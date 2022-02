Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Cavernas forçam mudança no traçado do anel rodoviário

As cavernas existentes no entorno de Montes Claros provocaram a mudança no traçado do Anel Rodoviário Norte, pois a proposta inicial de retirar o traçado do perímetro urbano, depois do Conjunto Habitacional Rio do Cedro, acabou frustrada, pois isso dificultaria o licenciamento ambiental e atrasaria a obra. Por isso, novo traçado foi definido, com o Anel Rodoviário desaguando nas imediações de uma fábrica de cimento e depois alcançando o Distrito Industrial. O vice-prefeito Guilherme Guimarães, que tem participado das articulações explica que saiu o licenciamento da primeira etapa do trecho do Anel Rodoviário. (Gazeta Norte Mineiro – Montes Claros)

Arrecadação em MG tem alta de 28,6%

A arrecadação de impostos em Minas Gerais alcançou R$ 82,2 bilhões em 2021. O montante ficou 28,6% superior se comparado com 2020, quando o valor ficou em R$ 63,9 bilhões. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), somente em dezembro, o recolhimento de impostos atingiu R$ 7,19 bilhões, valor 19,4% maior que em igual mês de 2020. Os números também mostram que somente a receita tributária foi responsável por um recurso de R$ 77,1 bilhões em 2021, aumento de 26,6% frente a 2020, quando o montante atingiu R$ 60,9 bilhões. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Lafaiete vive apagão de mão de obra

Se no começo da pandemia foram os sistemas de saúde (público e privado) que colapsaram, agora, essa falta de atendimento é vista também em outros setores. Com o aumento no ritmo de contágio, unidades de saúde estão lotadas. Isso porque há vários funcionários infectados, que precisam cumprir o isolamento para não disseminarem a doença. Com 1279 pacientes contaminados em janeiro, até o dia 26, ainda em monitoramento, falta mão de obra em vários setores em Conselheiro Lafaiete, levando a atraso no cumprimento de prazos, metas e até suspensão dos serviços. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a loja da Oi Lafaiete. Quem passou pelo Centro, nos últimos dias, pôde ver a placa que justificava o fechamento da unidade. (Jornal Correio – Cons. Lafaiete)

Vagas para psicólogos e assistentes

Estão abertas as inscrições para a contratação de psicólogos e assistentes sociais interessados em atuar na rede estadual de ensino de Minas Gerais. De acordo com o edital do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação, são previstas 460 vagas, sendo 230 para cada cargo, para atuar em núcleos distribuídos em diversos municípios de todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). O período de cadastro e envio da documentação vai até esta quinta-feira, 03. As inscrições devem ser feitas pela internet. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

UFJF não vai aplicar segunda chamada

As provas dos módulos I, II e III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2022 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) acontecem neste fim de semana. Neste ano, 30.314 alunos devem realizar o exame, que ocorre em Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda. Diferentemente do ano passado, quando as provas dos três módulos aconteceram em datas diferentes em razão da pandemia, nesta edição, todos os candidatos participam simultaneamente. Apesar dos altos índices de contaminação pela Covid-19 atualmente, a UFJF não oferecerá segunda chamada para as provas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Apoio a produtores rurais

Dando sequência ao apoio agropecuário no município, a Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem garantido assistência técnica gratuita a pequenos produtores rurais e agricultores familiares. Ao todo, 20 produtores beneficiados com a instalação de estufas no ano passado, estão recebendo assistência de técnicos especializados, além da análise de solo, utilização de máquinas, recebimento de mudas e calcário. O incentivo à produção contempla o planejamento de plantio para a merenda escolar, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Novas ambulâncias

Mais segurança e qualidade no transporte de pacientes do sistema público de saúde do município. A Prefeitura de Araxá recebeu duas novas ambulâncias (e uma reserva em caso de necessidade) que contam com aparelhos que possibilitam atendimento pré-hospitalar ao paciente e equipamentos para salvar e manter vidas. Os veículos, adquiridos por meio de contrato de locação, também podem ser equipados para atender casos emergenciais como acidentes, ataques e crises. (Correio de Araxá)

Artesanato recebe apoio

O artesanato pode se originar de uma vocação e tradição familiar, do desenvolvimento do fazer manual, da aplicação de conceitos de design e até mesmo de uma ação comunitária. Pensando nessa fonte de expressão cultural, a arquiteta Joana Gonçalves, proprietária da Arquitetura OG e Gestão Cultural, iniciou as atividades de concepção do projeto “Artesanato feito em Casa”, em 2017, a partir da construção de um mapeamento inédito e temático sobre o artesanato feito no Vale do Aço. Durante seus 3 anos de atuação, o projeto já mapeou diversas iniciativas, criando junto a elas histórias inspiradoras de motivação, transformação e crescimento. Jornal Classevale – Ipatinga)