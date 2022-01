Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Exportação alavanca setor calçadista

O setor calçadista de Minas Gerais está confiante de que caminha a passos firmes para recuperar, em 2022, os índices de produção e vendas do período pré-pandemia. Em 2019, de acordo com relatórios do Iemi (Inteligência de Mercado), o setor entregava 98.425 pares de sapatos/ano, o que corresponde a 10,4% da produção da região Sudeste, que responde por 22,6% da produção nacional. Segundo estudo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), em outubro, já havia o indicativo de que as exportações seriam fundamentais para a retomada do crescimento ainda em 2021, com incremento de 33,7% em volume e 26,3% em receita no comparativo com o mesmo período de 2020. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Monte Belo terá Guarda Municipal

O projeto de criação de uma Guarda Municipal de Monte Belo começa a dar os primeiros passos. Na última semana, uma nova reunião sobre o assunto foi realizada em Guaxupé, onde já há uma GCM em operação. Para conhecer os trabalhos e os trâmites legais para a implantação da GCM Montebelense, o prefeito Klebinho esteve pessoalmente visitando a GCM de Guaxupé. (Folha Regional – Muzambinho)

Operação Alcaide em Nanuque

A Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio das polícias Militar e Civil do Espírito Santo, desencadeou, na última semana, a operação Alcaide. A ação teve por objetivo reprimir crimes contra o patrimônio em Nanuque/MG. Ao todo, 17 medidas cautelares foram cumpridas: três mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão e dois de internação contra adolescente. As investigações duraram cerca de três meses para apurar crimes recentes de roubos e extorsões cometidos na cidade de Nanuque, nos quais inclusive foi vitimada uma senhora de 71 anos e o filho dela. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

R$ 212 mi de impostos no Vale do Aço

Ao longo do ano passado, a Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) – que inclui Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso – arrecadou mais de R$ 212 milhões com impostos. Os dados são do site Impostômetro, que considera todos os valores arrecadados pelas três esferas de governo a título de tributos: impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e correção monetária. Conforme o site Impostômetro, a RMVA arrecadou R$ 212.739.513,32. Desse valor total, R$ 135.469.052,85 são de Ipatinga; R$ 31.438.850,07 de Coronel Fabriciano; R$ 35.247.083,15 de Timóteo; e R$ 10.584.527,25 de Santana do Paraíso. (Diário do Aço – Ipatinga)

Particulares aumentam atendimentos

Uberlândia registrou um aumento significativo de pacientes com sintomas gripais que precisaram recorrer a atendimento médico. Segundo um levantamento feito pelo Diário, na rede particular o crescimento da procura chegou a 81% em dezembro. O índice preocupa especialistas e acende um novo alerta, principalmente após a confirmação de um caso do vírus Influenza A/H3N2 na última semana. Os cinco principais hospitais particulares de Uberlândia, que relataram um aumento de atendimentos neste fim de 2021. (Diário de Uberlândia)

Prefeitura recebe R$ 2,3 mi da Câmara

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, recebeu das mãos do presidente da Câmara de Uberaba, Ismar Marão, um cheque simbólico de mais de R$ 2 milhões economizados pelo Legislativo ao longo do ano, em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira (29), na Câmara. O Legislativo devolveu, ao todo, R$ 2.312.438,85 aos cofres públicos. A novidade deste ano é que a comunidade definirá em qual área a verba será aplicada. Para sugerir, a Prefeitura abriu um canal na internet. (Diário de Uberlândia)

Ônibus aumentam em Poços

Os usuários do transporte público iniciaram a primeira segunda-feira do ano pagando o novo valor da tarifa. O aumento de R$ 4,75 para R$ 5 foi determinado após a Câmara rejeitar o subsídio proposto pela prefeitura. O valor foi anunciado no final do ano passado pelas redes sociais da Auto Omnibus Circullare. Segundo a empresa, a medida estava prevista no contrato emergencial firmado com o município. O contrato prevê a concessão de 18 de novembro de 2021 a 16 de maio de 2022. Ainda é aguardado que a empresa vencedora da licitação, a Floramar, do mesmo grupo que a Circullare, assuma a operação. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

POLÍCIA

Carrinho de mão e lâmpadas de Led furtados no Cesec

CARATINGA – Um carrinho de mão e duas lâmpadas de led foram furtados nessa segunda-feira (3), no Centro Estadual de Educação Continuada (Cesec) Professor Celso Simões Caldeira, que fica na rua Manoel Gonçalves Castro, no bairro Esplanada.

A diretora da escola informou à Polícia Militar que saiu do local na última quinta-feira (30/12), às 18h e retornou nesta segunda-feira às 13h, constatando então que um carrinho de mão e duas lâmpadas de Led, que estavam no corredor foram furtados. Não houve arrombamento no local.

Segundo informações da PM, provavelmente o autor pulou o muro para praticar o furto. Um filtro de água foi retirado da parede e deixado na passarela que vai até o portão. Não existem câmeras de segurança no local. Foram realizados rastreamentos, mas os materiais não tinham sido encontrados até o final dessa edição.