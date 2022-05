Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

UBSs funcionam no período noturno

Em uma reunião da comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o secretário de Saúde Ivan Chebli anunciou que o Município vai adotar o horário noturno nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Até o ano que vem, o Secretário também diz que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também contam com um terceiro turno, entre 17h e 21h, para que seja possível ampliar o atendimento e suprir toda a demanda da população. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Araguari autoriza parklet’s

A Prefeitura de Araguari publicou decreto que autoriza a instalação de extensões de calçada, também conhecido como parklet. Essas extensões são construídas onde existia um estacionamento permanente de veículos. Os parklet são locais públicos de convivência e podem ser equipados com diversos itens, como: bancos, mesas, floreiras, lixeiras, estacionamentos de bicicletas, rede de internet e espaço para animais domésticos. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

20º Festival da Quitanda de Congonhas

Um tradicional encontro de Congonhas com a população e visitantes está de volta: a cidade sediará a 20º Edição do Festival da Quitanda. Suspenso há dois anos por causa da pandemia, a expectativa dos organizadores é receber um grande número de pessoas para apreciar os deliciosos quitutes locais. O evento é uma realização da prefeitura de Congonhas, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Eventos (Seculte) e em parceria com as Secretarias Municipais, instituições e quitandeiras locais. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Timóteo terá empresa de limpeza

O contrato de prestação de serviços foi assinado pelos responsáveis pela administração pública de Timóteo e pela empresa RG Empreendimentos e Engenharia que, agora, será a empresa que vai executar os serviços de limpeza pública no município, conforme divulgado pelo Executivo. A empresa de Belo Horizonte, que venceu o pregão presencial e substituirá a empresa Vina Gestão de Resíduos Sólidos, a partir do próximo dia 22 de maio. (Diário do Aço – Ipatinga)

Integrantes da CPI da Saúde definidos

Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar denúncias na área da Saúde de Poços de Caldas devem ser definidos durante a sessão ordinária da Câmara Municipal. Uma comissão nomeada pela Procuradoria do Município também vai apurar as denúncias. A CPI foi instaurada na sessão da Câmara da semana passada O pedido para uma CPI foi apresentado pela Câmara após várias denúncias encaminhadas à Casa, entre elas sobre a existência de irregularidades em contratos da saúde, além de realização de número elevado de consultas e procedimentos diários por médicos da rede pública e de carga horária superior a 24 horas diárias. (Poços Com – Poços de Caldas)

MP faz encontro em Monte Verde

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realiza, nos dias 26 e 27 de maio, o Grande Encontro Regional do Sul e Sudoeste de Minas, no Áustria Hotel, em Monte Verde. O objetivo do encontro é fomentar a discussão de temas atuais de interesse institucional entre promotores de Justiça, servidores e estagiários da instituição, Procuradoria-Geral de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, ampliando a troca de experiências na busca constante pela eficiência. (Voz da Terra – Monte Verde)

Famílias recebem plantas medicinais

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV) promoveram a distribuição de mudas de quatro espécies medicinais para agricultoras do município de Diogo de Vasconcelos, região Central do estado. As mudas, produzidas na Epamig Sudeste, fazem parte de um projeto que tem como objetivo a geração de renda e a melhoria da saúde de famílias agrícolas da Zona da Mata mineira. Além da Epamig e da UFV, o projeto conta com a parceria da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e das secretarias municipais de Agricultura e Saúde de Diogo de Vasconcelos. (Folha de Sabará – Sabará)

Una autonomia do aluno

Os cursos de graduação da Una Sete Lagoas – instituição da Ânima Educação – preparam os alunos para se adaptarem às rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional. Por meio do conhecimento aprofundado e das experiências em laboratórios, ele ganha autonomia e domínio de novas tecnologias e adquire habilidades que são diferenciais ao currículo, como senso crítico, flexibilidade, visão integradora e capacidade de articular discussões teóricas e práticas. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Agência debate Desenvolvimento do Mucuri

Entre os dias 04 e 05 de maio foi realizado o primeiro ciclo de planejamento estratégico da Agência de Desenvolvimento do Mucuri (ADM). A Agência foi criada para reunir as principais entidades e lideranças de Teófilo Otoni em prol de um único objetivo, que é o de apoiar o desenvolvimento de toda região. Durante estes dois dias, mais de 10 entidades estiveram reunidas e focadas em planejar o futuro da agência com o propósito de auxiliar na transformação da região. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)