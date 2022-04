Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Minas Trifásico pode alavancar Agro

Com investimentos de R$ 1,8 bilhão, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) vai converter 25 mil quilômetros de redes elétricas rurais monofásicas para trifásicas e construir 5 mil quilômetros de interligações entre circuitos trifásicos em todo o Estado. Através do Programa Minas Trifásico, a rede ficará mais robusta e a energia levada ao campo terá mais qualidade e estabilidade, permitindo que os produtores rurais invistam em tecnologias e processos que demandam mais energia. Cerca de 4,6 mil quilômetros de rede serão convertidos ainda este ano. A mudança é uma demanda antiga do setor produtivo. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Nanuque inaugura novo fórum

O 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Flávio de Almeida, representando o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, inaugurou o novo Fórum Doutor Juvêncio Jacinto Oliveira Filho, na Comarca de Nanuque. O antigo fórum não atendia mais as necessidades do Poder Judiciário. O 1º vice-presidente do TJMG, desembargador José Flávio de Almeida, chegou ao fórum acompanhado do vice-corregedor-geral de Justiça, desembargador Edison Feital Leite, dos desembargadores Wanderley Salgado de Paiva e Rui Almeida Magalhães; do presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, e outras autoridades. (Em Tempo – Nanuque)

Escola vai ganhar Centro de Referência

A Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), divulgou na semana passada que está implementando Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva (CREIs) nas 47 Superintendências Regionais de Ensino (SRE) do estado de Minas Gerais. A SRE de Coronel Fabriciano vai ganhar um CREI. A expectativa da superintendente da SRE é de que em maio o espaço esteja em pleno funcionamento. Por enquanto, os profissionais estão se preparando para o início do trabalho. (Diário do Aço – Ipatinga)

Cinema solar do Brasil em Araxá

O Cinesolar é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpa e renovável; funciona dentro de uma van equipada com placas que utilizam um sistema conversor de energia solar para elétrica. A magia do cinema movido a energia solar é a proposta do projeto Cinesolarzinho, que chega a Araxá (MG), pela primeira vez, com apoio da CBMM, da Prefeitura Municipal de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto, e atividades gratuitas para a população. A programação tem uma oficina com alunos da rede pública e quatro sessões de cinema, no pátio da Igreja Sagrada Família, e no estacionamento do Estádio Fausto Alvim. (Correio de Araxá – Araxá)

Escola é premiada no programa

A Escola Estadual Professor Cândido Azeredo, localizada no bairro Boa Vista, foi uma das ganhadoras do Programa Corrida do Saber. No dia da divulgação oficial do resultado da premiação. Dentre as 288 instituições mineiras, inscritas para a edição 2022 da premiação, a escola se destacou como a Melhor Evolução, com o índice de evolução de aproximadamente 15%. Como prêmio, a instituição será contemplada com recursos de emenda parlamentar, que servirão para garantir a aquisição de mobiliários ou equipamentos escolares. Recursos oriundos dos impostos pagos pelos cidadãos, que, assim, são revertidos em melhorias na infraestrutura das escolas, especificamente para a aquisição de mobiliários, equipamentos e execução de obras. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Novas empresas no Distrito Industrial

O Distrito Industrial de Poços de Caldas vai contar com mais 9 novas empresas de pequeno e médio porte. O anúncio foi feito por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Entre os novos empreendimentos estão empresas de Poços que estão sendo ampliadas e algumas de fora. A expectativa é de que serão gerados 500 empregos diretos pelas novas empresas. Os investimentos iniciais serão de R$ 31.188.500,00 e quase 500 empregos diretos gerados. Além dos investimentos para consolidação das empresas, será também ofertado um total de R$6.000.402,71, em contrapartidas se somadas todas as empresas. (Poços Com – Poços de Caldas)

Amams mobiliza prefeitos para o programa

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) mobiliza prefeitos e prefeitas do Norte de Minas para os municípios aderirem ao Programa Escola Federativa, criado pelo Governo Federal. Embora dezenas de municípios já tenham credenciado para o programa, a entidade continua em contato com os gestores municipais para ampliar a adesão, para atingir a maioria das prefeituras da região. O presidente da Amams, José Nilson Bispo de Sá, prefeito de Padre Carvalho, explica que no dia 19 de fevereiro participou do lançamento da Escola Federativa no Palácio do Planalto, em Brasília. (Jornal de Notícias – Montes Claros)