Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

R$ 1,2 bi para a planta de lítio em Minas

Além da expansão da produção na mina de Volta Grande, entre os municípios de Nazareno e São Tiago, na região Central de Minas Gerais, mediante investimentos de cerca de R$ 200 milhões, que já está em curso, a AMG Mineração também já trabalha nos projetos de engenharia da nova planta química de lítio, que será implantada na região. Sob aportes de R$ 1,2 bilhão, a unidade de beneficiamento transformará o concentrado em carbonato de lítio, conferindo maior valor agregado ao mineral extraído em terras mineiras. As operações estão previstas para 2026. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Câmara proíbe barragens

A base governista do prefeito Odelmo Leão na Câmara de Uberlândia manteve os vetos do Executivo a três projetos que foram apreciados pelo plenário. Entre as proposições de lei estava uma proposta que previa proteção das margens do Rio Uberabinha, uma segunda que propunha maior transparência para acompanhamento de obras públicas e uma terceira, que garantia inclusão de crianças com deficiência. Todas foram engavetadas. A justificativa dada pelo prefeito baseia-se no argumento de que as três propostas são inconstitucionais. (Diário de Uberlândia)

Marinha faz treinamento em Furnas

A Marinha do Brasil promove até o dia 18 de maio, na região de Furnas, um grande treinamento de Operações Ribeirinhas. O treinamento, que conta com a participação de mais de 700 fuzileiros e equipamentos, é o maior já realizado pela Marinha em Minas Gerais, tem o propósito principal de manter a condição de pronto emprego e a capacidade expedicionária dos Fuzileiros Navais, para operar em todas as regiões do País, ao mesmo tempo em que permite reforçar a presença da Marinha no estado. (Folha da Manhã – Passos)

Prefeito e vice cassados em Sabará

A Justiça Eleitoral Anna Carolina Goulart Martins e Silva cassou o mandato do prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), do vereador William Borges (PV) e do vice-prefeito, Lucas Silva (PSD). A decisão ainda cabe recurso. A decisão foi proferida pela juíza da 241ª Zona Eleitoral de Sabará,, com base na acusação de uso de uma associação comunitária, de funcionários e veículos da prefeitura para realizar propaganda eleitoral indevida e compra de votos. (Folha de Sabará – Sabará)

ANAC fecha aeroporto de Poços

A Secretaria Municipal de Defesa Social de Poços de Caldas foi surpreendida por uma nota técnica emitida pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, que determina o fechado do aeroporto municipal Embaixador Walther Moreira Salles pelo período de um ano. O motivo seria por falta de comunicação entre a administração do aeroporto com a agência. A nota técnica determina que o fechamento da pista seja a partir do dia 17 de julho até o dia 17 de julho de 2023. (Poços Com – Poços De Caldas)

Cachoeira será despoluída

A Prefeitura de Mariana anunciou que despoluirá a água de Cachoeira do Brumado. Com um investimento de R$2.417.500,00, o projeto consiste na compra de 500 fossas sépticas -BIOTE- para todas as famílias residentes ao longo do leito do rio que deságua na cachoeira do distrito. A ação resultará na despoluição da queda d’água, proporcionando saúde, segurança e saúde aos moradores da localidade e aos turistas. (O Liberal – Ouro Preto)

Espaço para idosas é inaugurado

Será inaugurado o Espaço de Cuidados para Pessoas Idosas da PJF, que funcionará na sede da Associação de Apoio a Crianças e Idosos (AACI) no Bairro Nova Era. O espaço vai atender 20 idosos semidependentes, de 8h às 17h, oferecendo alimentação, serviços de assistência social e fisioterapia, entre outros. O projeto vai atender pessoas com 60 anos ou mais, com indicativo de violação de direitos e cuja condição demande auxílio para atividades cotidianas. Os atendidos serão selecionados por comissão composta por representantes da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e da AACI. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

111 crianças sem o nome paterno

Dados inéditos levantados pelo Portal dos Cartórios de Registro Civil apontam que, nos quase dois anos completos de pandemia, mais de 100 crianças em Ituiutaba foram registradas somente com o nome da mãe na certidão de nascimento. O número, que representa 4% dos recém-nascidos ituiutabanos, ganha ainda mais relevância quando os últimos dois anos apontaram a menor quantidade de nascimentos no município. Os dados são verificados justamente nos anos em que aconteceram os menores números de nascimentos desde o início da série histórica do Cartório, em 2003, totalizando 1.059 registros em 2020 e 1.041 em 2021. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)