Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Passagens aéreas em promoção no Vale do Aço

Vários destinos turísticos, incluindo alguns super badalados como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo e Maceió, estão com preços especiais para voos saindo do Vale do Aço entre fevereiro e março de 2023. A oportunidade é ótima para programar as férias. E o principal destaque é a viagem para São Paulo. Ir e voltar de avião até a metrópole, que é a cidade mais procurada pelos brasileiros, está por R$ 397,64. A promoção é da Azul, para embarcar no dia 7 de fevereiro e retornar no dia 14 do mesmo mês. E no valor ainda estão inclusas todas as taxas cobradas nos aeroportos. Além disso, também tem ofertas para Uberlândia por R$ 483. Já para Brasília ou Campinas, a viagem fica em R$ 486. (Diário do Aço – Ipatinga)

Mesários homenageados em Caratinga

A Justiça Eleitoral de Caratinga realizou homenagem a 12 mesários da região, que se destacaram no exercício de suas funções nas Eleições 2022. O Projeto Mesário Espetacular foi instituído do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, visando valorizar os mesários que se dedicam com maior comprometimento, bem como incentivar o engajamento ao voluntariado. Os Cartórios Eleitorais das 71ª e 72ª Zonas Eleitorais de Caratinga, por meio de suas respectivas comissões, definiram os nomes dos mesários de cada município homenageados, adotando entre os critérios, a participação em todos os processos relativos à atuação da mesária ou do mesário nas Eleições 2022 (Diário de Caratinga – Caratinga)

Neonatal fora dos planos do hospital

Carência histórica de Lafaiete e região, que leva mães sujeitas a partos de risco a buscar assistência na capital mineira, a UTI-Neonatal segue fora dos planos do novo Hospital Regional (HR). Durante a visita do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a Lafaiete, nossa equipe questionou sobre a possibilidade da instalação de uma estrutura capaz de prover atendimentos de alta complexidade a recém-nascidos. Sejam eles prematuros, com baixo peso ou que possuam algum problema que possa interferir no seu desenvolvimento, como alterações cardíacas ou respiratórias, por exemplo. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Lago está abaixo da cota mínima

O Lago de Furnas está com nível abaixo da cota mínima esperada pelos 34 municípios banhados pela represa, mesmo durante o período chuvoso. Segundo a Associação do Lago, a explicação se deve ao aumento na vazão da água durante o último mês. Em outubro, Furnas registrou 59,9% do volume útil, melhor marca para o mês nos últimos dez anos. Em novembro o nível caiu, e no dia 21 estava em 56,74% do volume útil. Mesmo com chuvas regulares, atualmente, o lago está abaixo da cota mínima. (Últimas Notícias – Formiga)

Estudantes têm Plano de Emergência

Com o objetivo de fortalecer a cultura de segurança nas comunidades sobre o Plano de Ação de Emergência (PAE) da Usina Hidrelétrica de Aimorés, localizada na bacia do Rio Doce, o Grupo de Trabalho (GT), formado por representantes da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Aliança Energia realizou nos últimos meses a campanha PAE nas Escolas, com uma série de atividades em instituições de ensino da cidade. Ao longo do mês de novembro, seis escolas de Aimorés e quatro da cidade vizinha, Baixo Guandu (ES), foram visitadas por um representante do GT que demonstrou como é possível cada um ajudar a fortalecer a cultura de segurança na região. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Programa já doou meia tonelada de alimentos

Em sete meses de atuação, o projeto Plantio Solidário, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), já doou 500 quilos de alimentos para 55 famílias em situação de insegurança alimentar. Com mutirões voluntários promovidos todos os sábados no Assentamento Denis Gonçalves, em Goianá, o projeto realiza o plantio de alimentos com o objetivo de ajudar na redução dos impactos da fome na região da Zona da Mata. A meta é produzir 5 toneladas de alimentos para doar para até cem famílias. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Universidade teme cenário crítico

A Universidade Federal de Ouro Preto divulgou uma nota informando que o panorama orçamentário gera incertezas nos próximos dias. De acordo com a universidade, o Governo Federal bloqueou R$ 7,4 milhões do orçamento discricionário da instituição de ensino. “O bloqueio precisa ser revertido com extrema urgência, considerando que a Instituição não terá como cumprir o cronograma dos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços que estavam em fase final, envolvendo a aquisição de móveis, equipamentos de laboratórios, equipamentos de TI, insumos para oferta das disciplinas e a manutenção predial, dentre outros bens e serviços previstos para 2022”, afirma a nota assinada pela reitora da UFOP, Cláudia Marliére, e pelo vice-reitor, Hermínio Nalini Júnior. (O Liberal – Ouro Preto)