Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Mercado de cervejas pode aumentar

O mercado das cervejas artesanais, em Minas Gerais, deve fechar 2021 com um crescimento de 30% em relação ao final do ano passado. O setor voltou a ficar aquecido principalmente com o aumento da vacinação contra a covid-19. Segundo o vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais (SindBebidas) e presidente da Federação Brasileira das Cervejarias Artesanais (Febracerva), Marco Falcone, o volume de pedidos está muito maior depois da reabertura de bares e restaurantes’. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Ampliação de esgotamento sanitário

A Copasa anunciou que deve investir mais R$30 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Coronel Fabriciano e de Timóteo. A licitação, que já foi publicada no site da companhia, ocorrerá no dia 20 de janeiro e as obras serão iniciadas ainda no primeiro semestre de 2022. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas em 24 meses. De 2017 a 2019, a Copasa já investiu cerca de R$104 milhões no sistema. Com este novo empreendimento, o total deve chegar a R$134 milhões investidos pela companhia nas duas cidades. (Diário do Aço – Ipatinga)

Encontro virtual feminino

Uma pesquisa do Sebrae com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), feita em setembro deste ano, aponta que os pequenos negócios do país comandados por mulheres (74%) foram mais afetados pela queda do faturamento do que microempresas conduzidas por homens (69%). Apesar de serem aparentemente as mais prejudicadas, as donas de negócios estão menos endividadas do que o público masculino, além de mais antenadas às novidades do mercado. Um exemplo disso é a adesão ao Pix, que mais de 80% das empreendedoras brasileiras já aceitam como forma de pagamento. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Serviços de sinalização no trânsito

Com o principal objetivo de oferecer maior visibilidade aos motoristas e segurança aos pedestres, a Prefeitura Municipal de Santa Vitória, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deu início a realização de alguns serviços para melhorar sinalização viária em vários diversos pontos da cidade. Dentre os serviços executados no momento estão o reforço da pintura da sinalização nas depressões e nos redutores de velocidade (popularmente conhecidos como quebra-molas). (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Votação adiada novamente

Manifestantes favoráveis e contrários ao projeto de lei que pretende estabelecer cota racial nos concursos públicos municipais de Juiz de Fora lotaram a audiência do plenário da Câmara Municipal nesta semana. A votação em segundo turno do dispositivo, todavia, acabou adiada, pela segunda vez, por um pedido de vista da vereadora Cida Oliveira, que é uma das três autoras da matéria, ao lado de Laiz Perrut e Tallia Sobral. A proposta sugere a reserva de 20% das vagas disponibilizadas em seleção pública para o preenchimento de cargos efetivos no funcionalismo públicos municipal para negros e pardos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

UFU abre inscrições para auxílio emergencial

Foram iniciadas as inscrições para o processo seletivo para obtenção de auxílios emergenciais para o próximo semestre letivo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, que possuem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo podem fazer a solicitação para receber o benefício. O aluno pode receber auxílio alimentação, transporte, saúde e mais. Ao todo, serão disponibilizados R$18 milhões para atender os estudantes de todos os campi da universidade. (Diário de Uberlândia)

Curso de reanimação neonatal

Numa iniciativa coordenada pela gestão do Hospital Universitário Clemente de Faria, por intermédio do Núcleo de Desenvolvimento Humano (NDH) e da Maternidade Maria Barbosa, os profissionais que atuam diretamente com o atendimento aos recém-nascidos participaram de curso exclusivo de “Reanimação Neonatal”. Os investimentos são da ordem de R$47 mil, oriundos da Rede Cegonha e de processo interno do HUCF, incrementando ainda mais a qualificação profissional dos profissionais que atuam na própria Maternidade e na UTI Neonatal. As atividades foram ministradas pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Audiência de conciliação

O Legislativo araxaense tem se mobilizado para somar forças visando resolver o problema dos mutuários do loteamento Jardim Esplêndido. Solicitada pelo presidente do Legislativo, Raphael Rios, uma Audiência de Conciliação foi realizada no Plenário da Câmara Municipal, em busca de soluções, principalmente sobre a passagem de água e esgoto por terrenos particulares. Esse é um dos pontos de entrave em relação ao empreendimento. Presidida pelo juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Araxá, Saulo Carneiro Roque, a audiência contou com a presença das partes interessadas. (Correio de Araxá)