Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Faturamento da indústria mineira cai

Como reflexo do comprometimento do escoamento da produção provocado pela intensidade das chuvas no início do ano, o faturamento da indústria mineira caiu 9,8% em janeiro frente a dezembro. Foi a maior queda para o mês desde o início da série histórica da pesquisa Index em 2004, realizada pela Fiemg. Os temporais interditaram rodovias e ferrovias e quase causaram um apagão logístico, afetando a cadeia de suprimentos. A maior retração no faturamento foi registrada na indústria de transformação (9,5%). O segmento extrativo apresentou recuo de 5,9%, com o impacto das chuvas na logística e na segurança das mineradoras. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Programa Ambulante Legal em SL

Bené, tradicional vendedor de balas e picolés das ruas de Sete Lagoas, há mais de 60 anos, é o símbolo do Programa Ambulante Legal, que está em fase final de implantação no município. O programa tem como objetivo criar condições para que comerciantes ambulantes, sem maiores burocracias, passarem a ter o reconhecimento e o apoio da Prefeitura Municipal para o exercício das suas atividades. Agora estão sendo elaborados os instrumentos legais para o credenciamento dos comerciantes previamente cadastrados, para que possa ser realizada a entrega dos crachás, que deverá evitar também conflito com a ação dos fiscais do Município. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Escolas terão educação ambiental

O ano letivo de 2022 terá novidades na rede municipal de ensino em Uberlândia, o prefeito Odelmo Leão assinou um decreto municipal que institui a Política e o Sistema Municipal de Educação Ambiental. A partir deste ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação vai sistematizar a discussão sobre as questões ambientais por meio do programa. O tema já era abordado no processo de ensino e aprendizagem, mas foi organizado com a definição de eixos temáticos que todas as escolas trabalharão, aprofundando as questões ambientais ao longo do ano escolar. Os temas serão “A água”, “Fauna e flora silvestre e urbanização”, “Mudanças climáticas” e “Resíduos sólidos”. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Espaço da Criança em Itaúna

Com presença de autoridades locais, secretários e servidores municipais, além de populares da comunidade itaunense, a Prefeitura de Itaúna inaugurou o “Espaço da Criança”, nas instalações do Centro de especialidades Médicas e Odontológicas Dr. Ovídio Nogueira Machado. O novo serviço terá um ambiente próprio e contará 4 médicos pediatras, que atenderão crianças de 0 a 14 anos, garantindo acompanhamento em todas as fases do desenvolvimento infantil. (Jornal Integração – Itaúna)

Câmara aprova verba para saúde

Durante a sessão da Câmara Municipal, os vereadores aprovaram mais de R$ 3.6 milhões para serem destinados ao atendimento de saúde gratuita em Muriaé, sendo que R$ 2 milhões são para o atendimento de urgência e emergência do Hospital São Paulo. Também foram discutidos e aprovados os projetos que instituem a assistência técnica pública para habitação de interesse social voltada à população de baixa renda e a Semana da Educação Digital em Muriaé, que reconhece o risco da atividade de atirador desportivo, juntamente ao colecionador e caçador, integrantes de entidades de desporto legalmente constituídas, dentre outros. (Gazeta de Muriaé)

Vacinação contra febre aftosa

Minas Gerais e mais dez estados estão na lista de enquadrados na nova estratégia de vacinação contra a febre aftosa neste ano. Conforme diretriz do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os órgãos de defesa agropecuária do país – que compõem o bloco IV do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para Aftosa – deverão, na primeira etapa, vacinar bovinos e bubalinos de zero a 24 meses. Já na segunda, serão imunizados animais de todas as idades. O objetivo é garantir a oferta de imunizantes. (Folha de Sabará-Sabará)

Atendimento para endometriose em JF

A endometriose é uma doença que afeta cerca de 10% da população feminina brasileira. Em Juiz de Fora, o Hospital Universitário da UFJF possui um Ambulatório de Endometriose, onde mulheres são atendidas gratuitamente por uma equipe multidisciplinar, envolvendo várias especialidades médicas, além de nutrição, fisioterapia e psicologia. A doença se caracteriza pelo crescimento do revestimento do tecido interno do útero, o endométrio, em outros órgãos, como ovários, trompas, bexiga e intestinos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Carlos Chagas faz pedido no TJ

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu comitiva da Comarca de Carlos Chagas. Segundo o prefeito de Carlos Chagas, José Amadeu Nanayoski Tavares, o edifício do fórum da comarca necessita de algumas melhorias para que possa atender bem aos jurisdicionados e facilitar o trabalho dos magistrados, operadores do direito e servidores. Durante o encontro, o presidente Gilson Lemes e o juiz auxiliar da Presidência do TJMG Jair Francisco dos Santos informaram a todos que o início da reforma do prédio já está previsto para o começo do ano que vem. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)