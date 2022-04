Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Estação Pedra Mole recebe locomotiva

Para marcar as celebrações dos 100 anos da “Estação Pedra Mole”, a Usiminas formalizou na terça-feira, 12 de abril, a entrega à comunidade de uma locomotiva fabricada em 1973, que operou na companhia por muitos anos. O modelo, identificado como D-405, foi reformado pela empresa e instalado nos trilhos da Estação de Pedra Mole, fortalecendo o circuito histórico do município de Ipatinga. No ano de 2019, as Ruínas do Prédio da Estação de Pedra Mole foram restauradas, recebendo importantes reparos e novas intervenções. As obras contaram com investimento de aproximadamente R$ 750 mil. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Dengue: Capelinha emite ‘alerta total’

A Secretaria de Saúde de Capelinha emitiu um novo alerta à população do município, com o objetivo de conscientizar os munícipes sobre o alto índice de infestação do Aedes aegypti. De acordo com a SMS, todos os bairros de Capelinha possuem focos da dengue. Tais focos foram identificados durante o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), ocorrido no começo deste ano. No comunicado, a secretaria, juntamente com a Coordenação de Vigilância Sanitária, convoca a comunidade a diversos questionamentos acerca dos cuidados diários. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Faculdade recorre para exigir comprovante

A Universidade Federal de Uberlândia comunicou, por meio de nota, que recorrerá da decisão da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária, que determinou a suspensão da exigência do comprovante de vacinação contra a covid-19 para acesso aos campi da instituição. O juiz federal Osmar Vaz de Mello da Fonseca Júnior voltou atrás na decisão que havia proferido em março que mantinha a determinação da UFU. A instituição esclareceu que recebeu a decisão da Justiça e irá cumpri-la, mas que recorrerá junto às instâncias competentes para reverter a situação. (Diário de Uberlândia)

Reforma do Aeroporto Municipal

A Prefeitura de Araxá está realizando melhorias estruturais no Aeroporto Municipal. De acordo com o prefeito Robson Magela, a reforma faz parte da preparação do terminal para voltar a receber voos comerciais, suspensos desde março de 2020 devido à queda na demanda gerada pela pandemia. “Sabemos da importância do aeroporto para fomentar não só o turismo como também os negócios na cidade. E este é apenas o primeiro passo para que a gente possa retornar à operação de voo comerciais”, diz o prefeito. (Diário de Araxá)

Encontro debateu crescimento econômico

Com o objetivo de discutir ações e oportunidades para o desenvolvimento econômico da região, foi realizado em Pouso Alegre o evento “Perspectivas da Indústria para 2022 e Atrações de Investimentos para os municípios do Sul de Minas”. A organização foi da Fiemg Regional Sul, em parceria com o Sebrae, o Governo de Minas e o Invest Minas. Estarão presentes o governador do estado, prefeitos, secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e empresários da região. O evento contou com a participação do governador Romeu Zema e diversas lideranças do Sul de Minas. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Moradores uberabenses evitam agentes

Metade dos proprietários em Uberaba não libera o acesso de equipes da Zoonoses às propriedades, de acordo com o secretário de Saúde, Sétimo Bóscolo. Na avaliação do titular da pasta, as negativas dificultam o trabalho de registro e manutenção dos focos de mosquitos, como o Aedes aegypti, e outras doenças relacionadas à higiene local. Essa condição está relacionada ao ritmo de trabalho intenso na cidade e, principalmente, à insegurança dos moradores, já que não são poucas as ocorrências registradas com assaltantes que se passam por agentes públicos. “As pessoas têm receio”, diz Sétimo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Combustíveis em alta em Poços

Pesquisa do órgão de defesa do consumidor (Procon) sobre o preço dos combustíveis, realizada em 33 estabelecimentos da cidade, entre 5 a 7 de abril, mostra que todos tiveram alta: gasolina aditivada 0,60%, gasolina comum 1%, etanol 2,41%, diesel comum 2,85% e diesel S10 3,62%, em relação à pesquisa realizada em março. Em comparação com o levantamento feito em 2021, os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10 subiram, respectivamente, 27,84%, 28,33%, 27,94%, 53,96% e 54%, (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)