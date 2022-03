Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Perspectivas de crescimento no Vale

Com o crescimento puxado pelos serviços (4,7%) e pela indústria (4,5%), que representam 90% do Produto Interno Bruto do país, o PIB, que corresponde à soma de todos os bens e serviços finais produzidos no Brasil, cresceu 4,6% em 2021, segundo o Sistema de Contas Nacionais, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), totalizando R$ 8,7 trilhões ao fim do ano passado. Para o geógrafo William Passos, tal crescimento do PIB nacional abre perspectivas de aumento da atividade econômica também no Vale do Aço, em 2022. Esse avanço fez recuperar as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9% devido à pandemia. (Diário do Aço – Ipatinga)

Microrregião Oeste terá recursos

A assessoria de imprensa da Regional de Saúde de Divinópolis informou na última semana que a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais – SESMG, através do programa Valora Minas – Opera Mais, vai destinar em torno de R$ 8,3 milhões para a realização de cirurgias eletivas na macrorregião Oeste. Serão beneficiadas 24 instituições hospitalares da região, com 880 procedimentos cirúrgicos hospitalares, “dentre eles ortopedia, neurocirurgia, urologia, oftalmologia, otorrino, cirurgia geral e outros elencados pelo programa”, conforme o relato da Regional. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

Vice debate com empresários

O vice-governador de Minas Gerais Paulo Brant esteve em Poços de Caldas no final de semana encontros com empresários e lideranças políticas da cidade e região. Ele esteve na Associação Comercial, Agropecuária e Industrial (Acia) e depois ele conversou com produtores rurais. Com os empresários e comerciantes ele destacou que o setor vem se recuperando na pós-pandemia e a tendência é de mais crescimento com os números da covid em queda. O vice disse que o objetivo da visita foi exatamente para escutar os problemas e “onde o governo de Minas pode ajudar esta região que é tão próspera”, disse o vice-governador. Jornal da Mantiqueira

Hospital Municipal UTI Pediátrica

A Prefeitura de Valadares celebrou mais uma conquista para a Saúde do município: o Hospital Municipal conta com uma UTI Neonatal. O departamento também possui 10 leitos pré-habilitados para UTI Pediátrica do tipo II. Esse diferencial torna o HM o primeiro hospital do município a oferecer tal recurso. De acordo com a Prefeitura, o serviço já está em funcionamento na Unidade de Cuidados Especiais (UCEP). Essa seção atende crianças de 0 a 12 anos em estado grave ou potencialmente grave. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Prefeitura pode rescindir com empresas

A Prefeitura de Juiz de Fora voltou a cobrar respostas dos consórcios que prestam o serviço de transporte coletivo urbano na cidade. O Município considerou como “insuficientes” as manifestações feitas pelas empresas no último dia 21 de fevereiro, em resposta às notificações feitas pela PJF, que, dia 20 de janeiro, determinou que as concessionárias adotem ações para corrigir falhas observadas no sistema. “As respostas apresentadas foram insuficientes, sem nenhum indicativo de providências a serem tomadas”, disse a Prefeitura. Desta forma, a PJF concedeu um novo prazo para o Consórcio Via JF detalhar um cronograma de ações a serem tomadas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Mercado de veículos novos recua

Minas Gerais está emplacando menos veículos neste início de 2022. Em fevereiro, apesar de atingir patamares próximos às vendas de 2021, com a negociação de 36.391 veículos, frente aos 36.890 comercializados no ano anterior, a queda no comparativo dos períodos foi de 1,35%. A diferença mais significativa está no somatório dos dois primeiros meses consolidados, já que, neste ano, registrou-se uma baixa de 3,88% nas vendas. Em números absolutos, o acumulado de janeiro e fevereiro do ano passado foi de 71.925, enquanto os dados mais recentes mostram a comercialização de 69.314. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Capitólio pode reabrir cânions

O município de Capitólio deve retomar os passeios de lanchas nos cânions do Lago de Furnas ainda este mês. Os passeios estão suspensos desde o mês de janeiro, quando a queda de uma rocha matou 10 pessoas numa lancha. Segundo informações do secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, Lucas Arantes, a retomada deve ser gradual. (Folha da Manhã – Passos)