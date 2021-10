Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Ouro Preto faz mapeamento da população Lgbtqiap+

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê Técnico de Políticas de Promoção da Equidade está promovendo um questionário para realizar o mapeamento da população Lgbtqiap+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Travestis, Queer/Questionando, Interssexual, Assexual, Pansexual) do município. O formulário é anônimo, garantindo o direito de sigilo e proteção das pessoas. Após levantar os dados, o Comitê da Equidade e a Secretaria de Saúde deve identificar as unidades em que toda a equipe seja treinada para receber, acolher e tratar de forma adequada a comunidade de Ouro Preto, respeitando as características individuais das pessoas. (O Liberal – Ouro Preto)

Plantio de mudas nativas

Adolescentes da Casa do Pequeno Jardineiro e equipe do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá promoveram o plantio de árvores na Praça Rui Afonso dos Reis, no bairro Camuá. Ao todo, foram 20 mudas de espécies nativas e frutíferas, como ipê, palmeira, acerola, uvaia, entre outras. De acordo com o chefe da Divisão de Meio Ambiente do IPDSA, Vinícius Martins, a arborização é feita nesta época do ano para aproveitar o período das chuvas que contribui para o desenvolvimento das mudas. As mudas são cultivadas na Casa do Pequeno Jardineiro, projeto da Secretaria Municipal de Ação Social e atende adolescentes de 14 a 17 anos; com instruções de educação ambiental, cidadania e jardinagem e oferece um auxílio financeiro. (Correio de Araxá)

Mutirão de limpeza em cemitério

A Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, deu início à realização de um mutirão para a limpeza e pintura do Cemitério São João Batista. A ação se deu em razão do feriado de finados na terça-feira, 02, data em que familiares e amigos costumam prestar homenagens aos que já faleceram. Ao todo, foram escalados 65 servidores para a realização dos trabalhos, os quais devem ser concluídos ainda nesta semana. (Diário de Caratinga)

Saldo positivo no Caged em GV

O mercado de trabalho formal em Governador Valadares parece dar sinais de recuperação no segundo semestre de 2021. Pelo menos é o que demonstram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados nesta semana. De acordo com os dados do mês de setembro, o município apresenta a geração de 2.335 vagas de trabalho e 2.191 demissões, saldo de 144 postos de trabalho. Na análise setorial, os segmentos de serviços e comércio registraram os melhores desempenhos em setembro. Já no acumulado de janeiro até setembro de 2021, Valadares teve mais contratações do que demissões e, ao todo, foram geradas 25.352 vagas de emprego, contra 22.834 demissões – saldo positivo de 5,23%. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Queda na compra de aços planos

As compras de aços planos no Brasil registraram queda de 8,6% em setembro, frente ao mês de agosto. Com mercado abastecido e grande volatilidade, o setor distribuidor tem planejado bem os estoques para evitar prejuízos. Em setembro, as vendas do setor avançaram 6,2% se comparado com o oitavo mês e os estoques caíram 1,8%. De acordo com o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), no acumulado do ano, as vendas ainda estão positivas, com elevação de 5,2%. Mas a previsão é encerrar o ano com resultado negativo, uma vez que o desempenho nos últimos meses de 2020 foi muito acima do tradicional devido aos impactos provocados pela pandemia de covid-19. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Retomada e ampliação de atendimento

A Prefeitura de Ituiutaba anunciou, nesta semana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que ampliou a capacidade de atendimento para próteses dentárias e reabriu os cadastros para o serviço. As equipes de odontologia devem atender mais de cinquenta pacientes por mês, para a produção e entrega de próteses dentárias totais ou parciais. Os agendamentos e cadastros podem ser feitos por telefone. Basta entrar em contatos e fornecer nome completo e número de telefone atualizado. Os atendimentos estarão disponíveis semanalmente, às quartas-feiras e quintas-feiras. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Olaria reúne produtores rurais

Aconteceu em Olaria, no dia 22 de outubro, o encontro de produtores rurais. O evento contou com diversas palestras, como encontro técnico para poder mostrar sobre investimentos, sobre possibilidade de investimento via Banco do Brasil, com o apoio do Sindicato, tanto aos produtores quanto aos trabalhadores rurais; propostas para analisar as questões mais urgentes do campo; e trabalho para dar aporte aos produtores. Os munícipes celebraram e comemoram as conquistas da produção agropecuária e da agricultura familiar, como a conquista do selo SIM, as constantes melhorias nas vias de acesso a zona rural e a prestação de assessoria especializada e técnica para todos os produtores. (Jornal Panorama – Baependi)