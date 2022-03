Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Oferta de etanol deve aumentar em Minas

Com estimativa da safra de cana-de-açúcar maior que a do ano anterior e estoques, a tendência é de que a oferta de etanol hidratado seja superior em Minas Gerais ao longo de 2022. Apesar de ter os preços atrelados aos da gasolina, que vêm apresentando alta, o setor acredita que o biocombustível chegará ao consumidor com preços competitivos e com paridade favorável frente à gasolina. Desde novembro de 2021, os preços recebidos pelos produtores estavam em queda, situação que foi revertida na última semana, quando o litro passou de uma média de R$ 2,90 para R$ 3,19. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Araxá terá feira literária

“Abolição, Independência e Literatura” – este é o tripé que vai sustentar as mesas, painéis e debates da 10ª edição do Fliaraxá – Festival Literário de Araxá, a se realizar entre os dias 11 e 15 de maio, quarta a domingo. Em formato híbrido, as transmissões do Fliaraxá vão acontecer de forma descentralizada, em diversos lugares da cidade: Grande Hotel, Teatro Municipal Maximiliano Rocha, Parque do Cristo, Fundação Cultural Calmon Barreto, praças e escolas de bairros periféricos. (Correio de Araxá – Araxá)

Manifestações pedem revisão da Vale

Manifestantes se reuniram na praça da Estação, em Governador Valadares, a fim de reivindicar revisões nas negociações da Vale/ Samarco/ BHP Billiton com a Justiça de Minas e o Governo do Estado nas ações envolvendo os atingidos pelos rejeitos das barragens de Brumadinho e de Mariana, em Minas Gerais. A principal pauta de reivindicação da manifestação, segundo a coordenação da nacional do Movimento dos Atingidos pela Barragem (MAB), é a condução do acordo chamado de “Repactuação Rio Doce”. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Hospitais do Vale do Aço terão recursos

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baccheretti, visitou o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. A presença de Baccheretti na instituição faz parte de uma agenda prevista para o Vale do Aço, durante dois dias. Em sua passagem pelo hospital, o secretário conheceu as instalações da instituição hospitalar em Ipatinga e conversou com os funcionários. Baccheretti pontuou que quatro hospitais da região receberão cerca de R$ 1,5 milhão, cada, para investir na compra de um tomógrafo. Dois deles são de Ipatinga e os outros serão em Caratinga e Coronel Fabriciano. (Diário do Aço – Ipatinga)

Poços não obriga uso de máscaras

Os visitantes e moradores de Poços de Caldas não precisam mais usar as máscaras em locais abertos. Seguindo a orientação do Estado, o Comitê Covid-19 publicou uma nova resolução que determina a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual em ambientes abertos em Poços. A suspensão da obrigatoriedade no âmbito estadual, foi anunciada pelo Governador Romeu Zema e começou a valer no último sábado, 12. De acordo com a resolução, o uso de máscara de proteção individual, cobrindo boca e nariz, passa a ser facultativo, em ambiente aberto, cabendo a cada pessoa ou responsável legal, dispor sobre a sua utilização. (Poçoscom – Poços de Caldas)

Palestras sobre crimes cibernéticos

Em comemoração à Semana do Consumidor a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Municipal de São Sebastião do Paraíso realizará nos próximos dias uma série de atendimentos especiais e eventos durante a 8ª Semana do Consumidor. Serão realizadas palestras virtuais em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, sobre crimes e golpes cibernéticos. Também durante o período haverá mutirão de renegociação de dívidas. De acordo com o coordenador do Procon Municipal, Fábio Martins, a programação foi montada com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas na busca por seus direitos nas suas relações de consumo. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Novo Centro Municipal de Educação Infantil

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil, no prédio do antigo Sesi Minas, no Bairro São Jacinto, com o nome da saudosa professora e ex-prefeita Maria José Haueisen Freire. O centro educacional vai atender de imediato 200 crianças de 6 meses a 5 anos de idade. E, no período que não tiver aula, vai funcionar com ações de esportes e lazer para jovens e idosos, tendo em vista toda a estrutura que oferece. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Furnas doará balsas para os lagos

O presidente de Furnas, Clovis Torres, anunciou nesta segunda-feira, 14, que a empresa vai realizar a licitação de onze novas balsas para fazer a travessia entre os reservatórios de Furnas e de Mascarenhas de Moraes (Peixoto). A novidade foi divulgada durante a solenidade em comemoração aos 65 anos de Furnas, com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, realizada em São José da Barra, nas instalações da Usina Hidrelétrica de Furnas. (Folha da Manhã – Passos)