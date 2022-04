Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Escassez de insumos agrava situação do Vale

O Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, continua registrando perdas em função da falta de abastecimento de insumos. Desde o ano passado, o setor enfrenta graves problemas com a compra e entrega de componentes eletrônicos, semicondutores e chips que são importados. Além da falta, os prazos das entregas programadas estão prolongados, em alguns casos demorando cerca de 250 dias. Empresas da região têm recorrido ao mercado paralelo, que, de forma dosada, tem estoque, porém os preços chegam a ser de nove a 14 vezes mais caros. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Encerramento do Peiex celebra resultados

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) em parceria com o Grupo Unis, realizou o evento de encerramento do convênio de execução do Peiex na região de Varginha e Lavras, na Unidade Avançada do Grupo Unis, no Via Café Garden Shopping. O convênio executado em 2 anos contou com a qualificação para exportação de 100 empresas de diversos segmentos em Minas Gerais, com destaque para 65 empresas do setor de café especial, incluindo fazendas e produtores rurais. Destas 100 empresas capacitadas, 32 já realizaram pelo menos uma exportação e outras 26 já estão em fase de negociação para realizar a sua primeira exportação. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Copasa isenta quase 27 mil clientes

A Copasa e a Copanor (subsidiária que atende à região Nordeste de Minas Gerais) isentaram quase 27 mil clientes que tiveram seus imóveis atingidos pelas enchentes registradas no início deste ano em todo o Estado. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, a empresa concedeu benefícios que somam mais de R$ 4 milhões, considerando isenções de tarifa e devoluções – que são os casos de clientes que já tinham efetuado o pagamento de sua conta quando a medida foi anunciada pela Companhia, em parceria com o Governo de Minas. No total foram beneficiados 26.919 clientes. (Folha de Sabará – Sabará)

Professores de universidade em greve

Os professores da Universidade Vale do Rio Doce (Unincor), de Três Corações, entraram em greve nesta semana por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro Minas), os docentes pedem a regularização das pendências trabalhistas, que se arrastam há anos. A instituição é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga crimes de desvio e lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com o sindicato, os docentes não receberam os salários de dezembro, fevereiro e março deste ano, além das férias e do 13º. O sindicato informou que a universidade atrasa os pagamentos de salários, verbas rescisórias e não deposita o FGTS há mais de 10 anos. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Edital beneficia preservação ambiental

A Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Codema), está garantindo mais ações práticas e efetivas na recuperação ambiental do Município, através do chamamento público 03/2021. Foram disponibilizados R$ 800 mil, que fomentarão 40 projetos de temáticas diversas, como barramento em leito de rio, sistemas de captação de água de chuva, horticultura comunitária, proteção animal e apicultura. Após análise dos recursos apresentados, a Comissão de Seleção do Codema finalizou a classificação das propostas inscritas no Edital. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Empréstimo de bicicletas volta

Fechada desde 2020, a Estação de Bike da Unimed no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora retomará as atividades. A estação foi ampliada e contará com 30 novas bicicletas, incluindo para o público infantil. O bicicletário está localizado em frente ao prédio da Biblioteca Central. Para usar o equipamento, é preciso fazer cadastro prévio, mesmo aqueles que já estavam inscritos anteriormente no sistema. Após o cadastro, o usuário pode adquirir, através do aplicativo, passes que darão direito a duas bicicletas, toda vez que ele quiser pedalar, respeitando sempre o intervalo mínimo entre um passeio e outro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Investimentos no setor ferroviário

O Plano Estratégico Ferroviário (PEF), do Governo de Minas, já está gerando resultados e colocando em prática a diversificação da matriz de transporte no estado, hoje concentrada no modal rodoviário. Duas empresas assinaram protocolos de intenção com a Invest Minas para realizar aportes no setor. A assinatura foi durante o evento #VempraMinas Ferrovias, em Belo Horizonte, que contou com a presença do governador Romeu Zema. A expectativa sinalizada pela equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico é a de que sejam criados 10 mil empregos somente com esses dois projetos. (Folha da Região – Ituiutaba)