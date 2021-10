Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Corredor ferroviário é tema de reunião

A Associação Mineira dos Produtores de Soja, Milho, Sorgo e Outros Grãos Agrícolas (Aprosoja-MG) e o Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba (SRU) anunciaram que estão iniciando a discussão sobre o corredor ferroviário. As entidades elaboraram um projeto de logística para a criação de uma rota que ligue o centro-leste de Minas Gerais ao Sistema Portuário do Espírito Santo. Para um encontro realizado ontem foram convidados 45 prefeitos e líderes ruralistas, além de secretários de agricultura e desenvolvimento. O objetivo é que os envolvidos possam contribuir com o estudo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Simulado vai testar barragens

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Araxá, em cooperação com o Corpo de Bombeiros de Araxá e a CBMM, divulgou que vai realizar, nesta quinta-feira, 28, o terceiro Exercício Simulado de Barragens da CBMM. O evento tem caráter preventivo e possibilita a avaliação da eficácia do Plano de Ação de Emergência (PAE), por meio da verificação dos seguintes quesitos: audibilidade do sistema sonoro de alertas; tempo necessário para a evacuação das pessoas que eventualmente estejam presentes na Zona de Auto Salvamento (Zas); cronometragem do tempo de deslocamento das entidades de proteção e Defesa Civil para atendimento à emergência. (Correio de Araxá)

Implantação de chips em animais

A Prefeitura de Caratinga deu início ao processo de “chipagem” de animais de grande porte, recolhidos diariamente, soltos pela via pública. A partir da implantação do chip, por meio de um leitor por aproximação da área é feita a leitura de um código de barras, onde Departamento de Epidemiologia e Estatística terá acesso a todas informações do animal, conforme explica o médico veterinário, Alisson Silveira. “Tais como, identificação do proprietário, caso houver; pelagem, onde ele foi recolhido, na maioria das vezes será reincidente. Se o proprietário pagar a taxa, teremos a documentação desse proprietário, nome, documentos, endereço, tudo”. A primeira vez que o animal é recolhido em via pública, o dono tem sete dias para procurá-lo. No entanto, caso seja reincidente, o executivo não fica obrigado a restituí-lo ao proprietário. (Diário de Caratinga)

Infestação de dengue cai em Formiga

A Secretaria Municipal de Saúde de Formiga, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, realizou o 3º Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa) de 2021. Foi constatado que o município se encontra em estado de médio risco de epidemia de dengue, com o índice de infestação predial de 3,9. Se comparado com o último levantamento, realizado em março (7,4), houve uma queda de 3,5 no resultado. As estatísticas apontam que, com resultado entre 0 até 0,9 o município enquadra-se em situação de baixo risco, de 1,0 a 3,9 é médio risco e acima de 4,0 é considerado alto risco. (Nova Imprensa – Formiga)

Programa recebe 12 mil inscrições

O Colégio São Francisco Xavier, em Ipatinga, recebeu mais de 12 mil inscrições para o preenchimento das vagas no programa Trilhas de Futuro, informa a Fundação São Francisco Xavier. As bolsas de estudos integrais profissionalizantes fazem parte do programa do Governo do Estado de Minas Gerais, que vai capacitar cerca de 40 mil jovens e adolescentes de escolas públicas para atuar no mercado de trabalho por meio da formação técnica gratuita a partir deste ano. Ao fim do processo seletivo, 632 alunos foram matriculados nos cursos técnicos de Administração, Enfermagem, Mecânica, Análises Clínicas e Estética e serão realizados na modalidade presencial, respeitando as medidas sanitárias de prevenção à covid-19 e têm duração de um ano e meio. (Diário do Aço – Ipatinga)

Juiz de Fora discute crise hídrica

A discussão a respeito da crise hídrica e do setor hidrelétrico em Juiz de Fora e região norteou a audiência pública realizada, nesta semana, na Câmara Municipal. Proposta pelo presidente da Casa, Juraci Scheffer, a reunião contou com parlamentares da cidade e também de municípios vizinhos. Representantes da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) e da Cemig, além do deputado estadual Roberto Cupolillo (Betão), também estiveram presentes. A discussão abordou a produção de energia elétrica e a possibilidade de apagões e interrupções no fornecimento. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Mais de 60% da população imunizada

De acordo com o vacinômetro de Poços de Caldas, divulgado no último fim de semana, a cidade atingiu a marca de 60,44% da população vacinada com a segunda dose da vacina contra a covid-19, o que representa 102.721 mil doses de vacina aplicadas. O balanço ainda indica que 77,55% da população já foi contemplada com a primeira dose ou dose única, o que corresponde a 131.721 doses aplicadas. Os dados da vacinação são atualizados todas as quartas e sextas-feiras e podem ser encontrados no site institucional da Prefeitura Municipal. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)