantil, a Secretaria Municipal de Educação, promoveu palestras formativas aos servidores da rede de ensino. Os encontros aconteceram no auditório do Centro Cultural do Colégio São Domingos. Participaram do evento aproximadamente 800 profissionais. Com o tema “A arte da interação entre educadores e crianças: uma relação de direitos e deveres”, o palestrante e advogado Bruno Barbosa discutiu as relações que acontecem dentro das unidades escolares. (Correio de Araxá – Araxá)

Samu ganha nova base

A Unidade de Suporte Básico do Samu Municipal de Ipatinga agora conta com uma base de atendimento na sede do 11º Batalhão de Bombeiros da Polícia Militar, localizada no Centro de Ipatinga. A informação foi divulgada pela administração municipal. A base da Unidade operava a partir do Shopping Vale do Aço. No entanto, com a reabertura do comércio de Ipatinga, após o controle da covid-19, houve um aumento de circulação de veículos na avenida Pedro Linhares Gomes, que margeia o complexo de compras, o que impactou no tempo de resposta dos chamados de atendimento. (Diário do Aço – Ipatinga)

Prefeitura constrói banheiro público em praça

A Prefeitura de Itaúna, por meio da Secretaria Municipal de Regulação Urbana entregou banheiro público na praça Doutor Augusto Gonçalves. A obra, no valor de R$ 86.484,85, foi realizada pela Empresa Meta Engenharia e consiste em banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais contendo rampa de acesso, barras de apoio, guarita de vigilância e fraldário. O local será administrado pela APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Itaúna e será cobrado o valor de R$1,00 por pessoa para utilização do espaço. A instituição será responsável pelos custos de manutenção do local. (Jornal Integração – Itaúna)

Bombeiros realizam atividade de prevenção

O 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Ituiutaba tem trabalhado constantemente de forma a tornar cada vez mais ágil seus atendimentos, dessa forma, vem utilizando de mecanismos para promover ações da cultura de prevenção de acidentes na cidade. Para isto, aos domingos são realizadas operações de ponto base em locais de grande concentração de pessoas. Os Bombeiros compareceram à Feira Pública Municipal que acontece no Bairro Junqueira onde foi realizado um ponto base. Nestes locais há sempre um grande número de pessoas e este tipo de ação se faz necessária para reduzir o tempo resposta em caso de ocorrências na área e difundir a presença do Corpo de Bombeiros Militar no Município, além de orientar a população. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

Prefeitura recebe por PIX

Buscando proporcionar maior acessibilidade e tecnologia aos contribuintes, a Prefeitura de Ouro Preto implementa o PIX como a nova opção de pagamento de serviços, taxas e documentos de arrecadação municipal. A nova medida representa para o município um aumento na velocidade em que os pagamentos podem ser realizados e torna de forma instantânea a compensação de recursos financeiros, facilitando o atendimento de protocolos, solicitações de alvarás, pagamentos de IPTU e demais taxas requeridas pelo contribuinte. (O Liberal – Ouro Preto)