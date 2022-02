Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Cai o preço de gasolina e etanol em JF

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) divulgou, nesta segunda-feira (14), a pesquisa de variação de preço dos combustíveis na Zona Nordeste da cidade, com coleta de valores feita no dia 7 de fevereiro. De acordo com o levantamento, houve queda nos preços de gasolina comum, gasolina aditivada e etanol; já o diesel comum e o diesel s-10 apresentaram aumento, na comparação com a pesquisa anterior, realizada no dia 24 de janeiro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

UAI Leopoldina bate recorde

Inaugurada em Leopoldina no mês de dezembro do ano passado, a Unidade de Atendimento Integrado do programa UAI Compartilha apresentou grande desempenho. Em apenas dois meses de funcionamento, mais de 3 mil pessoas já puderam contar com algum tipo de serviço oferecido pela UAI. Somente em janeiro, mais de 600 pessoas foram atendidas no Procon, 274 Carteiras de Identidades (1ª e 2ª via) foram emitidas, 267 pessoas receberam o seguro desemprego, entre outras ações. A iniciativa implementada pela atual gestão do Prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz beneficia hoje mais de 200 mil moradores de 13 cidades da região. (Gazeta de Muriaé)

Atividades suspensas em Cemeis

A primeira semana escolar teve saldo de uma unidade escolar fechada por surto de covid-19 em Uberaba. Trata-se do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Professora Eunice Pühler, no bairro Tancredo Neves. Ao todo, durante o fim de semana, 11 servidores testaram positivo. Com isso, as atividades presenciais no Cemei foram suspensas por dez dias, a partir desta semana. Atualmente, o Cemei Professora Eunice Pühler tem 208 alunos matriculados e chegou a registrar 152 estudantes, de zero a três anos, em tempo integral, presencialmente em um dos dias da semana passada. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Vinho com uvas produzidas em Paraíso

As uvas da espécie Syrah cultivadas no campo Experimental na fazenda da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) em São Sebastião do Paraíso, serão utilizadas para a produção de vinhos da categoria Gran Reserva, linha inédita de produtos. A decisão foi tomada após a equipe do Campo Experimental de Caldas, no Sul do estado, constatar que a safra de uvas colhida em agosto de 2021 possuía características e qualidades superiores para originar vinhos mais elaborados. Antes de ser comercializada, bebida ficará armazenada por um ano e meio em barricas fabricadas com carvalho francês. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

R$11 mi por danos causados pelas chuvas

O município de Montes Claros recebeu R$11.611.309 para danos causados pelas chuvas, conforme a portaria 211, do Ministério da Saúde, para a realização de ações de apoio, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, em situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrente de desastres hidrometeorológicos, diante da necessidade de resposta em tempo oportuno e tendo em vista o possível aumento de doenças de veiculação hídrica, alimentares e transmitidas por vetores. Para a seleção dos municípios utilizou-se como critério a situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrente de desastres hidrometeorológicos reconhecida por meio de decreto municipal ou estadual publicado até 12 de janeiro de 2022. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Recorde de decisões e sentenças

A Comarca de Baependi, no ano de 2021, realizou um trabalho com o foco na resolução dos processos que destinaram um resultado muito positivo: o maior número de sentenças e decisões dos últimos sete anos. De acordo com a secretaria da Comarca de Baependi, o resultado foi possível através do empenho de cada servidor em superar os constantes desafios. Juntos eles puderam ter o melhor resultado possível nas resoluções dos processos. E não é que deu certo, o resultado obtido foi o melhor dos últimos sete anos. (Jornal Panorama – Baependi)

Laboratório do consórcio tem ajuda

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde Entre os Vales do Mucuri e Jequitinhonha (CIS-EVMJ) e prefeito de Poté, Nêgo Sampaio, esteve em Brasília na semana passada, em busca de recurso para sua cidade, para região e para o Consórcio de Saúde, e esteve com o deputado federal Fábio Ramalho, que destinou R$ 300 mil em recursos para este ano ainda, para o Laboratório de Pesquisa e Diagnóstico em Biologia Molecular do Campus Mucuri (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)