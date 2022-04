Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Produtos clandestinos apreendidos em MoC

Servidores da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Montes Claro, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, realizaram na manhã de segunda-feira (18), operação para coibir a venda de produtos de forma clandestina com indicação terapêutica na área central e em um bairro da cidade. Ao menos 50 sacos/lacres foram usados para apreender o material totalizando mais de mil produtos. Dentre os produtos apreendidos encontram-se alguns conhecidos como o “Cura tudo”, “Gota do Zeca”, “Seca barriga”, “garrafadas” e produtos em cápsula que podem representar riscos à saúde da população. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Método facilita diagnóstico de doença

Com o objetivo de estabelecer um protocolo de fácil acesso, a biomédica graduada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e atual doutoranda em Microbiologia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Victória Grosche, elaborou um método para facilitar o diagnóstico da Hepatite C (HCV). O procedimento é possível por meio de amostragens de manchas de soro seco e amostras de sangue coletadas de pacientes. A partir do diagnóstico é possível propor um tratamento adequado como forma de combater as moléculas resistentes, utilizando antivirais específicos de ação direta e que causem menos danos aos pacientes. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Guia ajuda municípios para investimentos

A Invest Minas lançou a mais nova versão do “Guia para Atração de Investimentos para Municípios”. O documento busca orientar gestores municipais e organizações a prepararem as cidades para oferecer boas condições para atrair novas empresas e gerar mais empregos e renda para a população. De acesso gratuito, o manual foi elaborado pela equipe técnica da agência do Governo de Minas, responsável por intermediar mais de R$ 200 bilhões em investimentos no estado desde 2019. O manual explica, por exemplo, o que é uma política de atração de investimentos e como o gestor pode identificar os potenciais de sua região com base em informações obtidas junto a instituições, organizações e empresas já instaladas. (Folha de Sabará – Sabará)

Prefeitura realiza plantio de mudas

Visando à transformação no paisagismo da cidade, a Prefeitura de Itabirito, por meio das secretarias de Urbanismo e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está realizando o plantio de mudas nos locais em que foram instalados recentemente os parquinhos infantis. A ação contempla o plantio de mudas do bioma Mata Atlântica nas proximidades dos playgrounds, tanto na zona urbana quanto na zona rural. (O Liberal – Ouro Preto)

Cidade ganha vara especializada

O Fórum da Comarca de Juiz de Fora ganhou a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e a Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública, com duas outras varas. As novas unidades foram oficialmente inauguradas em solenidade no Palácio Benjamim Colucci, para garantir mais agilidade nos julgamentos que tramitam na comarca juiz-forana. Além da diretora do Fórum Benjamim Colucci, a juíza Raquel Barbosa, também participou do evento o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Gilson Soares Lemes. As novas varas vão funcionar em um prédio anexo na Avenida Brasil. Na unidade jurisdicional, vão funcionar uma Vara de Fazenda Pública e outra de competência mista, se juntando à especializada em violência doméstica. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Fundação avança nas pesquisas sobre casos agudos e crônicos de doença

O Serviço de Doenças Parasitárias (SDP) do Laboratório Central de Saúde Pública da Fundação Ezequiel Dias (Lacen-MG/Funed) é o Laboratório de Referência Nacional (LRN) para o diagnóstico da doença de Chagas. Entre as funções desempenhadas, destacam-se as ações de Vigilância Epidemiológica, diagnóstico sorológico nacional da doença, supervisão, capacitação de recursos humanos e controle da qualidade das análises de suas redes estadual e nacional. Além disso, o SDP auxilia na investigação dos surtos de doença de Chagas aguda, hoje relacionadas principalmente ao consumo de alimentos contaminados, tais como açaí e bacaba não pasteurizados. (Folha da Região – Ituiutaba)

Bolsonaro confirma presença na ExpoZebu

Em reunião em Brasília com comitiva da ABCZ, o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença na abertura oficial da ExpoZebu 2022. A solenidade acontecerá em Uberaba no dia 30 de abril e deverá contar também com a participação do governador Romeu Zema (Novo). O anúncio da visita de Bolsonaro foi feito pelo próprio presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges, logo após o encontro no Palácio do Planalto. O governador Romeu Zema e ministro da Agricultura, Marcos Montes Cordeiro, também deverão acompanhar a visita à feira no fim deste mês. (Jornal da Manhã – Uberaba)