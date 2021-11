Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Reunião para implantação de campus

Um sonho antigo que foi engavetado por muito tempo começa a tomar forma em Araxá. A implantação de um campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Araxá foi tema de encontro entre o prefeito Robson Magela e o reitor da universidade, Luiz Fernando Resende, na sede da prefeitura. As tratativas começaram em 2013 quando a UFTM, interessada em expandir o campus além dos limites de Uberaba, apontou as cidades Araxá e Iturama para a instalação de novos polos universitários. Na época o Ministério da Educação (MEC) chegou a aprovar a abertura de vagas. (Correio de Araxá)

Chuvas normalizam reservatórios

Com a chegada do período chuvoso em Minas Gerais e índice pluviométrico acima da média histórica em outubro, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) não renovou a portaria que restringia a captação de água no rio das Velhas. A medida foi adotada no trecho entre Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e Presidente Juscelino, na região central do estado. O índice pluviométrico atingiu 189 mm em outubro, ultrapassando a média histórica, que é de 104,7 mm, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A validade da portaria era até o dia 1° de novembro. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

52% da população vacinada

Dez meses após a primeira dose aplicada na enfermeira Luiza de Marilac, de 60 anos, Caeté atingiu a importante marca de 52% do total de 45.364 habitantes com esquema vacinal completo contra a covid-19 — 23.776 moradores já receberam as duas doses ou a dose única dos imunizantes que protegem contra a doença, enquanto 31.317 pessoas receberam ao menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus. O avanço da vacinação no município reflete positivamente na queda do número de novos casos confirmados, de óbitos e de internações em decorrência da doença. Atualmente, apenas 19 pessoas estão em monitoramento domiciliar. Casos recuperados chegam a 2.097, 81 óbitos e 2.609 casos suspeitos. (Jornal Opinião – Caeté)

Alfabetização digital para EJA

O projeto Alfabetização Digital, uma iniciativa da Escola Municipal Assis Brasil, em Governador Valadares, oferece novas possibilidades de aprendizado para os estudantes com mais de 15 anos que não aprenderam a ler ou escrever. A iniciativa, que é multidisciplinar, une o desenvolvimento da educação básica com o da informática. O projeto, que é o primeiro segmento do Ensino Fundamental na educação de jovens e adultos, visa ajudar estudantes com idade a partir de 15 anos a desenvolverem leitura e escrita. As aulas acontecem uma vez por semana e, desde setembro, em formato presencial. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Programa de apoio aos MEIs

Para apoiar e assessorar os microempreendedores individuais do município, a administração de Coronel Fabriciano lança, nesta terça-feira, 09, o programa Mais MEI Fabriciano. A iniciativa é viabilizada por meio de uma parceria firmada entre o município e o projeto de extensão do curso de Administração da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), campus de Governador Valadares, detalhou o governo. A abertura será no auditório Maria Angélica Nunes, na prefeitura, a partir das 19h. Cerca de 60 microempreendedores já foram pré-selecionados para participar do programa, que vai apresentar ferramentas de gestão e acompanhar os negócios dos participantes durante um ano gratuitamente. (Diário do Aço – Ipatinga)

Santa Casa promove Dia Azul

Em comemoração ao mês de conscientização sobre o câncer de próstata, a Santa Casa Montes Claros realizou a primeira ação do hospital. O “Dia Azul”, realizado tradicionalmente na Oncologia Irmã Malvina, destinada ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (Sus), contou com a participação dos médicos oncologistas, colaboradores da unidade, pacientes e acompanhantes. Além disso, a coordenadora do Serviço de Oncologia da Santa Casa, a médica Juliana Arruda, falou sobre a importância da prevenção e reforçou orientações e cuidados para os pacientes em tratamento. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Cadastramento de ambulantes

Quem passou pela Praça do Riachuelo, na região central de Juiz de Fora, notou uma movimentação intensa na unidade da Sala do Empreendedor instalada no local. A iniciativa visa atuar junto aos ambulantes da Avenida Getúlio Vargas na transferência dos pontos de vendas para a nova localidade, consequência da reorganização do trânsito na avenida, um dos pontos tradicionais do comércio popular do município. Entretanto, lojistas do Santa Cruz Shopping, que atuam em frente à praça que receberá os comerciantes, e donos de estabelecimentos na Rua São Sebastião, também nas proximidades do local, ameaçam manifestação contrária à medida. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora).