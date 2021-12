Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Malha rodoviária em Minas está em situação precária

Minas Gerais, que conta com a maior malha rodoviária do País, tem apenas 30,1% dos seus 15.259 quilômetros de rodovia em bom estado de conservação. Para recuperar e realizar a manutenção destes trechos, é preciso um investimento de R$ 11,6 bilhões. As informações são da Pesquisa CNT de Rodovias, elaborada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). De acordo com o gerente-executivo de estatística e pesquisa da CNT, Jefferson Cristiano, quase 70% da malha rodoviária pavimentada avaliada no Estado apresenta algum tipo de problema, como buracos, falta de asfalto ou curvas acentuadas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

CNH Popular

O Programa CNH Popular, que já beneficiou mais de um milhão de brasileiros através do inovador Conceito de Educação no Trânsito, está de volta a Além Paraíba, informou o diretor do CFC Prudente As matrículas estarão abertas no próximo sábado, 11, e domingo, 12, e as informações podem ser obtidas através do aplicativo www.cnhpopdigital.com.br/alemparaiba. Em Além Paraíba a autoescola associada ao programa é CFC Prudente, e outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (32) 3462-2449. As matrículas abertas são para condutores de automóveis nas categorias B (automóvel) e A (motocicletas), além de mudança para a categoria D. As vagas são limitadas. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Feira de ciência e tecnologia

A Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e Secretaria Municipal de Educação, realiza a 8ª Feira de Ciência e Tecnologia e traz pela primeira vez ao município o Mundo Jurássico. O evento já é um sucesso e, além de trazer diversão para a população, também busca promover a arrecadação de alimentos para destinar às famílias carentes do município e fazer o natal delas mais feliz. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório, e a recomendação é para que todos levem uma garrafa de água e evitem animais no local. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Restauração do Menino Maluquinho

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Caratinga pretende contratar um profissional ou empresa especializada para restauração completa do monumento “Menino Maluquinho”. O monumento está interditado desde setembro de 2021, após a constatação do risco de queda da cabeça da estátua, que foi escorada por um andaime. Através de nota, a Prefeitura informou que, por se tratar de uma obra de caráter peculiar, o município precisa realizar três orçamentos para a realização do trabalho, no entanto, foram encontrados apenas dois profissionais que comprovaram aptidão e interesse em realizar o serviço. (Diário de Caratinga)

Feira homenageia Emater

Em comemoração aos 73 anos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG), será realizada nesta próxima terça-feira, 07, a Feira de Agricultura Familiar. A mostra, que conta com o apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira (Edjao), na sede do Parlamento Mineiro. A feira vai contar com produtores de 20 municípios mineiros, divididos em 27 barracas. Serão comercializados doces, quitandas, queijos, frutas, verduras, legumes e também artesanatos, todos frutos da agricultura familiar. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Negócios no setor ferroviário

Com o intuito de antecipar e aprofundar a discussão sobre os projetos e perspectivas para o setor ferroviário em Minas Gerais e no Brasil, além dos possíveis negócios a serem gerados a partir dos novos investimentos, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço e a Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior (INDI) realizaram o seminário “Trilhos do Brasil: Oportunidades para o Vale do Aço”. O evento contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), prefeituras da região, da Fiemg, APL Metalmecânico Vale do Aço, Sebrae Minas, das empresas do setor metalomecânico e instituições de ensino superior. (Diário do Aço – Ipatinga)

Projeto levanta recursos

Uma vaquinha virtual criada pelo Projeto X-Lab, em Juiz de Fora, arrecada recursos para viabilizar a reforma de espaços de convivência do Curumim São Pedro, na Cidade Alta. A intenção é proporcionar à comunidade uma estrutura revitalizada, que inclui a quadra esportiva e a instalação de rampas de acessibilidade, que vão beneficiar não só as famílias atendidas pelo serviço, mas também a população do entorno, para que o local se torne referência de lazer e encontro no bairro. O objetivo do grupo é levantar R$7.500 para a compra dos materiais, como areia, cimento, pincéis, rolos, luvas, tintas, entre outros. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Recursos para compra de tomógrafos

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e o Mário Palmério Hospital Universitário, de Uberaba, receberam o total de R$1,54 milhão, cada um, para aquisição de tomógrafos. A verba chegou por meio de uma resolução da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais publicada dia 22 de novembro, autorizando o repasse. A cidade de Frutal também foi contemplada com o primeiro tomógrafo do município, no Hospital Frei Gabriel. (Jornal da Manhã – Uberaba)