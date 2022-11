Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Força-tarefa faz apreensões em Uberlândia

A Receita Federal e a Polícia Militar (PM) realizaram, na manhã desta terça-feira (29), uma operação conjunta que visa combater o comércio ilegal de smartphones e cigarros eletrônicos em centros comerciais de Uberlândia. A força-tarefa acontece nas regiões central e na zona oeste da cidade. Segundo informações preliminares, diversos materiais foram apreendidos em estabelecimentos localizados na avenida José Fonseca e Silva, no bairro Luizote, e nas avenidas Afonso Pena, Floriano Peixoto e ruas Tenente Virmondes e Quintino Bocaiúva, no Centro. Os alvos da operação foram selecionados pelo trabalho de inteligência da Receita Federal (Diário de Uberlândia)

Conselho promove campanha

O Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis (CME) realiza um movimento junto aos empresários e os demais cidadãos divinopolitanos para abraçarem a Campanha de Arrecadação de Brinquedos, que teve início no último dia 10 de novembro. O objetivo é arrecadar o maior número de brinquedos novos ou usados (em bom estado de conservação) para presentear neste natal crianças e adolescentes de abrigos de Divinópolis. (Portal Agora – Divinópolis)

Reitor do Unifor-MG é homenageado

O reitor do Unifor-MG, Marco Antonio de Sousa Leão, foi homenageado por representantes da Prefeitura de Formiga, em agradecimento pela parceria para a promoção dos Jogos Escolares Rubens Paiva (JERP). Na oportunidade, ele recebeu um troféu do secretário adjunto de Educação e Esportes, Luís Henrique Silva Soares e do diretor de Esportes, Célio Pacheco. Luís Henrique destacou que os jogos foram um sucesso e agradeceu ao Centro Universitário pela parceria na realização dos jogos. (Últimas Notícias – Formiga)

Servidores terão abono em Passos

O prefeito de Passos, Diego Oliveira, anunciou na segunda-feira, 28, uma bonificação especial de Natal de R$ 2 mil a cada servidor municipal e um abono especial para trabalhadores da Educação. Pela proposta, os servidores contratados e efetivos da Prefeitura de Passos vão receber um abono salarial natalino de R$2 mil em dezembro. Professores, contratados ou concursados, ganharão um abono equivalente ao salário que recebem. A previsão é que os projetos devem ser votados no dia 5 de dezembro. (Folha da Manhã – Passos)

Orçamento sinaliza reajuste do IPTU

Em tramitação na Câmara Municipal desde o fim de setembro, o projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 e estima as receitas e as despesas do Município para o próximo exercício financeiro traz a sinalização de que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deve ser reajustado com base nas perdas inflacionárias acumuladas nos 12 últimos meses anteriores a seu lançamento. Tal possibilidade foi confirmada à Tribuna pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Reforma na pauta em Itabirito

Os 12 Projetos de Lei sobre a Reforma Administrativa Municipal de Itabirito deram entrada na Câmara. Todos os projetos foram modificados pela Prefeitura, após reuniões realizadas com os servidores e também com o sindicato. “Na próxima segunda-feira (05/12), nós vamos sentar e entender os projetos substitutivos. Parece que evoluíram algumas coisas com o sindicato. Vamos olhar o que foi contemplado. Dará tempo, inclusive, de conversar com o próprio sindicato a esse respeito, se nós vamos criar uma pauta de votação ou se não vamos votar este ano”, disse o presidente da Câmara, Arnaldo dos Santos. (O Liberal – Ouro Preto)

PM lança a Operação Natalina

Em Patrocínio, a Polícia Militar de Minas Gerais lançou a Operação Natalina 2022. Serão adotadas estratégias, operações e ações de Segurança Pública para fomentar a prevenção criminal, considerando o aquecimento do comércio varejista e aumento da circulação de pessoas em razão das festas de fim de ano. Nesse período, em razão do acréscimo no volume de circulação de pessoas, decorrentes das festas de fim de ano, aliado ao aumento de transações comerciais, envolvendo o aquecimento das vendas e comércio, a Polícia Militar também planejou e se preparou para fazer face à criminalidade, que aproveita de tais situações. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Varginha sediará Encontro de Guardas

Varginha vai sediar o 4º Encontro de Guardas Municipais Femininas de Minas Gerais. Com o tema “A Valorização das Guardas Femininas na Segurança Pública”, está será a primeira edição realizada em uma cidade do interior. O evento ocorrerá no Campus Varginha da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG). Entre os temas debatidos no encontro estão: o aumento da violência doméstica, familiar e institucional contra a mulher; colete balístico para efetivo feminino: placa modular e ergonomia; e armamento para o efetivo feminino. (Gazeta de Varginha – Varginha)