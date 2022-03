Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Midea anuncia fábrica em Pouso Alegre

Uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo vai construir uma nova fábrica no Brasil, na cidade de Pouso Alegre. O anúncio foi feito em solenidade na cidade mineira. Essa será a terceira unidade da Midea no País, com expectativa de geração de cerca de 500 postos de trabalho diretos. O governador Romeu Zema participou do evento de forma virtual. A Midea já fabrica aparelhos de ar-condicionado e micro-ondas na unidade de Manaus, em conjunto com a Carrier, e sistemas de climatização comercial em Canoas, no Rio Grande do Sul. A fábrica de Pouso Alegre será voltada para a produção de refrigeradores. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Prefeitura quer implementar ciclovias

Juiz de Fora pode ganhar uma ciclovia às margens do Rio Paraibuna, ao longo da Avenida Brasil, entre o Bairro de Santa Teresinha e o Bairro Poço Rico. No início de março, a Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular, da Prefeitura de Juiz de Fora, realizou reunião para discutir o projeto que visa a garantir um novo espaço para os ciclistas na cidade. De acordo com a PJF, a previsão é de que a ciclovia seja implementada ainda este ano. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cidade entra para o top 20 Nacional

Após figurar na 36ª posição nas edições de 2019 e 2020, Montes Claros evoluiu para a 23ª colocação na edição de 2021 e agora entrou para o top-20 no Ranking Nacional do Saneamento Básico de 2022. Com 83,71% de Indicador de Atendimento Total de Água, a sexta maior cidade de Minas Gerais e 60ª maior do Brasil, a capital simbólica do Norte de Minas passou ao 20º lugar nacional e ao 2º lugar estadual na 14ª edição do estudo do Instituto Brasil e GO Associação, divulgado no Dia Mundial da Água. Montes Claros está atrás apenas de Uberlândia, que ocupa a segunda posição no Ranking Nacional. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

CAA/MG parceiro do Instituto Wilson Chagas

Em reunião realizada na semana que passou, entre o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais da OAB/MG (CAA/MG), Gustavo Chalfun, e os representantes do Instituto Wilson Chagas, Marcos Chagas (presidente) e Juliana Lage (diretora), foi ratificado o acordo entre as entidades para atender as advogadas em situação de violência. O Instituto Wilson Chagas é uma associação sem fins lucrativos que oferece consultoria, assistência jurídica e mediação de conflitos de forma gratuita para pessoas ou grupos vulneráveis. (Ascom OAB MG)

Poços em campanha para Hospital

Representantes do Gaapo – Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente com Câncer, da AVOC – Associação do Voluntariado contra o Câncer e os vereadores Lucas Arruda e Tiago Braz participaram de uma ação visando a coleta de assinaturas para a construção do Hospital do Câncer de Poços de Caldas. As assinaturas vão compor uma petição que visa sensibilizar a Administração Municipal, Governo de Minas, senadores mineiros e deputados estaduais, sobre a necessidade da construção do hospital no município. (Poços Com-Poços de Caldas)

Plano “Recupera Minas” em Sabará

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convoca todas as pessoas, que foram desabrigadas ou desalojadas em decorrência das chuvas de janeiro de 2022, a apresentarem a documentação abaixo para a emissão do cartão magnético, no qual serão creditados os valores financeiros provenientes do plano Recupera Minas, do Governo de Minas. Por meio da iniciativa, R$ 603 milhões em recursos estaduais estão sendo destinados para ações de infraestrutura e suporte a pessoas e cidades afetadas pelos fortes temporais no estado. Cada pessoa tem o direito a R$ 1.200,00 que serão pagos em três parcelas de R$ 400,00. (Folha de Sabará – Sabará)

Obras da avenida serão retomadas

O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Euro de Andrade, acompanhados de vereadores da base de apoio na Câmara Municipal e o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, assinaram o termo de serviço da revitalização da Avenida Castelo Branco. “Esta avenida foi construída há mais de 50 anos e, desde então, nenhum prefeito teve a coragem de revitalizá-la. Isso só foi possível graças à nossa base de apoio na Câmara, que evitou que os recursos da Vale fossem desviados para outras ações, como queriam alguns vereadores de oposição”, lembrou o prefeito. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Doação de leite de caixinha

A associação Vida Viva em Varginha está em campanha para receber doações de leite de caixinha para fornecer aos seus pacientes oncológicos mais carentes. Segundo a associação, toda colaboração é muito importante para a manutenção do trabalho de apoio. A associação presta atendimento a aproximadamente três mil pacientes oncológicos da cidade e também de outros 202 municípios da região, em tratamento no Hospital Bom Pastor, prestando assistência gratuita. (Blog do Madeira – Varginha)