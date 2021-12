Rede de notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Procon e Ipem fiscalizam postos

O Procon de Muriaé, juntamente com profissionais do Ipem-MG (Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais) fiscalizaram todos os postos de combustíveis da cidade e distritos. O objetivo foi atender a uma solicitação da 7ª Promotoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Após uma semana de trabalho foram analisadas as bombas de oito postos fiscalizados sendo feita aferição em 89 bicos de combustíveis, tendo sido 59 deles aprovados; 14 bicos reprovados; 14 bicos interditados. O Procon, após análise do Ipem-MG lavrou 21 autos de infração entre os postos e as permissionárias. (Gazeta de Muriaé)

PepsiCo investe em Sete Lagoas

Durante reunião virtual na segunda-feira, que reuniu o prefeito Duílio de Castro e vários representantes da PepsiCo, foi anunciado o investimento de R$ 30 milhões na fábrica da multinacional instalada em Sete Lagoas. O aporte financeiro será destinado ao projeto revolucionário de reutilização de água que já faz sucesso em outras plantas da empresa na América Central e também nos Estados Unidos. Em um cenário de crise hídrica em várias regiões do Brasil durante vários meses do ano, a PepsiCo está engajada em promover de forma urgente uma gestão eficiente da água em toda sua cadeia produtiva. (Sete Dias – Sete Lagoas)

VBP do agronegócio cresce 1,8%

Mesmo em um ano marcado por problemas climáticos, como veranico intenso e geadas, a produção agropecuária de Minas Gerais continua gerando riquezas. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Minas, com base nos números até novembro, está projetado em R$ 113,7 bilhões, variação positiva de 1,8% sobre 2020, considerado um dos melhores anos para o setor. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Valadares oferece desconto

A Prefeitura de Governador Valadares informou que quem ocupa um imóvel no Centro, bairro de Lourdes e parte superior do Santa Terezinha (entre Avenida Brasil e Vereador Omar Magalhães) ou em qualquer outra região e tem interesse em regularizar, terá direito a desconto diferenciados para alienação de bens públicos municipais. O benefício é referente à lei complementar n° 281, sancionada e publicada na sexta-feira (17). Segundo a Prefeitura, terá desconto de 80% para pagamento à vista, de acordo com o preço de avaliação do imóvel. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Pouso Alto celebra o natal

O município de Pouso Alto promove vários eventos de Fim de Ano em comemoração ao Natal. No domingo, 19, a Secretaria de Cultura e Turismo junto da Prefeitura trouxeram a Orquestra de Sopro Terras Altas, em um momento de encanto e alegria. A Orquestra regida pelo maestro Aparecido Belchior, é composta por crianças das cidades de Itamonte, Itanhandu e Pouso Alto, que fazem parte de um projeto de musicalização infantil que atua como educação musical para que elas cheguem a adolescência com conhecimento musical abrangente. (Jornal Panorama – Baependi)

Chuvas castigam o Mucuri

Os municípios dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha e outras localidades de Minas Gerais foram bastante castigados pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias. Em alguns municípios já foram decretados situação de emergência. O presidente da Associação dos Municípios e prefeito de Caraí, Héber Neiva acionou os órgãos de defesa civil do Estado e também do Governo Federal, para socorrer os municípios da região. Acionou as empresas de saneamento, para dar suporte à população em locais que ficaram desassistidos de abastecimento. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Montes Claros recebe mais voos

Os 37 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares, entre eles o de Montes Claros, devem receber cerca de 2,9 milhões de passageiros entre os dias 17 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro. O número é 44% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 2 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa, entre os dias 18 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021. A estimativa para o Aeroporto de Montes Claros/Mário Ribeiro é de receber 9.133 passageiros, contra 8.508 do ano passado, um incremento de 7%. O número de voos previstos subiu de 128 de 2020 para 132 neste ano, aumento de 3%. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Pouso Alegre reforma o Cristo

Nesta quinta-feira, 23 dezembro, será entregue a reforma da estátua do Cristo Redentor de Pouso Alegre para à população. As obras no local foram realizadas pela Cimed, que realizou a revitalização completa do espaço, incluindo da imagem do Cristo, sua base e também do entorno deste ponto turístico do município. A entrega da obra será realizada na Serra do Cristo, a partir das 11h. (Diário Regional – Pouso Alegre)