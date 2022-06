Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Universidade amplia sistema de cotas

A Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) ampliou o sistema de cotas para os cursos de pós-graduação da instituição. A universidade oferece anualmente 801 vagas para ingresso por meio de cotas para os cursos de graduação, o que representa cerca de 40% do total de alunos da instituição. O Sistema foi instituído no Brasil em 2012 e garante a reserva obrigatória de vagas para alunos que vieram de escolas públicas de baixa renda, negros, índios e pessoas com deficiência. Para ampliar ainda mais essa inclusão, a Universidade Federal de Alfenas está sendo pioneira em estender as cotas também pros cursos de pós-graduação. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Araguari faz lei de limpeza

A Prefeitura de Araguari publicou lei que dispõe sobre a limpeza e manutenção dos terrenos baldios e também dos imóveis abandonados, bem como manutenção das calçadas nos imóveis localizados no município. A nova lei considera imóveis malconservados: terrenos e lotes baldios ou desocupados; construções inacabadas e ruínas de obras abandonadas; quintais e pátios de casas desocupadas ou abandonadas; pertencentes ao patrimônio histórico material; aqueles que, embora construídos e habitados, permaneçam sujos, colocando em risco a saúde da vizinhança. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Divinópolis em luto pelo Cel Faria

A Câmara Municipal de Divinópolis decretou luto oficial de três dias pela morte de Pedro Magalhães Faria, o Coronel Faria – militar aposentado, jornalista, um dos fundadores do jornal Agora e ex-presidente da Adjori MG, ex-diretor do Sindijori, que ocorreu na noite de sábado. Ele tinha 79 anos e estava internado, há cerca de duas semanas, para tratar de um problema no coração. Ele se dedicava ao jornalismo desde 1971. Em 2016 se afastou do jornal para escrever um livro sobre Divinópolis. (Jornal Agora – Divinópolis)

“Oficina de Horta” avança em Inhapim

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o secretário de Meio Ambiente Wagner Teixeira Pinto visitaram o projeto “Oficina de Horta”, ministrado por técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar para os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de – Apae. Uma parceria que tem rendido bons frutos para os usuários da instituição e para seus familiares, principais beneficiados com toda colheita. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Manhuaçu em alerta por febre maculosa

Estão sendo investigados dois casos de pacientes picados pelo carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) e que foram internados em Manhuaçu. Trata-se de um casal. Um deles faleceu, embora já estivesse contaminado com dengue, e, a mulher, que chegou a ser internada, teve alta recentemente. De acordo com a Vigilância Ambiental, não se tem o registro desta doença há mais de um ano em Manhuaçu. No entanto, conta que a febre maculosa é uma doença presente na região, embora não seja frequente. (Diário de Manhuaçu)

Primeiras Damas realizam encontro

Aconteceu durante a reunião da Amalpa – Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba, o 1⁰ encontro de primeiras-damas da região do Alto Paraopeba. O evento inédito foi realizado por iniciativa da primeira-dama do município de Congonhas, Libertad Lamarque Guerra, que ressaltou em sua fala os benefícios do conhecimento e interação. O momento foi de interação e troca de experiências, o que demonstra o fortalecimento do vínculo regional existente não somente entre os gestores, mas também entre as primeiras-damas desses municípios que possuem tanta proximidade geográfica. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Cidade recebe Encontro Literário

Uberlândia recebe até 10 de junho, a terceira edição do Encontro Literário do Cerrado (Elicer). A expectativa dos organizadores é receber cerca de 60 mil pessoas no Castelli Master durante os seis dias de evento. A última edição aconteceu em 2017 e em 2020 o encontro foi suspenso devido à pandemia da covid-19. Neste ano, o tema é “Quintais da Imaginação: uma viagem literária por Minas Gerais”. A organização é de Humberto Paes Leme, que conquistou a destinação de 44 mil vales-livros para estudantes e professores da rede estadual de ensino de Uberlândia e região. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Unis inaugura Vila Sapiens

Entre os dias 06 e 10 de junho, acontece a oitava edição do Congresso Internacional do Grupo Unis, com o tema: “Ressignificar, Reconectar e Reinventar”. O evento vai trazer mais de 250 atividades voltadas para diversas áreas do conhecimento, explorando temas atuais e relevantes, com palestrantes nacionais e internacionais. Dentre essas atividades, o Grupo Unis vai inaugurar um novo, e importante, espaço na Cidade Universitária: a Vila Sapiens, um lugar que proporcionará o nascimento de novas ideias, o desenvolvimento de novas habilidades para os colaboradores e conectará os estudantes ao mercado corporativo. (Gazeta de Varginha)