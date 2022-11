Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Micro-ônibus sem cobrador gera protesto

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo Urbano (Sinttro) realizou bloqueio em três garagens do Consórcio Via JF, impedindo a saída de veículos do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora. A manifestação marcou posição contrária à circulação de micro-ônibus sem cobrador e foi encerrada ainda no início da manhã desta terça-feira, mas foi o suficiente para causar atraso em alguns itinerários. De acordo com o sindicato que representa a categoria, uma reunião foi marcada com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Turismo regional tem encontro

Valorizar e fomentar ainda mais as atrações turísticas da região. Este foi um dos pontos tratados no 1º Encontro Regional de Turismo de Piumhi. Representantes de Araxá participaram do evento que marcou o lançamento de 14 rotas turísticas da região. O encontro foi promovido pelo Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, que atualmente é formado por 20 municípios: Alpinópolis, Araxá, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Claraval, Delfinópolis, Guapé, Ibiraci, Ilicínea, Itaú de Minas, Passos, Piumhi, Pratápolis, Sacramento, São José da Barra, São Roque de Minas, São João Batista do Glória, Tapira e Vargem Bonita. (Correio de Araxá – Araxá)

Saúde funcionará no antigo Hospital

A Prefeitura de Caratinga alugou o imóvel em que funcionava o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, pelo valor de R$ 10.000. Desde o mês de março de 2022, os atendimentos do HNSA foram unificados no prédio da maternidade e o antigo imóvel ficou disponível para locação. Funcionarão no espaço a Central de Marcação, o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), o Serviço de Atenção Especializada (SAE); a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que hoje está instalada na sede dos bombeiros e o Departamento de Saúde do Trabalhador. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Programa de café bate recorde

O Especialíssimo, programa de cafés especiais da Cooxupé e da SMC Specialty Coffees, registrou número recorde de recebimento de sacas e lotes na edição de 2022. O crescimento no número de lotes foi de 53% em relação a 2021 e o maior já registrado no prêmio que existe desde 2016. Em 2022, no total foram recebidas 86.598 sacas de café (aumento de 39,4% em relação ao ano anterior) e 1.841 lotes (aumento de 53% ante 2021), via Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) e SMC Specialty Coffees, empresa de cafés especiais da Cooxupé. Serão distribuídos R$ 330 mil entre os selecionados. (Folha Regional – Muzambinho)

Portadores de varizes têm tratamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto inova no tratamento contra varizes e oferece agora, na rede pública de Saúde, a escleroterapia com espuma, um procedimento simples, que não necessita de anestesia ou internação. Geralmente, o tratamento mais comum é a remoção cirúrgica das veias comprometidas, mas a técnica médica oferecida no Sistema de Saúde de Ouro Preto diminui ou elimina as veias por meio da aplicação de uma substância chamada de esclerosante, que causa uma irritação na parede da veia, o que provoca seu endurecimento e eliminação. (O Liberal – Ouro Preto)

Praça recebeu rua de lazer

A Pracinha da Cultura (antigo CEU das Artes) recebeu mais uma rua de lazer que o Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está promovendo para a comemoração do mês as crianças nas unidades do CRAS e no CASI. No evento as crianças puderam se divertir com pula-pula, escorregador inflável, pintura de rosto, gincana, assistir apresentação de dança do Programa Arte Viva, teatro do Grupo IBEL, Grupo Heróis do Bem, shows dos cantores Henrique Martins e Jennifer Novais, além de ganharem guloseimas, corte de cabelo e tenda da saúde. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Tiradentes recebe o “Projeto Mucih”

Diante do sucesso das edições anteriores, o “Projeto Mucih – Música nas Cidades Históricas” estará em Tiradentes nos dias 11, 12 e 13 de novembro, de sexta a domingo, levando o melhor da cena instrumental brasileira à cidade mineira. Todas as atrações são franqueadas ao público. O Projeto também abre espaço para apresentações de músicos locais e grupos folclóricos da região. Entre os artistas, estão ícones como os saxofonistas Mauro Senise e Léo Gandelman, o pianista e compositor Cristóvão Bastos, o violonista Celso Faria, o multi-instrumentista Eduardo Farias, o percussionista Serginho Silva, o Duo Viegas / Ávila entre outros. (Jornal Panorama – São Lourenço)