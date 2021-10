Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Tanqueiros paralisam atividades

Transportadores de combustíveis e de derivados de petróleo em Minas Gerais suspenderam suas todas as atividades nesta quinta-feira, 21. Cerca de 800 caminhões ficaram estacionados em Belo Horizonte, portarias da BR Distribuidora, ao lado da Refinaria Gabriel Passos (Regap), e das principais distribuidoras de combustíveis, como Shell, Ipiranga e Ale, em Betim. Com a movimentação dos tanqueiros, dezenas de viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais acompanharam a manifestação, que não tinha previsão de término. Em protesto contra o ICMS dos combustíveis em Minas e os altos custos dos combustíveis praticados pela Petrobras, dois caixões, simbolizando a “morte do frete”, foram colocados na entrada da BR Distribuidora. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Prefeito de Três Corações é cassado

O prefeito de Três Corações (MG), Gordo Dentista (PSD), teve o mandato cassado na madrugada desta quinta-feira (21/10) por quebra de decoro. A investigação foi realizada depois que a Câmara Municipal abriu uma Comissão Processante, em agosto deste ano. O prazo para reunir provas e documentos foi de 90 dias. Conforme a denúncia, o prefeito teria ameaçado e ofendido os vereadores. A sessão de votação e a apresentação do relatório final tiveram início na tarde desta quarta-feira (20/10) e terminou por volta de 1h de hoje, quinta-feira. Foram oito votos a favor do impeachment do prefeito Gordo Dentista. (Blog do Madeira – Varginha)

Blitz do Crea-MG

Começou, em 18 de outubro de 2021, em Andradas e região, uma blitz de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). Até o dia 22, uma equipe composta por cinco fiscais vai percorrer cerca de 150 obras e empresas, verificando atividades relacionadas à engenharia, à agronomia e às geociências. A blitz reforça as ações de rotina que já são realizadas pelo Crea-MG na cidade. Durante a fiscalização, os agentes do Conselho verificam se as atividades técnicas estão sendo conduzidas por profissionais habilitados, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e as placas de identificação em obras. (Jornal Andradas Hoje)

Credenciamento de motoristas

A Secretaria Municipal de Educação de Araxá prorrogou o prazo de inscrições para credenciamento dos motoristas interessados em prestar os serviços de transporte automotivo escolar rural e administrativo. O prazo foi reaberto nesta quinta-feira, 21, e os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de novembro exclusivamente no site da Prefeitura Municipal, pelo link (http://araxa.mg.gov.br/inscricaotransporteescolarrural). Devido à prorrogação do período de inscrição, o sorteio dos nomes dos prestadores de serviço que seria realizado nesta quarta-feira, 20 de outubro, em sessão pública no auditório da Sede Administrativa da Prefeitura de Araxá, foi adiado para o próximo dia 05, no mesmo horário e local. (Correio de Araxá)

Doação de alimentos

A Prefeitura de Montes Claros iniciou a entrega de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender 7.583 famílias em situação de extrema pobreza, que vivem na área urbana e na zona rural do município. Os beneficiados são pessoas referenciadas pelos 11 Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social serão atendidas. Desde o dia 15 de agosto foi realizada o Chamamento Público de mais de 460 toneladas de alimentos como abóbora japonesa e mandioca branca, batata doce, beterraba, cenoura vermelha e chuchu dos kits de hortifrutigranjeiros. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Unidade Móvel de Saúde

A Unidade Móvel direcionada à promoção da saúde feminina, o “Sesc Saúde Mulher” chegou a Patrocínio e ficará na cidade até o próximo dia 12, para atendimentos com exames de mamografia, citopatológicos (Papanicolaou) e ultrassonografias, além de ações de educação em saúde. O caminhão, equipado com consultórios, possui uma estrutura moderna, totalmente acessível à portadoras de necessidades especiais, e está instalado na Praça Santa Luzia, Avenida Rui Barbosa, 902, na região central. A iniciativa conta com a parceria Sindicato do Comércio de Patrocínio e da Prefeitura Municipal de Patrocínio. (Jornal de Patrocínio)

Câmara Italiana em Sete Lagoas

Foi inaugurada nesta quinta-feira, 21, em Sete Lagoas, uma importante ponte para os negócios entre Minas e a Itália. Trata-se do escritório da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais na cidade, parceria que consolida mais um passo para o fortalecimento comercial e industrial do Estado. Em parceria com a Associação Comercial Industrial de Sete Lagoas (ACI) a cidade passa a contar com o primeiro Escritório Representativo da Câmara Italiana de MG instalado no interior de Minas. O escritório vai funcionar na sede da Acisel, localizada na Rua Nicola Lanza, 140 – Centro, ao lado da Feirinha. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

SindServa oferece plano odontológico

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha (SindServa) firmou uma parceria com o Serviço de Prestação de Assistência Médico-Hospitalar (Serpram) para oferecer aos seus sindicalizados, um plano odontológico por apenas R$17,80 por mês (individual). De acordo com o presidente do SindServa, Miller Fagundes Jorge, o plano abrange todos os procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), exceto implantes, clareamentos e aparelhos odontológicos. Aos sindicalizados que queiram aderir ao plano odontológico, basta ir até a sede do sindicato, munidos do número de matrícula e cópia dos documentos: RG, CPF, comprovante de residência, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). (Gazeta de Varginha)