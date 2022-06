Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Ouro Preto ganha novo parque

No Dia Mundial do Meio Ambiente foi inaugurado em Ouro Preto o Parque Urbano das Candeias, antigo Lago do Azedo, no bairro Jardim Alvorada. O nome Candeia homenageia uma espécie nativa, pioneira e de grande relevância ambiental e econômica para a população desde os tempos de Vila Rica. Em sua área de 2.267 metros quadrados construídos, o Parque das Candeias possui centro de convivência com cozinha, depósito e banheiros, playground de madeira, quadra poliesportiva, arena de areia, quadra de futebol society, ciclovia infantil, pista de skate, pista de caminhada, além da área verde em seu entorno. (O Liberal – Ouro Preto)

Prefeitura reúne as associações

O prefeito Renato Carvalho, a vice-prefeita Maria Cecília, os secretários Luiz Miranda (Obras), Antônio Cafrune (Serviços Urbanos e Distritais) e Joaquim Fernandes (Trânsito); e a superintendente da SAE, Cláudia Eliane se reuniram com vários presidentes de bairros no Palácio dos Ferroviários. De acordo com o secretário de Gabinete, Flávio Soares, o prefeito tem se reunido com representantes de associações de bairro ou líderes comunitários, para ouvir as principais demandas daquela localidade. Após algumas reuniões, determinadas ações haviam sido colocadas em pauta como prioridade de cada bairro. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Consórcio Rio Doce faz capacitação

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce (CIMDOCE), Ministério Público, Ardoce, Sebrae e a Prefeitura de Valadares promoveram na segunda-feira (6/6) uma manhã de capacitação sobre a implantação, estruturação e manutenção do Programa Regional de Proteção e Defesa do Consumidor e do Serviço de Inspeção Municipal Consorciado na Região Leste de Minas. O Promotor de Justiça, Randal Bianchini, informou que o Fundo Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor liberou R$ 2 milhões para execução dos dois projetos e explicou as vantagens para os 31 municípios participantes e consumidores. (Jornal Cidade – Governador Valadares)

Araxá vai receber fábrica de aviões

Com previsão de investimento inicial previsto na ordem de R$ 658 milhões e geração de cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos, Araxá deu mais um passo rumo à concretização da instalação da fábrica de aviões da empresa Desaer Desenvolvimento Aeronáutico. A assinatura de despacho do Governo de Minas Gerais para a implantação da fábrica aconteceu no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. Durante a cerimônia, o prefeito Robson Magela ressaltou que a vinda da empresa foi possível graças à parceria entre a Prefeitura de Araxá e o Governo de Minas Gerais. (Correio de Araxá – Araxá)

Audiência discute trabalho infantil

Acontecerá em Capelinha uma Audiência Pública para tratar sobre a campanha anual de combate e erradicação do trabalho infantil. O objetivo é fortalecer a discussão de políticas públicas voltadas para a erradicação do trabalho infantil. A Audiência Pública é realizada pela Prefeitura de Capelinha, por meio da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infanto-Juvenil, e acontecerá na Câmara Municipal, às 18h. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Prefeitura faz intervenções da ANAC

A Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, iniciou ações em parceria com o Aeroclube de Ituiutaba para realizar intervenções solicitadas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Um comunicado foi expedido pela ANAC no dia 31 de maio, solicitando ações no local para garantir a continuidade da prestação dos serviços. O trabalho teve início da última quinta-feira, 2, e será concluído nos próximos dias, sendo concedido prazo para entrega até 18 de agosto de 2022. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Caixa reúne delegados

Nos dias 01 e 02 de junho a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais realizou, em Belo Horizonte, o Encontro de Delegados da CAA/MG – Gestão 2022/2024. Quase duzentos representantes de todo o estado participaram das atividades. O encontro teve como objetivo apresentar aos delegados(as) todos os setores da instituição, os benefícios, serviços e produtos oferecidos à advocacia mineira pela CAA/MG. Os coordenadores de cada setor, juntamente com a diretoria, reforçaram a importância de cada delegado(a) levar para as subseções as informações sobre os benefícios que a CAA/MG oferece, a fim de que todos da advocacia do estado saiba que podem usufruir de diversos produtos e serviços. (Ascom CAA)