Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

5G já disponível em Uberaba

Tecnologia 5G já está disponível para uso comercial em 13 bairros de Uberaba a partir desta semana. O anúncio foi feito hoje por representantes da Algar Telecom (que também já oferece o serviço em Uberlândia e Franca/SP), que pretende atingir 30% de cobertura na cidade até o fim deste ano e ampliar o percentual ao longo de 2022. Segundo as informações da empresa, o sinal está liberado para uso comercial na frequência 2.3 Ghz. A nova tecnologia está disponível em Uberaba inicialmente nos bairros Jardim America, Leblon, Abadia, São Benedito, Nossa senhora da Abadia, Conjunto Frei Eugenio, Centro, Santa Maria, Universitário, Santa Marta, Vila Celeste, Rodoviária e Parque das Acácias. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Fiemg ZM tem balanço positivo

A Fiemg Regional Zona da Mata realizou um Encontro de Confraternização para marcar o encerramento do ano, fazer um balanço das atividades realizadas e traçar as perspectivas para o futuro da região. O evento reuniu presidentes dos Sindicatos Patronais e entidades parceiras, lideranças políticas, empresariais e institucionais, e gerentes das unidades Sesi/Senai da região. O diretor da Regional ZM e presidente do Sinduscon-JF, Aurélio Marangon Sobrinho, enfatizou que realmente temos que trabalhar pelo crescimento da região. Ele destacou que a possibilidade da instalação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) nos entornos do Aeroporto Regional (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Espetáculo natalino

O grupo Carroça Teatral se apresenta neste final de semana em Sete Lagoas. Entusiasmados com a possibilidade de apresentar diante de uma plateia e vislumbrando a beleza da decoração natalina na alameda da Feirinha do Centro, o elenco oferece, nos dias 18 e 19 de dezembro, o espetáculo “O Natal Existe?”. Ao todo, serão três apresentações: no sábado, 18h, às 10h no Mercado Municipal (Mercadão); e às 19h na Alameda da Feirinha. No domingo, 19, mais uma chance de ver o espetáculo, às 10h30, na Feira da Boa Vista. Em atividade desde 2013, o grupo Carroça Teatral tem sede no Quintal do Boi da Manta onde promove laboratórios e oficinas culturais voltadas às técnicas teatrais com diversas abordagens. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Investimentos em assistência social

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Ipatinga assinou um Termo de Cooperação Técnica e Financeira com a Fundação Renova para repasse de recursos de mais de R$400 mil. O montante será investido em equipamentos, atividades e projetos da cidade na área social, sendo que a instituição parceira já realizou a entrega às autoridades municipais de sete notebooks a serem utilizados na otimização de serviços socioassistenciais. O ato de recebimento dos computadores aconteceu na sala de reuniões do chefe do Executivo, durante a cerimônia de assinatura do termo. (Diário do Aço – Ipatinga)

Professores em greve

Profissionais da rede municipal de educação de Itajubá iniciaram uma greve nesta semana. Eles reivindicam garantias de direitos e algumas melhorias para a categoria. Ainda questionam a falta de diálogo com o poder Executivo da cidade do Sul de Minas. A Prefeitura Municipal enviou uma nota através da qual informa quais medidas estão sendo tomadas para atender as reivindicações dos professores e demais profissionais da rede municipal de educação. Segundo o comunicado, ainda não há um entendimento conclusivo sobre a utilização dos recursos do Fundeb como rateio para os profissionais. (Gazeta de Varginha)

Adoção de praças

A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular (Seppop), divulgou, nesta semana, a reestruturação do projeto de adoção das praças da cidade. Intitulado Praça para Todos, o programa quer incentivar a adoção destes equipamentos de forma a garantir melhores condições e a manutenção ágil e permanente das praças do município. Conforme a Seppop, a adoção cria a responsabilidade compartilhada entre a Prefeitura, o adotante e os usuários do espaço público. Ao estabelecer o projeto de política pública de adoção de praças, os recursos públicos destinados à manutenção destes espaços podem ser realocados para outras áreas ou podem permitir a ampliação do atendimento de zeladoria no município. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Debate da educação

A Secretaria Municipal de Educação, promoveu, nesta terça-feira, 14, conferência que debateu a “inclusão, equidade e qualidade social: compromisso com o direito e a defesa da educação democrática, gratuita, inclusiva, laica, popular, pública e presencial com segurança para todas as pessoas”. O evento reuniu os principais representantes da comunidade escolar, entre alunos, pais e mães, professores, servidores, dirigentes de escolas, integrantes de organizações não-governamentais como conselhos e sindicatos, representantes indígenas, do Legislativo e Judiciário. (Correio de Araxá)