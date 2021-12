Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

JF apoia economia solidária

Com o objetivo de enfrentar os desafios criados pela exclusão social, através da promoção de ações de geração de renda, foi aprovado Projeto de Lei que cria a Política Municipal de Apoio e Fomento à Economia Popular Solidária em Juiz de Fora. A norma prevê a criação de uma assessoria técnica para apoiar as iniciativas de economia solidária, de um Conselho Municipal de Economia Popular Solidária e de um fundo para garantir a continuidade das ações. Estão sendo estruturados, ainda, um Centro Público de Economia Popular Solidária, espaço destinado à realização de atividades de fortalecimento a coletivos e empreendimentos e uma feira de economia solidária no Calçadão da Rua Halfeld, já em funcionamento temporário neste natal. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Chuvas prejudicam produtores

As fortes chuvas dos últimos dias, no Vale do Jequitinhonha, causaram danos na agropecuária da região. Segundo levantamento preliminar da Emater-MG, cerca de 30 mil agricultores familiares e produtores rurais, em 289 comunidades, foram afetados direta ou indiretamente. A informação é referente a 16 municípios: Almenara, Bandeira, Divisópolis, Felisburgo, Itaobim, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Monte Formoso, Palmópolis, Padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa e Santa Maria. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Restaurante terá almoço de Natal

Nesta sexta-feira, 24 de dezembro, o Restaurante Popular Elza Monteiro Ferreira, no pátio do Mercado Municipal de Poços de Caldas, vai oferecer um cardápio especial de Natal aos frequentadores. No cardápio, arroz à grega, feijão, pernil ao molho de laranja, farofa de cenoura com calabresa, dois tipos de salada e, de sobremesa, salada de frutas. O secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida, destaca que o almoço especial de Natal já é tradição no Restaurante Popular e acontece desde 2008, quando o equipamento foi inaugurado no município. (Folha Regional – Muzambinho)

Estrela faz rateio do Fundeb

Com o objetivo de garantir benefícios referentes ao rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a Câmara Municipal de Estrela do Sul, aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo que assegura aos servidores da Educação municipal o rateio do Fundeb. Segundo a prefeita Dayse Galante a aprovação do PL representa um momento histórico para a educação de Estrela do Sul, garantindo aos educadores, especialistas e diretores da educação básica melhores condições. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Ouro Preto vai ter ecoresort

Ouro Preto terá um ecoresort e condomínios de alto padrão que devem ser inaugurados até 2025. Na segunda-feira, 20, o grupo Ala Investimentos e Participações lançou a pedra fundamental do empreendimento turístico e assinou um protocolo de intenções com o governo de Minas. Serão investidos cerca de R$ 50 milhões até 2024 em um resort de luxo com 89 apartamentos na região, dos quais 24 serão destinados a um condomínio fechado. O ecoresort está localizado a 29 km da cidade histórica de Minas, no KM 177 da MG-129, no meio do caminho entre os municípios de Ouro Preto e Ouro Branco, numa área de aproximadamente 10 mil m². (Jornal Correio – Conselheiro Lafaiete)

Nível do Rio Doce em alerta

A Prefeitura de Valadares, por meio da Defesa Civil, emitiu um comunicado sobre o nível do rio Doce na madrugada de terça-feira (21) informando que atingiu a cota de “alerta” (1,75m) na régua do Saae. De acordo com o histórico de medição, que está disponível no site oficial do Saae, houve uma pequena variação no período de 5h20 e 14h40, e no momento está em 1,76m. Segundo a Defesa Civil, a tendência é que se estabilize até diminuir gradativamente, pois as chuvas cessaram à montante de toda a Bacia do Rio Doce. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Câmara vota venda de imóvel

Nesta quinta-feira, 23, acontece a sessão extraordinária que vai votar o projeto de lei que autoriza o Executivo a vender um terreno localizado próximo da Garagem Municipal. Segundo estimativas, o terreno é avaliado em R$ 25 milhões e este dinheiro será usado para a construção do Hospital do Câncer. Na última segunda-feira, o prefeito Sérgio Azevedo esteve no local com secretários e vereadores da base onde falou sobre o projeto. Ele também mostrou uma planta de como o Hospital do Câncer ficará depois de pronto. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)