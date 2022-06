Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Operação apreende carne em Uberaba

Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Rurais do 5º Departamento de Polícia Civil (5ºDPC) desencadeou, na quarta-feira, a segunda fase da Operação Brahman e apreendeu mais de três toneladas de carne imprópria para consumo, em Uberaba. Ainda, foram efetuadas três prisões. Na primeira fase foram identificados os supostos autores dos furtos de gado e, nesta segunda fase, a intenção é reprimir o furto de gado e fiscalizar o comércio. A Operação é uma parceria da Polícia Civil, Procon Municipal, Ministério Público, por meio do Procon Estadual, Vigilância Sanitária de Uberaba, Departamento de Posturas e Serviço de Inspeção Municipal. (Jornal da Manhã – Uberaba).

Começa o ‘Tocando o Amanhã’

O Projeto “Tocando o Amanhã” recebeu familiares e autoridades para o início das aulas, em Guanhães. O evento foi no Espaço Novo Tempo, e contou com a entrega do kit pedagógico. Trata-se de um kit composto por pasta, apostila, caderno de música, flauta, lápis, borracha e uniforme. Então a entrega foi feita por autoridades municipais e pela representante da Farmácias Indiana, patrocinadora do Projeto. A prefeita Doris Campos, marcou presença na solenidade, juntamente com vários membros de seu Secretariado. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

ALMG apura situação no presídio

A Comissão dos Direitos Humanos da Câmara de São Sebastião do Paraíso vai acionar a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que possa acompanhar a situação no presídio local. A decisão está sendo tomada após o não comparecimento do diretor da unidade João Paulo Mantuani Vitor, que foi convidado a prestar esclarecimentos sobre a situação dos internos na Sessão Ordinária. A sugestão foi apresentada pelo vereador Sérgio Aparecido Gomes ao vereador Pedro Sérgio Delfante, que preside a comissão local e tem apresentado uma série de reclamações dos familiares em relação ao atendimento e tratamento aos presos. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

TCU autoriza privatização do aeroporto

O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou a concessão do aeroporto de Uberlândia à iniciativa privada. A decisão foi anunciada durante sessão plenária. A Corte de Contas, em sua decisão, na sessão plenária, considerou atendidos os requisitos previstos na Instrução Normativa. De acordo com o ministro relator, Walton Alencar Rodrigues, não foram “identificadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem a continuidade da 7ª rodada de concessões aeroportuárias”. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Sabará terá Conferência de Saúde

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a 13ª Conferência Municipal de Saúde. Com a temática “Planejando o Futuro da Saúde Sabarense: o fortalecimento da atenção primária à saúde no contexto atual”, o encontro será das 12h às 18h, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda. Poderão participar da atividade membros da Comissão Organizadora de Trabalho, convidados, delegados, observadores e a população em geral. (Folha de Sabará – Sabará)

JF regulamenta cadastro de fornecedores

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) regulamentou, nesta quinta-feira (2), as regras para fazer valer o cadastro de fornecedores de peças de cobre adquiridas em empresas de reciclagem na cidade. O decreto trata sobre a lei 14.391/2022, publicada em abril, que estabelece multa para estabelecimentos que atuarem em desacordo com o regramento. O regulamento cria um modelo de documentação para comprovação de origem do material, com informações do estabelecimento e da origem dos itens. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cobertores de cães furtados

Protetores de animais e simpatizantes da causa estão revoltados com o roubo das cobertas que protegem do frio os animais que vivem na rodoviária de Caeté. Só no mês de maio foram dois furtos, sendo o último na madrugada da última terça, 31. “Eu piquei todas as cobertinhas em quadradinhos menores para não ter roubo, porque a cobertinha grande, querendo ou não, alguém passa e pensa em levar para casa, acreditando que os cães não precisam. Dessa vez limparam tudo, não deixaram nada”, disse a protetora Elisa Braga. (Jornal Opinião – Caeté)