Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Itajubá é reconhecida como APL

Itajubá foi reconhecida oficialmente pelo governo de Minas como um APL (Arranjo Produtivo Local) de Asas Rotativas e de Defesa. O instrumento tem como objetivo manter a cooperação e alavancar negócios de mais de 40 empresas no município, entre as quais as âncoras Helibrás Airbus (helicópteros), XMobots e Aerotron (drones) e Imbel (armamentos). Segundo informações da prefeitura, este APL foi criado em Itajubá a partir da identificação de um aglomerado de empresas com a mesma especialização produtiva, no caso, as empresas das áreas de Asas Rotativas e Defesa. (Jornal Diário – Pouso Alegre)

Caeté na nova região de Queijo Artesanal

Caeté, Catas Altas, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Rio Piracicaba e Bom Jesus do Amparo. Estes seis municípios mineiros foram reconhecidos como a mais nova região de Queijo Artesanal de Minas. O estudo foi feito pela Emater-MG, que identificou características únicas no “saber fazer” de queijo na região, batizada como “Entre Serras da Piedade ao Caraça”. Estima-se que, atualmente, 1,4 mil queijos sejam produzidos por mês. O processo de fabricação do queijo, juntamente com a história, a economia, a cultura e o clima da região foram determinantes para o sucesso do produto na região. (Jornal Opinião – Caeté)

Professor municipal faz greve em Poços

Em assembleia na tarde de quarta-feira, na Urca, o Sindicato dos Servidores Municipais (Sindserv) reuniu os profissionais do Magistério municipal para discutir as pautas agendadas, como a resposta da administração sobre o piso nacional, votação sobre judicialização do cumprimento do piso e indicativo de greve. De acordo com a presidente do Sindserv Marieta Carneiro, a categoria não vai judicializar ação nesse momento e optou por um movimento de greve na próxima segunda-feira (21). “Teremos um movimento de paralisação de um dia nesta segunda-feira em todas as unidades de CEIs e Educação do município para reivindicar o piso nacional do magistério. Em Poços de Caldas estamos com uma defasagem salarial de 42,63%”, afirmou. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Alunos com deficiência recebem kits

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais está distribuindo mais de três mil kits com materiais de apoio pedagógico para alunos cegos ou com algum tipo de deficiências visuais matriculadas na rede estadual de ensino. A entrega desses kits vai permitir que os estudantes tenham materiais escolares adaptados de acordo com suas necessidades. A iniciativa pretende contribuir para o processo de aprendizagem e inclusão desses alunos, público da educação especial. Ao todo serão 3.300 conjuntos de itens distribuídos em duas modalidades: para alunos cegos e com baixa visão. (Folha de Sabará – Sabará)

JF amplia vagas em creches

A Câmara Municipal de Juiz de Fora promulgou treze alterações na Lei municipal 14.356/2022, que trata do Plano Plurianual (PPA) para o período 2022/2025. Os dispositivos são oriundos de emendas parlamentares aprovada pela Casa legislativa que haviam sido vetadas pela prefeita Margarida Salomão, no último dia 13 de janeiro, quando da publicação da legislação que trata do PPA. O veto parcial da chefe do Poder Executivo foi rejeitado pelo plenário. As mudanças nas metas que vão balizar as peças orçamentárias do Município nos próximos anos dizem respeito a aspectos relacionados a setores sensíveis como a saúde, a infraestrutura urbana, a cultura, a educação, o esporte e o lazer. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Investimento para a UTI Neonatal

A Prefeitura de Araxá vai iniciar o processo de implantação da UTI Neonatal e Pediátrica. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que permite o Município a firmar convênio no valor de R$ 5 milhões com a Santa Casa de Misericórdia de Araxá para implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica. O projeto é uma antiga reivindicação da população araxaense. Os recursos públicos foram conquistados por meio de parceria com o Governo Federal e o Governo de Minas Gerais firmada pela Administração Municipal em 2021. (Correio de Araxá – Araxá)

Lideranças se reúnem em Itaúna

Com organização do Sebrae e participação da Fiemg Regional e prefeituras, além de entidades de classe da região, foi formado o grupo Novo Oeste, que atua para buscar o desenvolvimento da região. O grupo surgiu a partir do Projeto Líder, iniciativa do Sebrae, que teve início em maio de 2019 e visa trabalhar para o desenvolvimento sustentável da região, incentivando a atuação integrada entre as lideranças e o poder público, com participação das entidades privadas e do terceiro setor. (Folha do Povo – Itaúna)