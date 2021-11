Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Alunos voltam ao campus

Alunos de 22 cursos da Universidade Federal de Juiz de Fora retornam às aulas presenciais nesta quarta-feira, 03. Para maior parte dos estudantes, o período ainda está sendo realizado por meio do ensino remoto, mas, a partir de novembro, inicia-se de forma híbrida com a oferta de disciplinas práticas, teórico-práticas e/ou estágios obrigatórios. A expectativa da UFJF é que cerca de 1.500 alunos retornem aos dois campi, em Juiz de Fora e Governador Valadares. De acordo com a UFJF, uma série de protocolos de biossegurança foram adotadas para evitar a contaminação pela Covid-19. Entre eles, a obrigatoriedade do uso de máscaras e equipamentos de proteção individual (EPIs), distanciamento social, remanejamento dos espaços e turmas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Araguari divulga programa

A prefeitura de Araguari realizou, em agosto deste ano, e em alusão ao aniversário da cidade, um evento bem-sucedido que envolve esporte, natureza, lazer, momentos em família, belas paisagens, saúde e bem-estar: o “Bora pra Trilha”, onde os participantes percorreram a cidade, sobre suas bicicletas, e visitaram a Cachoeira do Ipê (ponto turístico municipal). Após o sucesso da atividade, a prefeitura de Araguari anunciou, a segunda edição do programa, que está prevista para acontecer no primeiro neste domingo, 07. Conforme o cronograma, o horário da atividade será às 7h30, com local de saída e chegada na porta do Palácio dos Ferroviários e trajeto até a Cachoeira Londrina. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Projeto destaca tradição histórica

Apresentação musical, teatro e resgate da cultura local. A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Núcleo de Incentivo à Leitura, realizou o projeto “Beja em Flor: Cortejo e Visita Guiada ao Museu Dona Beja”. Em parceria com a Fundação Cultural Calmon Barreto, o cortejo concentrou professores e alunos da rede municipal para a valorização do patrimônio cultural e literário na cidade. O público assistiu à apresentação de músicos da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, peça teatral e visitação ao museu. O objetivo da ação é incentivar a preservação e conservação patrimonial, a tradição histórica e a promoção do trabalho de escritores locais, estimulando a frequência à Biblioteca Pública Municipal. (Correio de Araxá)

Distribuição de kits esportivos

A Fundação de Esporte e Lazer (Funel), recebeu, no Centro Administrativo, kits esportivos adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Heli Grilo, no valor de R$100 mil. O material foi distribuído entre 35 times de futebol de várzea de Uberaba. O restante do material foi encaminhado à Funel para distribuição. Cada conjunto de material esportivo contém jogo de camisa, calção, meião, colete para futebol, bola de futebol de campo adulto e infantil, bola de futsal adulto e infantil, bola de voleibol, bola de handebol, bola de basquete, rede esportiva para futebol, futsal e voleibol. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Contribuintes devem mais de R$5 mi

Contribuintes de mais de 24 municípios do centro-oeste de Minas Gerais têm dívidas com a Receita Federal, que juntas somam R$ 5.926.945,21. O saldo devedor foi apontado durante uma operação realizada pelo órgão para apurar a insuficiência de Declaração do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – Lucro Presumido do ano-calendário 2018. Entre as cidades com contribuintes inadimplentes estão Formiga, Capitólio, Piumhi, Pará de Minas, Lagoa da Prata, Divinópolis e outras. (Nova Imprensa – Formiga)

Atendimentos personalizados

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de empresas interessadas em participar do ciclo 2021 do Programa ALI Brasil Mais, do Sebrae Minas. Serão beneficiadas mais de mil micro e pequenas empresas de Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni, Guanhães, Caratinga, Aimorés, Itabira e João Monlevade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até a próxima sexta-feira, 05. O objetivo do programa, conforme o Sebrae Minas, é melhorar a gestão e a produtividade dos pequenos negócios, por meio de ações de inovação, visando redução de custos e desperdícios ou aumento do faturamento. Durante quatro meses, a empresa é acompanhada por um Agente Local de Inovação (ALI), que identificará as necessidades e buscar soluções de acordo com a demanda do negócio. (Diário do Aço – Ipatinga)

Inscrições abertas para Águas Brasileiras

Estão abertas, até o próximo dia 19, as inscrições para o segundo edital de chamamento de projetos do Programa Águas Brasileiras, iniciativa do Governo Federal, que tem o objetivo de proteger e revitalizar nascentes, córregos e matas ciliares nas bacias hidrográficas do país. O programa teve início pelo rio São Francisco e incluiu a bacia do Verde Grande, no Norte de Minas. Nesses sete meses de trabalho após o primeiro edital, o Programa firmou parcerias com 12 grandes empresas brasileiras e foram assinados contratos de patrocínio de oito projetos selecionados no primeiro edital, que somam investimentos na ordem de R$ 67 milhões de reais a serem executados para promoção da revitalização das bacias hidrográficas prioritárias do país. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)