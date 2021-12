Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Poços vai construir Hospital do Câncer

O prefeito Sérgio Azevedo anunciou a construção do Hospital do Câncer em Poços de Caldas. Toda a obra será realizada com verba da própria prefeitura. Para isso, um terreno localizado na zona oeste do município, que hoje está ocioso, será colocado à venda e a verba será destinada para a construção do Hospital do Câncer, obra que vem sendo reivindicada há 10 anos. O terreno conta com uma área aproximada de 40 mil metros quadrados e está localizado entre os bairros Jardim Europa e Jardim Country Club, bem atrás da Garagem Municipal. A ideia é que o prédio seja construído bem ao lado do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Café de Santa Bárbara se destaca

No último final de semana, a Emater-MG, em parceria com o Sicoob Credcooper, promoveu o 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da Região de Caratinga. No evento, Santa Bárbara do Leste se destacou mais uma vez, pela excelência do café produzido. O cafeicultor Wenison de Faria Lopes ficou em 3º lugar na categoria Café Natural, obtendo 85,417 pontos na classificação do café. O Concurso contou com a participação de cafeicultores de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Ubaporanga, Bom Jesus do Galho, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Inhapim, Imbé de Minas e Piedade de Caratinga. No total, 257 amostras de café foram enviadas para avaliação. (Diário de Caratinga)

Previsão de crescimento do mercado

Os supermercadistas mineiros acreditam que as vendas neste natal vão ser melhores em relação à sazonalidade do ano passado. A aposta é de um desempenho de 4,25% maior na comparação com 2020. Esse é o resultado de uma sondagem feita pela Associação Mineira de Supermercados (Amis) com empresas em todo o estado durante o mês de novembro. De acordo com a entidade, com o sentimento de familiaridade e a importância dos encontros em casa, que ficaram ainda mais fortes e significativos durante a pandemia, e com a população praticamente toda vacinada, as comemorações deverão ganhar ainda mais espaço. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Testagem de ônibus

A Univale Transportes irá testar o primeiro ônibus totalmente elétrico da região do Vale do Aço. Inicialmente, o veículo será utilizado para o transporte público de trabalhadores na área interna da Usiminas, em Ipatinga. Conforme dados repassados pela empresa, a utilização do veículo incialmente será um teste feito em parceria com a empresa Build Your Dreams (BYD), a pedido da própria Usiminas. A empresa atesta também que os ônibus são seguros, silenciosos e podem diminuir os custos operacionais em até 70%. Podendo atingir até 250km de autonomia, com variações conforme as condições de uso. (Diário do Aço – Ipatinga)

Adicional de periculosidade

A Câmara Municipal aprovou projeto de lei de autoria do Poder Executivo que prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos integrantes da Guarda Municipal de Juiz de Fora. Segundo a Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), este auxílio corresponderá a 30% dos vencimentos recebidos pelos guardas municipais. Durante a votação do texto em segundo turno, foi aprovada uma emenda parlamentar que estende o pagamento a toda a corporação, que hoje conta com 112 guardas municipais. O texto e a alteração seguem agora para análise e possível sanção da PJF. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Criação de museu

Os vereadores da Câmara Municipal de Mariana, votaram e aprovaram nesta semana, o projeto de lei que dispõe sobre a criação do “Museu de Mariana”. Ele funcionará no antigo Palácio do Conde Assumar, nos prédios da Rua Direita, localizada no centro do município, e irá compor um roteiro de visitação turística que engloba a Casa da Câmara, as igrejas de São Francisco e o Santuário do Carmo. Além do Museu de Arte Sacra, o Cine Teatro Municipal, a Casa Cultura e a Igreja da Sé. Segundo o projeto de lei, um dos objetivos do é recolher, identificar, catalogar, guardar e possibilitar o acesso aos documentos históricos, políticos e outros de interesse na formação da sociedade local ao longo do tempo. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

ICMS Turismo

Estado divulgou resultado do ICMS Turismo para embasar repasse da verba em 2022. Uberaba manteve nota máxima na atual edição, porém o índice de participação do município não teve crescimento em relação ao ano passado. Desde que Uberaba foi habilitada para receber os recursos em 2018, o município já havia conquistado nota máxima na análise do ICMS Turismo. No entanto, o índice de participação vinha apresentando uma tendência de queda. O indicador era de 0.22840 em 2018 e caiu para 0,2005 em 2019. Depois, o índice foi para 0,1792 em 2020, e agora parece ter se estabilizado nesse patamar. Conforme o resultado divulgado na última semana, Uberaba registrou índice de participação de 0,178 na avaliação de 2021. (Jornal da Manhã – Uberaba)