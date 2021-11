Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Surto de covid-19 em Botumirim

A pequena cidade de Botumirim, que fica na região do norte de Minas e tem pouco mais de seis mil habitantes, mudou a rotina drasticamente nesta semana. O município que ficou entre os seis do país sem registros de covid-19 por oito meses, hoje vive um surto da doença. Em cinco dias, foram confirmados 34 casos do novo coronavírus. Por isso, a prefeitura decretou situação de emergência e decidiu “recolher” os moradores em casa. Agora, somente tem autorização para funcionar o comércio considerado essencial. Os demais devem ficar fechados pelo menos até o dia 06 de novembro. O decreto, assinado pela prefeita Ana Pereira Neta, a Naninha, ainda diz que a desobediência das regras será punida. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Juiz de Fora conclui processo para concurso

A Prefeitura de Juiz de Fora concluiu mais uma etapa para a realização do concurso de magistério, com previsão para 2022. O Secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Rogério de Freitas, homologou o documento que define a entidade especializada para elaboração, organização e realização do concurso. A empresa que venceu a licitação foi a Consulplan Consultoria e Planejamento em Administração Pública Eireli. De acordo com o secretário, as providências já estão sendo tomadas para a assinatura do contrato. A expectativa é que a publicação do edital ocorra ainda em 2021, com as provas sendo realizadas em 2022. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Sesc abre matrículas

Com quatro unidades no estado, o Colégio Sesc é fruto da missão desenvolvida há décadas pelo Sesc em Minas de promover ações que contribuem para a qualidade de vida da população por meio da prestação de serviços de excelência em diversas áreas, inclusive na educação. Uma delas fica em Araxá, onde a Educação Infantil e o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) são oferecidos com um conjunto de facilidades e diferenciais para pais e alunos. Para 2022, são 166 vagas no Colégio Sesc Araxá, divididas nas séries Infantil 2, 3, 4 e 5, e Ensino Fundamental 1º, 2º e 3º ano. (Correio de Araxá)

Cinco mil pessoas vacinadas

O último balanço realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que Santa Bárbara do Leste já tem mais de 5 mil pessoas vacinadas. O número equivale a cerca de 80% da população adulta e a cerca de 61% da população total. Neste sábado, 28, os profissionais de saúde estiveram no Posto de Saúde da Família (PSF) José Ferreira Maia, vacinando os moradores do município que têm entre 18 e 29 anos. Segundo a secretária municipal de Saúde, Rojânia Bordone, a expectativa é de que, em pouco tempo, toda a população esteja vacinada com a primeira dose do imunizante contra covid-19. (Diário de Caratinga)

Câmara treina vereadores

A Câmara Municipal de Teófilo Otoni promoveu pela primeira vez um curso para capacitar vereadores e assessores acerca da Lei Orçamentária Anual (LOA). O curso foi ministrado pelo palestrante André de Azevedo, do Instituto Plenium. O presidente da Câmara Municipal, vereador Fábio Lemes explicou que este é um bom momento para que haja a qualificação técnica deste importante tema, uma vez que o Legislativo Municipal contou com a chegada de muitos novos vereadores neste mandato. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Audiência discute retirada de cobradores

A Câmara Municipal de Timóteo vai realizar audiência pública, a próxima quarta-feira, 03, para discutir os serviços de transporte público municipal e a retirada dos cobradores dos coletivos. O requerimento de vereadores aprovado em plenário convoca, além da Prefeitura de Timóteo, que é o poder concedente do contrato, a empresa prestadora dos serviços de transporte público AutoTrans/Saritur e o Sindicato da categoria. Conforme denúncias já apuradas pelos vereadores Vinícius Bim, Professor Ronaldo, Geraldo Gualberto e Thiago Torres, que solicitaram a audiência, a empresa vem retirando os cobradores nas linhas em flagrante desrespeito à Lei Municipal (Diário do Aço – Ipatinga)

Regularização de pagamentos

Aproveitando a comemoração pelo Dia do Servidor Público, a prefeitura de Uberaba anunciou a regularização do pagamento de férias-prêmio, que se encontra em situação de atraso desde 2002 Ao todo, cerca de R$ 8 milhões devem ser liberados a quase 300 servidores que optaram pela conversão do benefício em dinheiro e ainda não receberam. Conforme a atual prefeita, Elisa Araújo, o pagamento deve ser feito em duas parcelas. A primeira será depositada em novembro e o restante no mês de dezembro. Com isso, o montante será quitado ainda em 2021. Para quem já recebeu uma parte, o restante será quitado em parcela única. (Jornal da Manhã – Uberaba)