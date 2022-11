Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Vendas de novos caem em Minas

As vendas de veículos novos em Minas Gerais registraram queda pelo segundo mês consecutivo. No décimo mês do ano, os emplacamentos no Estado somaram57.452 unidades, volume 6,13% menor que em setembro, quando foram emplacados 61.203 veículos. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Apesar da retração em relação ao mês anterior, os emplacamentos foram 18,28% maiores se comparados a outubro de 2021, quando totalizaram 48.572 unidades. No acumulado do ano, as vendas também apresentaram alta – de 10,63%. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Cesta sobe 5,11% em Varginha

Neste início de novembro, o Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB-UNIS), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e pelo GEESUL, apresentou alta de 5,11% em comparação com o mesmo período de outubro. Foi a terceira alta consecutiva, provocada especialmente pela elevação nos preços médios do tomate, banana, óleo de soja e carne bovina. Em um ano, entre novembro de 2021 e novembro de 2022, a cesta básica na cidade acumula alta de 16,01%. Considerando apenas o ano de 2022, o aumento atinge 10,08%. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Em Passos, cesta cai R$ 10

O custo da cesta básica diminuiu R$10,65 em Passos em outubro. Pesquisa realizada pelo Procon da Câmara entre os dias 1º e 4 deste mês mostra que o valor dos 30 produtos com preços mais em conta ficou em R$R$297,23. No início do mês passado, o valor de R$307,88. Em relação a novembro de 2021, o custo da cesta acumula alta de 14,66%. De acordo com o Procon da Câmara, dos 30 produtos pesquisados, dez tiveram alta nos preços, dez registraram queda e dez não tiveram alteração. Entre os itens que tiveram maior redução nos preços, estão o queijo muçarela (-14,9%) e a carne de primeira (-12,51%). (Folha da Manhã – Passos)

Cidades participam de treinamento

Quase 30 cidades das Microrregiões do Baixo e Médio Jequitinhonha participaram do curso básico de Defesa Civil – Gestão de Desastres, na manhã de segunda-feira, 07, na Câmara Municipal de Almenara. O curso visa capacitar e atualizar agentes das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, principalmente nas ações de redução de riscos de desastres, socorro e assistencialismo à população, recuperação de áreas afetadas, entre outras competências de defesa civil nos municípios mineiros. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Copasa avança em programa de eficiência

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), no âmbito da Unidade de Negócio Oeste (Unoe), acaba de ser reconhecida no Programa de Eficiência Operacional, implantado pela Diretoria de Operação para avaliar a melhoria contínua da prestação de serviços de abastecimento e esgotamento sanitário nos mais de 600 municípios operados. As avaliações são realizadas anualmente. Na primeira etapa, empregados com conhecimento técnico analisam, entre outras questões, as condições de conservação e segurança das captações e Estações de Tratamento de Água (ETA) e Esgoto (ETEs). (Folha de Sabará – Sabará)

Empresa entregou novos ônibus

A Floramar, concessionária do transporte coletivo, fez a entrega de 15 novos ônibus ao município, dos 30 que serão entregues até o final do mês, cumprindo o contrato de concessão em vigor e, ao mesmo tempo, comemorando os 150 anos de Poços de Caldas. Na solenidade de entrega, ocorrida na garagem da empresa, estiveram presentes e fizeram uso da palavra, o prefeito Sérgio Azevedo, a vereadora Regina Cioffi, representando o Legislativo Municipal (acompanhada do vereador Wellington Paulista), do gerente-geral da Floramar, coronel Queiroz, e de forma improvisada e espontânea, o ex-diretor da Circullare, Flávio Cançado. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Prefeitura suspende posse dos aprovados

A Prefeitura Municipal de Governador Valadares publicou um comunicado informando sobre a suspensão da posse dos candidatos aprovados no Concurso Público da Administração Municipal. De acordo com a prefeitura, devido à necessidade de realizar adequações no sistema, a posse dos aprovados no concurso precisou ser suspensa temporariamente. Ainda segundo o comunicado, a Secretaria Municipal de Administração está atuando para que a retomada das posses dos aprovados aconteça já em 2023. E também esclarece que o edital com as novas datas está disponível e foi publicado. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)