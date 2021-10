Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Queijo Jacuba é o melhor do Estado

O queijo Jacuba, produzido por Maria Teresa Viana Boari, do município de Coronel Xavier Chaves, na região do Campo das Vertentes, foi o vencedor do 13º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal. Segundo os jurados do concurso, ele se destacou pelo aroma agradável e pelo sabor adocicado, além de excelente textura. No julgamento às cegas, realizado no dia 6 de outubro, no Restaurante Escola do Senac Minas, o produto alcançou 1.029,9 pontos no quesito sabor e aroma, de um total de 1.225 pontos. Os segundo e terceiro lugares da competição foram para queijos da região de Araxá. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Araguari recebe Startup Weekend

Com objetivo de valorizar a geração de conhecimento e valor, o Ecossistema de Inovação – ReriValley traz nos dias 26, 27 e 28 de novembro, um dos mais importantes eventos de incentivo à inovação e empreendedorismo no mundo, para o município de Araguari. O Startup Weekend é uma imersão de empreendedorismo e inovação – uma rede global de líderes e empreendedores cuja missão é inspirar, educar e capacitar indivíduos, equipes e comunidades. Em Araguari, acontecerá a primeira edição do maior evento de startups do mundo e cerca de 80 empreendedores terão contato direto com atuações reais de mercado e mentorias para desenvolvimento de startups. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Apae completa 25 anos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Pouso Alegre celebrou 25 anos de existência uma festa que foi comemorada junto com pessoas maravilhosas. Mais do que comemorar, a Apae mostrou a gratidão pelo apoio recebido ao longo destes anos e contou com a presença de voluntários que fizeram e fazem parte da diretoria, bem como autoridades municipais e estaduais, e claro, com a participação dos alunos, que são os grandes responsáveis pela existência da entidade, os quais vieram acompanhados de seus familiares. Os alunos e professores, fizeram uma apresentação musical. Logo após, a presidente da unidade, Vera Lúcia Guimarães seguiu com a palavra apresentando a importância de todos na instituição. (Jornal Panorama – Baependi)

Mudanças no trânsito

“A Prefeitura de Caratinga, por meio do Caratrans, vem estudando formas de melhorar o fluxo do trânsito, beneficiando condutores e também pedestres”. Assim definiu o Departamento de Trânsito, após algumas mudanças que foram implementadas no centro da cidade. Foi realizada uma alteração no cruzamento das Ruas Alberto Vieira Campos, Coronel José Maria Fernandes e Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. José Geraldo, diretor do Departamento, explicou o que motivou as alterações. O condutor que estiver na Rua Alberto Vieira Campos e quiser ir em direção à Rua Lamartine deverá procurar a rotatória mais próxima para fazer a manobra, assim como o condutor que estiver na rua José Maria Fernandes e quiser ir para o mesmo sentido. (Diário de Caratinga)

Timóteo aprova Código Tributário

Os valores de vários tributos e taxas municipais cobradas em Timóteo serão corrigidos. É o que prevê o substitutivo Nº 1 do projeto de lei complementar nº 01/2021, que atualiza a legislação tributária do município de Timóteo, e que foi aprovado em reunião ordinária realizada nesta semana. A matéria passou na primeira votação por um placar de 9×5 votos. O texto segue para segunda votação nesta sexta-feira, 22. O projeto original encaminhado pelo Executivo recebeu diversas emendas na Câmara, principalmente com relação ao percentual de alíquotas. Desta forma, ficou acordado com a Administração Municipal o envio do substitutivo, já com a incorporação das propostas dos vereadores. (Diário do Aço – Ipatinga)

Capacitação de gestores

A Prefeitura de Pirapora por meio da Secretaria Municipal de Educação iniciou ontem (21), no Centro de Educação Permanente (CEPS), o Percurso Formativo dos Gestores Municipais. Segundo a secretária de Educação, Jacqueline Guimarães a gestão escolar passa por mudanças, por isso o município está promovendo uma capacitação modular que visa ampliar o conhecimento de administração escolar dos gestores. “O desafio é fazer uma gestão competente. Gradativamente estamos construindo um trabalho voltado para formação. O conhecimento vem quando propomos abrir nossas mentes para formação e qualificação, estamos abertos e nos preparando para o novo tempo da administração das unidades de ensino”, comentou Jacqueline. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Direito de embarque e desembarque

A companhia Expresso União ganhou, novamente, na justiça o direito de continuar parando no ponto próximo ao cruzamento entre as avenidas Faria Pereira e João Alves Nascimento, o conhecido ponto do Baixadinha, em Patrocínio, para embarque e desembarque de passageiros. A decisão judicial, inclusive, determina ao município que se abstenha de lavrar autos de infração e/ou multas de trânsito que tenham por base o decreto municipal 3.873/21, que extinguiu o ponto de parada naquele local. A proibição da utilização do ponto de parada do Baixadinha tem afetado sobremaneira os passageiros oriundos da zona rural, que se deslocam até Patrocínio para fazer compras e/ou se utilizar de algum serviço de saúde. (Jornal de Patrocínio)