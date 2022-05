Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Expoleste abre as portas e supera expectativas

A abertura da Expoleste foi marcada pela superação de expectativas por parte da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, responsável pela realização da feira, que recebeu autoridades políticas e civis, expositores, patrocinadores oficiais e convidados de vários setores. A cerimônia de abertura foi marcada pela homenagem que a Associação Comercial fez ao empresário Ivo de Tassis Filho, presidente do Conselho de Administração da AC Credi, patrocinadora oficial do evento. O governador Romeu Zema destacou em seu discurso que os projetos do Governo para recuperar as estradas em Minas Gerais e de investir para mudar a qualidade de vida das pessoas, com geração de empregos formais. O evento prossegue até este domingo, 22. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Apae Caratinga celebra 48 anos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga comemorou 48 anos de história. Duas solenidades foram realizadas, sendo visita às instalações da Clínica de Autismo e apreciação da reforma do espaço do Módulo I, situado à Rua Raul Soares, 206, centro e às oficinas do Centro Dia, bem como a reforma do Módulo II, que fica à Rua Roberto Alves de Souza, 136, Bairro Monte Líbano. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Seminário debate Violência Sexual

O mês de maio é caracterizado pela campanha de conscientização sobre a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Pensando nesse assunto, a Prefeitura de Araguari, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social promoveu o I Seminário de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que contou com a participação do prefeito Renato Carvalho, o promotor da 7ª promotoria de Justiça, curador da Vara da Infância e da adolescência, Felipe Araújo Gomes; e representantes de municípios da região e de diversos conselhos existentes na cidade, entre outros. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araxá tem incentivo ao esporte

O Programa Municipal de Incentivo ao Esporte foi aprovado pela Câmara Municipal e tem como objetivo promover e consolidar o esporte como direito social, guiado pelos princípios da democratização e inclusão social, valorizando a acessibilidade, descentralização, intersetorialidade e multidisciplinaridade das ações esportivas. “Estou muito feliz com a aprovação desse programa. Agora quem for representar a cidade de Araxá em competições poderá receber o apoio financeiro e, se preciso for, toda estrutura que o Município oferece para sua preparação e treinamentos”, ressalta o prefeito Robson Magela (Correio de Araxá – Araxá)

Congonhas ajuda moradores de rua

Uma onda de frio intenso derrubou as temperaturas nos últimos dias em boa parte do país e a Prefeitura de Congonhas colocou em prática um plano de contingência para auxiliar pessoas que vivem em situação de rua, uma das mais afetadas pelas baixas temperaturas.O plano de contingência é executado por equipes das secretarias de Assistência Social e Defesa Civil para o atendimento e acolhimento desse público. De acordo com a Defesa Civil, durante as abordagens as pessoas em situações de rua receberam agasalhos, colchões, sopa e outros. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Cidades recebem caminhonete-cela

Divinópolis e Formiga receberam uma caminhonete-cela para transporte humanizado ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). Outros 30 municípios do estado foram beneficiados pelos veículos, entregues pelo governador Romeu Zema (Novo), em Belo Horizonte. Segundo o Estado, o investimento foi de R$ 8,8 milhões do Fundo Penitenciário dos anos de 2019 e 2020, do próprio Depen-MG e do convênio Plataforma Mais Brasil, entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). (Últimas Notícias – Formiga)

Dia de Luta Antimanicomial em Manhuaçu

O Caps II, o Caps AD e o Capsi de Manhuaçu realizaram um ato em comemoração ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial (18 de maio), no campo do Caps II. Foi realizado um baile de máscaras com o tema: “Desmascarando a Hipocrisia: Loucura é Verso e Liberdade, Poesia!”. Além dos usuários das instituições, estiveram presentes a secretária de Saúde, Ana Lígia de Assis Garcia, e as equipes que trabalham no serviço e no sistema de saúde. Segundo a coordenadora do Caps II, Maria Aparecida Silva, o objetivo do evento é, também, combater o preconceito contra as doenças mentais. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Últimos leitos de UTI Covid serão desmobilizados

Os últimos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) destinados exclusivamente para pacientes com Covid-19 serão desmobilizados em Juiz de Fora. A informação foi divulgada pela Prefeitura (PJF) e segue determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Serão desmontados os 15 leitos restantes, que passarão a atender a população em geral. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do município, cinco pessoas estavam hospitalizadas com Covid-19. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)