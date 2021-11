Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Passos inaugura primeira parte de Smart City

A Santa Casa de Misericórdia de Passos inaugura neste sábado, 27, a primeira parte da Cidade da Saúde e do Saber – uma Smart City, cidade inteligente das oportunidades, que pretende promover investimento regional e nacional na região, tanto no setor de pesquisa e desenvolvimento quanto na geração de saúde. As cidades inteligentes são uma coexistência harmônica entre sistemas, meio ambiente e pessoas, que interagem e usam energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. A Cidade possui uma área de 140.000m², fica às margens da MG-050, com um potencial construtivo de mais de 190.000m² distribuídos em área comercial, estacionamentos, centro de eventos, centro de atenção à saúde, centro de apoio clínico, centro de inovação, hotel, entre outros. (Folha da Manhã – Passos)

Recapeamento de ruas

A Prefeitura de Araxá iniciou nesta semana um cronograma de pavimentação asfáltica que vai contemplar vários bairros da cidade. A necessidade do recapeamento das ruas em estado mais crítico já havia sido demandada pelo prefeito Robson Magela no início da gestão. De acordo com o prefeito, as 19 vias selecionadas têm um intenso tráfego e asfalto bastante desgastado, não comportando medidas paliativas como o tapa-buracos. Para garantir a qualidade do serviço, o Executivo contratou uma empresa especializada que está fiscalizando a qualidade do asfalto por meio de coleta de amostras de materiais, análises laboratoriais, controle tecnológico do solo, asfalto, concreto, sondagem a percussão e supervisão do serviço. (Correio de Araxá)

Eleições para OAB-MG

Mais de 76 mil advogadas e advogados de todo o estado de Minas Gerais terão a oportunidade, neste sábado, 27, de escolher a diretoria que conduzirá a entidade no próximo triênio. Os eleitos terão a responsabilidade de administrar uma instituição organizada, com recursos para serem investidos na advocacia. Quatro chapas concorrem aos cargos de dirigentes estaduais, dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/MG), no Conselho Estatual e Federal. Boa parte dos recursos que poderão ser investidos em projetos para advocacia nos próximos anos, cerca de R$70 milhões, foram obtidos a partir da reorganização administrativa da CAA/MG na última gestão. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Radares no Parque Caravelas

Os novos radares localizados na BR-381, no trevo do bairro Parque Caravelas, em Santana do Paraíso, já estão em funcionamento. Os aparelhos foram instalados em setembro deste ano. Há mais tempo, radares também começaram a funcionar no distrito de Lagoa do Pau. Os novos radares estão localizados na BR-381, no Parque Caravelas, e já acusam a velocidade dos veículos que passam próximos aos aparelhos. O limite no trecho é de 50 km/h. No site do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o radar no bairro Parque Caravelas consta na lista de equipamentos que estão em funcionamento. (Diário do Aço – Ipatinga)

JF adia votação para cotas raciais

As expectativas de que o projeto de lei que define a adoção de cota racial em concursos públicos municipais em Juiz de Fora fosse votado em segundo turno na sessão legislativa desta semana na Câmara Municipal não se concretizaram. A discussão definitiva do mérito da matéria acabou adiada por pedido de vista de uma das autoras da proposta, a vereadora Tallia Sobral. A postergação, feita pelo pedido de vista, deu-se após o vereador Sargento Mello Casal apresentar uma emenda ao texto, alterando a proposição de forma estrutural e reduzindo o percentual sugerido para reserva de vagas para negros e pardos de 20% para 10%. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Conselho da Mulher lança curso

No Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulheres, celebrado nesta semana, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e a Secretaria de Direitos Humanos lançaram um curso para enfrentamento a esse tipo violência. A aula inaugural contou com uma roda de conversa sobre direitos humanos na Casa dos Conselhos. Já o início das atividades começa no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março de 2022, no mesmo endereço. Serão 21 dias de encontros às terças-feiras, entre 9h e 11h30, com vagas limitadas para 50 pessoas. As inscrições podem ser feitas durante todo o mês de janeiro, também na Casa dos Conselhos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Santa Casa inaugura alas

Nesta semana, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, inaugurou a nova pediatria, maternidade, farmácia e capela do hospital. Além da reforma, as novas alas foram munidas de equipamentos de última geração, que irão atender tanto os pacientes particulares e de convênios, como os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). As novas alas foram construídas em um espaço do hospital onde antes era uma área administrativa, grande parte sem utilidade. Os 10 leitos de maternidade, a farmácia e as três UCTs inauguradas também atenderão pacientes de Mariana. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Novo bloco educacional

Neste mês de novembro, a Prefeitura de Santa Vitória deu início às obras de reforma e ampliação da Escola Municipal São José, feito bastante almejado por toda a comunidade escolar. Dentro do cronograma de obras, inicialmente são realizadas a fundação do novo bloco educacional e a construção de muro (com remoção do antigo) no entorno da escola. Também serão feitas nesta etapa inicial de obras a construção de laje pré-moldada no terceiro bloco do prédio da escola. Posteriormente, serão feitas reformas nos demais blocos, com modernização de toda a estrutura da Escola Municipal São José. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)