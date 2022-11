Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Disputa para cargos no Norte de Minas

Os bastidores políticos do Norte de Minas estão agitados com a disputa pelos cargos de superintendente estadual da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) e coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs), ambos localizados em Montes Claros. As nomeações devem ocorrer a partir de janeiro, com a posse do presidente Lula. Existem outros cargos federais, que tem mais perfil técnico, como no DNIT e Ibama, em Montes Claros. A “galinha dos ovos de ouro” é a Codevasf, que bateu recorde de captação de emendas parlamentares e tem adotado a estratégia de respeitar o autor da emenda. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Caeté espera Natal com otimismo

O mês de novembro é marcado pelo aquecimento do mercado para as comemorações de fim de ano. Em Caeté, o presidente da Aciac/CDL, Elloy Monteiro, está confiante em um balanço positivo de vendas no comércio local. “A expectativa para essa época do ano é a melhor possível! A perspectiva é que o comércio fique ainda mais aquecido. A visão que temos é promissora”, afirma. Segundo o presidente, na segunda quinzena de novembro será lançada a Campanha Black Friday, com o objetivo de sensibilizar e acalorar os comerciantes e clientes. Em dezembro, o foco estará voltado para o Natal e Réveillon. (Opinião – Caeté)

Câmara aprova parcerias em Araxá

Durante a reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá os vereadores apreciaram cinco projetos de lei. Todas as matérias foram aprovadas por unanimidade e autorizaram a celebração de termos de fomento. As instituições beneficiadas são: Associação dos Corredores de Rua de Araxá – ACORA, Associação das Folias de Reis de Araxá, Jeep Clube Serra da Canastra, Associação dos Hortigranjeiros de Araxá- Asshorgran e Casa de Nazaré. (Correio de Araxá – Araxá)

Congonha inaugura biblioteca no presídio

A prefeitura de Congonhas inaugurou a Biblioteca “Mudando a Página da Vida”, no presídio da cidade. Iniciado em 2021, o projeto surgiu da necessidade de reorganizar e reimplantar a biblioteca no presídio de Congonhas, através da parceria entre a Direção da Unidade Prisional, Prefeitura de Congonhas e Secretaria de Municipal de Cultura, Esportes, Lazer, Eventos e Turismo, por meio da Biblioteca Pública Municipal Djalma Andrade. O acervo da biblioteca foi constituído por obras existentes na unidade, doações da Biblioteca Municipal e outros que foram arrecadados durante a campanha “Doe livros e dê uma chance para quem está querendo mudar a página da vida”. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Agentes definem o transporte de paciente

O prefeito de Formiga Eugênio Vilela, a vice-prefeita Adriana Prado, e o secretário de Saúde, Gleison Frade, reuniram-se com os vereadores Flávio Couto, Flávio Martins, Luiz Carlos Tocão, Marcelo Fernandes e Osânia Silva para tratar sobre a Lei que estabelece que pacientes não atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) utilizem o transporte fornecido pela administração municipal aos pacientes em tratamento fora de domicílio. À época da apreciação do Projeto de Lei, o Executivo apresentou justificativa para o veto, através de portarias, resoluções e normativas do Ministério da Saúde, que restringem o uso do transporte aos pacientes do SUS. (Últimas Notícias – Formiga)

Fiscalizações intensificadas no Triângulo

O período da Piracema começou na última semana e, para coibir a pesca ilegal de algumas espécies de peixes, a Polícia Militar do Meio Ambiente (PM MAmb) intensificou a fiscalização nos rios e represas que cortam as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A ação contra a pesca predatória segue até o dia 28 de fevereiro de 2023. Segundo dados da 9ª CIA PM Mamb, que atua nas cidades de Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Santa Vitória e Tupaciguara, na última Piracema, que ocorreu de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, o número de pescados apreendidos aumentou mais de 434% se comparado com o período anterior, de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, passando de 23 kg para 123 kg. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

GV tem seminário sobre deficientes

O auditório da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale) ficou cheio na tarde de terça-feira, durante o 1º Seminário Municipal para Pessoa com Deficiência, promovido pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura. Mais de 1,3 mil inscritos acompanharam palestras que abordaram avanços e desafios na política pública de saúde para pessoa com deficiência, a participação no controle social do SUS e o preconceito como barreira a ser superada. Participaram autoridades municipais, representantes de conselhos municipais e do Conselho Estadual de Saúde, profissionais da saúde e educação, associações de pessoas com deficiência e comunidade em geral. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)