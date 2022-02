Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Bombas de postos são interditadas

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF) e o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de MG (Ipem-MG) realizaram, nesta semana, força-tarefa para a fiscalização de postos de combustíveis nas cidades de Uberaba e Uberlândia. Até na quinta-feira, foram fiscalizados três postos revendedores em Uberaba e dez em Uberlândia. A previsão é de que os fiscais verifiquem 18 postos até o final da semana. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Teleférico de Poços volta em junho

Durante a entrega do Plano Municipal de Turismo de Poços de Caldas, na quarta-feira, 23, no Palace Hotel, o prefeito Sérgio Azevedo disse que o teleférico volta a funcionar em 1° de junho deste ano. O atraso na finalização da terceirização dos pontos turísticos fez com que a prefeitura tivesse a iniciativa de reativar o equipamento. O PMT, no detalhamento de medidas prioritárias, que precisam ser tomadas para que o turismo da cidade tenha um progresso mais significativo, recomenda a reativação do teleférico, dizendo que “o não funcionamento do teleférico afeta diretamente a oferta turística de Poços de Caldas”. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Formiga poderá concluir ETE

Em 2011, a Prefeitura de Formiga iniciou a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Desde então, a população aguarda ansiosamente pela conclusão da obra, que já foi interrompida diversas vezes e está há meses paralisada. Porém, o Poder Executivo tentará, novamente, terminar a ETE. Para isso, fará financiamento de R$7.148.618,92 junto ao Banco do Brasil. A operação de crédito foi aprovada pela Câmara Municipal de Formiga durante a reunião ordinária na semana que passou. (Nova Imprensa – Formiga)

Consórcio no MP contra Copasa

Os diretores dos consórcios intermunicipais Codanorte, do Norte de Minas, Comar, do Alto Rio Pardo e União da Serra Geral se reuniram com o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, quando pediram a interferência do Ministério Público para a Copasa cumprir os contratos de concessão do saneamento básico nos municípios. A reunião foi articulada pelo procurador jurídico do Codanorte, Dinilton Pereira Santos, que argumentou que a Copasa está exigindo que os municípios prorroguem por mais 30 anos a atual concessão, sem que esteja cumprindo as metas fixadas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Ipatinga registra janeiro mais mortal

Foi registrado recorde histórico de óbitos pelos Cartórios de Registro Civil de Ipatinga em janeiro de 2022, o mais mortal desde o início da série histórica em 2003, com um aumento de mais de 133% nos falecimentos por infarto em comparação ao mesmo mês de 2021. Em janeiro de 2022 foram registrados 208 óbitos em Ipatinga, um aumento de 0,5% em relação a 2021, que registrou 207 mortes no mês, e que já havia registrado crescimento de 72,5% nas mortes em relação a janeiro de 2020, ainda antes do início da pandemia no país. Já as mortes por infarto passaram de 6 em janeiro de 2021 para 14 agora. Em 2020, foram 6 mortes pela doença. (Diário do Aço – Ipatinga)

Atividades voltam às UBSFs

Praticar atividade física é essencial para da qualidade de vida. A combinação de alimentação saudável e rotina de exercícios físicos resulta em um organismo saudável e pode prevenir várias enfermidades. Pensando em todos os benefícios que a prática de atividade física pode proporcionar para a população, a Prefeitura de Araguari, através da Secretária de Saúde decidiu abrir novamente os espaços para que os araguarinos possam se exercitar gratuitamente. As atividades foram interrompidas, por causa do último pico de Covid-19 que aconteceu no município. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Violência contra a mulher cai 6,47%

Entre janeiro e dezembro de 2021, o número de registros de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher apresentou queda de 6,47% em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), foram registrados 3.046 crimes de violência contra a mulher nos municípios da região Sudoeste de Minas no último ano. Passos, com 879 registro, foi o município da região com mais ocorrências em 2021, seguido por São Sebastião do Paraíso (506), Piumhi (248), Monte Santo de Minas (156), Cássia (151), Carmo do Rio Claro (129), Itaú de Minas (113), Guapé (112), Alpinópolis (94) e Nova Resende (64). (Folha da Manhã – Passos)

LINHA DA HISTÓRIA E A INVASÃO DA UCRÂNIA Ildecir A.Lessa

Advogado

A imprensa mundial, de um modo geral, noticia a invasão russa na Ucrânia. Com o início da guerra, na verdade no Leste Europeu, está se desenrolando uma crise geopolítica sem precedentes, o que está levando os principais líderes mundiais a colocarem sob a mesa um conflito congelado desde 2014, que até recentemente representava nada mais do que alguns pequenos conflitos isolados.

A mais recente escalada da violência na primavera de 2021 aumentou os combates como resultado do contundente fracasso das negociações de paz entre Rússia, Ucrânia e Europa. A Rússia concentrou suas tropas (mais de 190.000 soldados e veículos militares) ao lado das fronteiras ucranianas e iniciou uma agressão militar contra o país. Antes da invasão russa acontecer os Estados Unidos ameaçaram de enviar 8.500 soldados para o Leste Europeu e ordenaram que parentes de funcionários da embaixada dos EUA em Kiev, capital da Ucrânia, deixassem o país dando a impressão de que um ataque iminente iria acontecer. Todos esses acontecimentos ocorridos antes da invasão russa, por outro lado, mostra que é necessário ter clareza que o movimento das tropas russas é uma forma de equilibrar as forças diante do envio ao longo de vários anos de tropas da OTAN em torno dos países da Europa Oriental. Lá, a OTAN realizou exercícios militares com dezenas de milhares de soldados ano após ano junto a Ucrânia, incluindo Sea Breeze e Rapid Trident. Esta política mais agressiva do imperialismo dos EUA foi expressa na Cúpula pela Democracia convocada por Joe Biden para impor limites à Rússia e à China em busca de uma justificativa para liderar o mundo.

Desde a queda da União Soviética, os Estados Unidos, liderando a OTAN, seguiram uma estratégia de cercar e reduzir a influência russa para evitar sua ascensão como potência, uma meta compartilhada por grande parte do establishment estadunidense durante a década de 1990. Essas principais diretrizes são expressas no pensamento do ex-assessor de Barack Obama e neorealista, Zbigniew Brzezinski em seu famoso livro O tabuleiro mundial (NdT), onde ele expõe a importância de dominar a Ucrânia para evitar que a Rússia se torne uma grande potência. Este objetivo andava de mãos dadas com transformar o país em semicolonial, ou seja, degradar e subjugar a oligarquia russa que emergiu após a queda da URSS. Isso pode ser interrompido em parte por Putin a partir de 1999 em parte por haver herdado o arsenal nuclear soviético e por causa do ciclo de aumento dos preços dos hidrocarbonetos nos anos 2000, o que permitiu-lhe alcançar maior autonomia relativa, mas não alcançar o status de grande potência.

Entre 1999 e 2004, o avanço da OTAN significou a adesão de países do espaço pós-soviético tanto à Aliança Atlântica quanto à União Europeia, entre eles estavam Polônia, Hungria, República Tcheca, os países bálticos como Letônia, Estônia e Lituânia, depois Romênia, Bulgária, Eslováquia e Eslovênia. Essas incorporações permitiram posicionar tropas e estruturas militares sobre o espaço de influência russo. Em 2008, ano da curta guerra na Geórgia, os Estados Unidos e a OTAN mantiveram bases militares em torno de grande parte do gigante asiático se incluíssemos países da Ásia Central, como Uzbequistão, Turquemenistão e Tajiquistão, que forneceram permissão para entrar no Afeganistão a partir daí. A isso se soma o fato que os Estados Unidos estão tentando levar uma parte do mercado de energia para a Europa (a principal entrada de fluxos da Rússia) desde que Donald Trump anunciou em 2017 reforçar, com o apoio da Polônia e contra a opinião da Alemanha, uma conexão entre o norte-sul da Europa transportando gás do terminal de GNL de Świnoujście (Polônia) para o resto da Europa Central, a fim de competir com gasodutos russos a partir do Leste.

O certo é que, o conflito russo com a Ucrânia começou entre o final de 2013 e o início de 2014, após a queda do presidente ucraniano Viktor Yanukovych por seguir um caminho que favoreceu a influência da Rússia sobre o país e por se afastar de um acordo de livre comércio com a Europa. Em suma, Putin quer garantias de que a Ucrânia nunca poderá se juntar à OTAN; que os países da OTAN ao longo da longa fronteira entre a Rússia e a OTAN nunca poderão abrigar forças militares significativas da OTAN, essa parece ser a razão da invasão russa na Ucrânia.