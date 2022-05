Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Uberlândia investe R$ 110 milhões na rede

A Prefeitura de Uberlândia anunciou um pacote de investimentos de R$ 110 milhões para revitalização e ampliação da rede de água e esgoto da cidade, incluindo uma reforma na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Uberabinha. A verba é oriunda do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finasa), assinado pela Prefeitura em dezembro de 2021 junto à Caixa Econômica Federal. “Esse investimento vai contribuir na melhoria da captação e tratamento do esgoto e, logicamente na proteção do Rio Uberabinha, que é o nosso grande objetivo. São investimentos em adutoras, esgoto, reforma dos 12 reatores e a construção de mais um. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Campanha “Fazenda Velha Limpa”

Foi lançada oficialmente na Praça São Sebastião, a Campanha Fazenda Velha Lima, comunidade localizada na zona rural de Sete Lagoas. Idealizada pela Associação de Moradores de Fazenda Velha (Codefav), foram entregues seis lixeiras utilizadas em condomínios, com tampa, fabricado em polietileno (PEAD) e capacidade volumétrica de 1000 Litros. Mais lixeiras são esperadas e esse é apenas o início da campanha que busca preservar a limpeza de uma das localidades mais agradáveis de Sete Lagoas com a instalação de coletores em pontos estratégicos de Fazenda Velha. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Uberaba tem recursos do pré-sal

Municípios brasileiros recebem recursos nesta sexta-feira (20) do primeiro repasse da cessão onerosa do pré-sal. As prefeituras também receberão um valor adicional no dia 24 de maio devido ao volume excedente da segunda rodada de leilões. Somando os dois repasses, R$4,5 milhões serão destinados a Uberaba este mês. A verba é oriunda do leilão do pré-sal na Bacia de Santos, que ocorreu no dia 17 de dezembro 2021. Na ocasião, foram oferecidos dois blocos, Sépia e Atapu, com arrecadação de R$11,140 bilhões. Na sexta-feira (20), Uberaba receberá R$1.330.697,05 dos recursos do leilão do pré-sal. Já na próxima semana, mais R$3.246.677,91 serão transferidos ao município. (Jornal da Manhã – Uberba)

Prefeitura adquire UTI’s

A Prefeitura de São Sebastião do Paraíso recebeu as novas ambulâncias UTI’s adquiridas pelo Município para o sistema público de saúde. É a primeira vez que a Prefeitura dispõe de unidades móveis próprias para o transporte de pacientes que necessitam de cuidados intensivos durante o translado. O investimento nessas ambulâncias, adquiridas com recursos próprios, ficou em cerca de R$ 578 mil, além de mais R$ 1,6 milhão em oito ambulâncias para simples remoção, totalizando R$ 2.274. 000,00. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Poderes fortalecem ações contra abusos

A Câmara Municipal de Montes Claros sediou o seminário de abertura da Semana Municipal de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual da Criança e Adolescente. Participaram do evento, organizado pelo executivo, vereadores, representantes de entidades de assistência às crianças e adolescentes, promotor de justiça Daniel Librelon, analista da Polícia Civil e psicóloga Iara Wanderley Biondi, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Dardânia Gonçalves, secretário de Desenvolvimento Social Aurindo Ribeiro, e representando a Secretaria Municipal de Saúde, Bruno Pinheiro. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Prefeitura é referência nacional

O ArcGis é uma plataforma de geoprocessamento, coleta e análise de dados, internacionalmente conhecida, produzida pelo Instituto americano ESRI (Environmental Systems Research Institute) e distribuída no Brasil pelo grupo Imagem. Na semana passada, a Prefeitura de Varginha foi escolhida entre as três cidades nacionais de destaque para se apresentarem no “Workshop GIS / Governo Municipal”, um evento on line promovido pela organização, cujo objetivo foi divulgar soluções inovadoras, conquistadas por meio da plataforma ArcGIS. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Pedro Leopoldo terá Rodeo Show

Falta pouco para a cidade de Pedro Leopoldo receber turistas de todo o país em dois finais de semana consecutivos. Isso, porque de 3 a 11 de junho, o Pedro Leopoldo Rodeio Show vai apresentar grandes nomes da música no Parque de Exposições. A 17ª edição do festival promete proporcionar uma megaestrutura. De acordo com Tiago de Brito, CEO do Pedro Leopoldo Rodeio Show, a retomada do evento em 2022 mostra a força e importância da festa para a região. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)