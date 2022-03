Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Usina Solar de Varginha já funciona

Começou a operar nessa semana a primeira Usina Solar da Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Educação. As placas fotovoltaicas foram instaladas na Escola Municipal Wanderlei Bueno de Oliveira. Com potência de 97 KWp, em seus 222 módulos fotovoltaicos, a Usina tem capacidade para gerar 12.000 Kwh, o que corresponde a 25 % do consumo total de energia da Secretaria de Educação. Segundo o coordenador do projeto, Pedro Gazzola, outras cinco usinas, de um total de 25, já estão em fase de conclusão das obras. (Blog do Madeira – Varginha)

Inaugurado novo fórum de Nanuque

O 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Flávio de Almeida, representando o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, inaugurou, na segunda-feira, 14, o novo Fórum Doutor Juvêncio Jacinto Oliveira Filho, na Comarca de Nanuque, no Vale do Mucuri, com excelente estrutura de trabalho e atendimento. Com isso, o antigo fórum, que não atendia mais às necessidades do Poder Judiciário, dá lugar a um edifício moderno, amplo e mais adequado à comarca. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Inauguração de Instituto de Olhos

Durante todos os sete anos prestados pelo núcleo oftalmológico em Governador Valadares, observou-se uma grande demanda de pacientes vindos da região de Caratinga. Por algum tempo, o Grupo Uni e Paz vinha pensando numa forma de promover melhor atendimento para a população na questão da saúde ocular e principalmente na prevenção de doenças que pudessem causar cegueira irreversível. Sendo assim, os médicos de Governador Valadares, Rimack Antonio Rosa Almeida Filho, Edson Toyoshi Chiba Junior e Rudy Milward Azevedo Lopes, em parceria com o Grupo Uni e Paz, inauguraram o Instituto de Olhos Caratinga. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Mobilização nacional pelo piso salarial

Os professores da rede estadual de ensino mantêm a reivindicação ao governo de Minas do pagamento do piso salarial, que teve reajuste de 33,24% em 2022, alcançando o valor de R$ 3.845,63. Em greve há uma semana, os profissionais realizam no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O ato foi convocado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), como Dia Nacional de Lutas. “Trabalhadores e trabalhadoras em educação na rede estadual de Minas Gerais permanecem em greve por tempo indeterminado. E realizaram nova assembleia nesta quarta-feira”, informou Isaura Carvalho, diretora da subsede de Ipatinga do Sind-UTE/MG. (Diário do Aço – Ipatinga)

Projeto ONU-Habitat é lançado

O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) firmaram uma parceria para garantir direitos sociais em regiões de vulnerabilidade em Juiz de Fora. O projeto “Territórios da Cidadania” será lançado em um evento, realizado pela Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular (Seppop), no Teatro Paschoal Carlos Magno. De acordo com a PJF, o projeto é uma estratégia de desenvolvimento local sustentável, que contribuirá para a elaboração de uma ferramenta de planejamento e gestão visando tanto ao desenvolvimento socioeconômico quanto ao acesso a programas básicos de cidadania. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Parceria para finanças verdes em Minas

A Invest Minas, agência de atração de investimos vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), e a Climate Bonds Initiative (CBI) assinaram um acordo incluindo diversas ações para o desenvolvimento do mercado de “finanças verdes” no estado. A organização internacional atuará em conjunto com a Invest Minas para sensibilizar e informar entes governamentais, investidores e empresas mineiras de forma a sensibilizá-los sobre a importância de uma economia sustentável e as oportunidades de investimento verde no Brasil, que já movimentou US$ 11,7 bilhões. (Folha de Sabará – Sabará)

Prefeituras cobram por dano ambiental

O município de Paraopeba se uniu ao de Papagaios e Caetanópolis no esforço comum de buscar recursos junto ao governo de Minas, via as reparações e compensações do desastre de Brumadinho no qual existem recursos na ordem de R$ 37 bilhões. Em conversa com o prefeito Mário Reis, de Papagaios, e Joãozinho Procópio, de Caetanópolis, metas foram traçadas. “Também temos o interesse comum na restauração da Ponte da Taquara, sobre o Rio Paraopeba, objeto de nossa cobrança junto ao governo Zema que já está sendo alinhavada e que é também de vital importância para toda região”, considera o prefeito de Paraopeba, Juca Bahia. (Sete dias – Sete Lagoas)