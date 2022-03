Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

MP contra concessão do Ibitipoca

O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública para suspender a concessão de uso do Parque Estadual do Ibitipoca, localizado no distrito de Conceição do Ibitipoca, em Lima Duarte. O MPMG alega que constatou irregularidades no processo de privatização do espaço conduzido pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), que não teria aceitado firmar compromisso de ajustamento de conduta para solucionar os problemas apontados pelo Ministério. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Formiga terá homenagem à Mulher

A administração municipal de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Departamento de Esportes e a Coordenadoria de Turismo, realizará neste sábado (5) o evento “Mulheres em Ação”, em comemoração ao Dia da Mulher. Durante a ação, serão oferecidas atividades esportivas e atrações culturais na rua Barão de Piumhi, próximo à sede da Prefeitura, das 9h às 12h. (Nova Imprensa – Formiga)

Araguari quer conceder estação

A Prefeitura de Araguari, através da Fundação Araguarina de Educação de Cultura, publicou licitação para a concessão da Estação Stevenson. O conjunto Arquitetônico de Stevenson fica localizado entre as cidades de Araguari e Uberlândia e foi fundado em 10 de fevereiro de 1927, às margens da BR-050. O complexo contém: Casa de Turma, Casa do Funcionário e Estação Ferroviária Stevenson. A estação foi tombada pelo Patrimônio Histórico em 2002 e passou por um processo de reestruturação em 2012, devido às condições da estrutura. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Caminho de Aparecida em Carvalhópolis

A cidade de Carvalhópolis terá um Ramal no Caminho de Aparecida. Na semana que antecedeu ao carnaval, o idealizador do Caminho, Rodrigo de Paula, participou de uma reunião com as lideranças municipais e neste mês já foram iniciados os trabalhos e percorrido o caminho até Turvolândia para fazer o estudo para colocação das placas de sinalização. O Ramal de Carvalhópolis vai valorizar o turismo religioso, o ecoturismo e ainda o cicloturismo que vem crescendo na região. A distância do Ramal de Carvalhópolis à Aparecida é de 230km, percorrida em quase sua totalidade por estradas rurais. (Jornal Panorama – Baependi)

Senac Móvel em Manhuaçu

O Senac Móvel Moda e Beleza, em comemoração ao Dia da Mulher, estará de 8 a 11 de março em Manhuaçu, na praça Cordovil Pinto Coelho. Criado em 1998, o Senac Móvel tem o objetivo de levar a educação profissional para todos os municípios de Minas Gerais. Ele tem a mesma qualidade e proposta dos Senacs presenciais. As salas de aula sobre rodas oferecem oficinas nas áreas de turismo, informática, gestão, saúde e imagem pessoal. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Unidade da PF em funcionamento

A unidade da Delegacia da Polícia Federal já está em funcionamento no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. O posto está montando no segundo piso, ao lado do Centro Cultural Usiminas. E os serviços estão sendo implantados aos poucos. Sao abertos 50 atendimentos por dia, relacionados aos serviços de emissão de passsaporte. A delegacia está aberta, mas a assessoria da PF ainda não divulgou, oficialmente, os detalhes da inauguração. Em fase de adequações, o atendimento é feito das 10h às 18h, de segunda a sexta-feira. (Diário do Aço – Ipatinga)

Feira retorna em Itatiaiuçu

A feira livre na Praça da Matriz, aos domingos, será retomada no dia 20 de março. A decisão foi tomada no último dia 22, em reunião do setor com a Secretaria Municipal de Saúde, e será possível devido à redução dos casos de Covid-19 na cidade. Para o retorno das atividades, os feirantes que já atuavam no local antes da paralisação no fim de 2021 devem procurar a Secretaria de Cultura para renovação do cadastro. Também serão abertas oportunidades para quem deseja ingressar na feira, com novas inscrições. (Folha de Itatiaiuçu)

Agricultores usam homeopatia

Membros da Cooperativa das Agricultoras e Agricultores Orgânicos de Claraval e Região (Coorgânica), que engloba produtores de outros sete municípios próximos, aderiram à homeopatia para cuidar de plantações de café, hortaliças e frutas. A técnica é também usada na pecuária leiteira. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerias e Universidade Federal de Viçosa prestam assistência técnica e acompanha os cooperados, orientando na preparação das substâncias utilizadas. (Folha da Manhã – Passos)