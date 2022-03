Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Poços vai receber novo investimento

Foi realizado nesta semana o anúncio oficial de uma nova empresa a se instalar no Distrito Industrial de Poços de Caldas. A Acqua Brasil Ltda, que atuará na área de material sanitário de cerâmica, assinou o protocolo de intenções de instalação na cidade. São pretendidos investimentos de mais de R$166 milhões para a construção de sua fábrica, com capacidade aproximada na produção de 140 mil peças por mês. Serão 40 mil m² de área construídas no DI, com a geração de cerca de 800 empregos diretos e 2.500 indiretos na cidade. A empresa desenvolverá na fábrica local diversos tipos de materiais do ramo: bacia, caixa de descarga, cubas, lavatórios, colunas, mictórios, tanques, acessórios, bidê, entre outros. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Professores protestam em Machado

Professores da rede estadual de ensino, em greve por um aumento salarial, promoveram manifestação em Machado. Eles marcharam da Praça São Benedito até a Praça Antônio Carlos, onde ocorreu Assembleia. Nesta terça-feira, o projeto de reajute salarial da categoria seria discutido conjuntamente nas Comissões de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária, da Assembleia Legislativa. O texto foi enviado à ALMG pelo Governo do Estado a a previsão é de que a tramitação avance nesta semana. (Folha Machadense)

Aciapi completa 56 anos

Fundada por um grupo de empresários de vários segmentos que decidiu se organizar para batalhar em prol da classe e da comunidade, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) completa 56 anos. O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, conta que a entidade foi fundada no dia 21 de março de 1966 e que desde então tem cumprido com seu objetivo de buscar o fortalecimento da economia local, mesmo diante de vários desafios. (Diário do Aço – Ipatinga)

Pontal tem usina de resíduos

O presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Helder Paulo Carneiro, representantes e lideranças dos municípios do Pontal mineiro estiveram reunidos para o lançamento de uma Usina Móvel de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil que atenderá Ituiutaba e mais oito municípios da região. O projeto receberá um investimento inicial de R$ 2 milhões de emenda parlamentar do deputado Zé Silva e poderá contar ainda com ampliação do investimento. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

Aprovado retorno presencial na UFJF

O Conselho Superior (Consu) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) aprovou, por maioria, a resolução que estabelece o imediato retorno presencial de todas as atividades da instituição. De acordo com a universidade, as unidades acadêmicas e administrativas têm até 1º de abril para ajustarem seus ambientes e efetivarem medidas que permitam o retorno às atividades de todo o quadro profissional. Segundo a instituição, o retorno presencial aplica-se a todos os servidores, observadas as situações de exceção previstas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Araguari comemora Semana da Água

A Prefeitura de Araguari, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Programa Educação Ambiental Gira Sol realizou a Corridinha da Água, que marca o início das ações em comemoração à Semana Mundial da Água. A finalidade é conscientizar alunos e sociedade em geral sobre a importância da água. A organização do evento foi composta pela Prefeitura de Araguari, Secretaria de Educação/ Programa de Educação Ambiental Gira Sol, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 9° CIA PM de Meio Ambiente. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Nanuque quer reaver imóvel

Lideranças municipais de Nanuque querem reaver para o patrimônio público a antiga praça João Pinheiro, localizada à margem direita do rio Mucuri. O imóvel foi repassado à Cemig, nos anos 70 para ser utilizado em benefício da empresa. Por muito tempo, a área acabou se tornando um espaço recreativo dos funcionários. Com a terceirização dos serviços da Cemig na cidade, o terreno foi abandonado e acabou por se tornar um ponto de prostituição e uso de drogas, o que põe em risco a segurança dos moradores do entorno. Preocupado com a situação, o presidente da Câmara, vereador José Osvaldo, pediu ao deputado Carlos Pimenta sua intercessão junto aos canais competentes do Governo do Estado, para a devolução do espaço ao município. (Em Tempo – Nanuque)

Prefeitura suspende obras da Copasa

O prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira determinou a suspensão de todas as obras não emergenciais da Copasa em Teófilo Otoni. Dentre os problemas citados, “temos uma péssima qualidade da recomposição asfáltica que está sendo feita pela Copasa nas obras de extensão de rede”, disse o prefeito. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)