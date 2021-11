Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Tributo a Vander Lee

Do alto da Serra da Piedade, em Caeté, rodeada pela exuberância da natureza e das montanhas mineiras, a Orquestra Ouro Preto faz tributo ao cantor e compositor Vander Lee (1966 – 2016). O concerto que une a beleza da paisagem e da música de Minas, promete emocionar o público em casa e será transmitido, gratuitamente, neste sábado, 27, às 20h30, pelo canal da orquestra no YouTube. Sob a regência do Maestro Rodrigo Toffolo, o trabalho resgata um dos discos mais emblemáticos de sua carreira: “No Balanço do Balaio”. Os sambas bem-humorados e as baladas românticas que compõem o álbum ganham versões orquestradas, com arranjos assinados por Marcelo Ramos. (Correio de Araxá)

Obras de pavimentação

O município de Caratinga vai contratar empresa para execução de obras de pavimentação do acesso ao Mirante da Pedra do Itaúna e revitalização da Praça Cesário Alvim, conforme contrato de Repasse da Caixa. O valor previsto para execução da obra é de R$1.086.822,98. A obra se trata de pavimentação de piso em concreto sextavado e asfaltamento do acesso ao mirante da Pedra Itaúna, além revitalização de parte do piso em pedras portuguesas da praça. A abertura dos envelopes deve ocorrer no próximo dia 08. O edital encontra-se à disposição na sede da prefeitura e no site www.caratinga.mg.gov.br. (Diário de Caratinga)

Cancelamento de eventos

Pelo menos oito cidades da região sul de Minas Gerais já decidiram cancelar as festividades de réveillon e carnaval de 2022, em razão da pandemia de do novo coronavírus. Entre os locais que já suspenderam os eventos estão Gonçalves, Cambuí, Cristais, Borda da Mata, Sapucaí-mirim, Poços de Caldas, Brasópolis, Córrego do Bom Jesus e Paraisópolis, considerando que as prefeitura já divulgaram notas oficiais informando sobre o cancelamento das festas. Conforme indicam os avisos, as suspensões visam evitar o surgimento de uma nova onda de covid-19. (Jornal Nova Imprensa – Formiga)

Inscrições para Conselho Tutelar

As inscrições para o processo de escolha de suplentes do Conselho Tutelar de Ipatinga ficam abertas até domingo, 28. Ao todo são 10 vagas de suplência para o mandato em vigência, referente ao período de 2020/2023. O processo de eleição suplementar é realizado agora porque na eleição anterior foram eleitos apenas cinco suplentes, cujos mandatos já se extinguiram. Quando convocado a assumir como titular, o conselheiro tem jornada de trabalho de 40 horas semanais, mais regime de plantão ou prontidão, conforme definido na Lei Municipal n° 2.517/2008. (Diário do Aço – Ipatinga)

Criação de cotas raciais

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, em primeiro turno, o projeto de lei que pretende reservar 20% das vagas previstas em concursos públicos realizados pelo município para negros e pardos. A votação ocorreu nesta semana e contou com manifestantes favoráveis e contrários à proposta, os quais permaneceram no plenário. Apenas dois vereadores votaram contra a proposição: Bejani Júnior e Sargento Mello Casal. Agora, o texto deve voltar a ser discutido nesta quinta-feira, 25, quando pode receber aval definitivo nos debates de segundo turno. Por conta das manifestações, o que impediu o bom andamento da votação, o presidente da casa chegou a suspender a sessão por cinco minutos antes da discussão do projeto. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Instalação de placas de rotas de fuga

A Prefeitura de Itajubá deu início a instalação de placas de rotas de fuga na cidade para situações de desastres naturais, como enchentes, enxurradas e deslizamentos de encostas. Segundo a prefeitura, as placas estão sendo instaladas nos bairros rurais Ano Bom, Ilha e Rio Manso com o objetivo de indicar saídas seguras e rápidas para a população. Os bairros Medicina e Anhumas serão os próximos contemplados. Ao todo serão mais de 60 placas instaladas pela prefeitura. A ação está prevista no “Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil de Itajubá”, lançado pela prefeitura em setembro. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

VI Simpósio de Leite a Pasto

O Sebrae Minas realiza nesta quinta-feira, 25, das 16h às 18h, o VI Simpósio de Leite a Pasto com o tema “Sua Produção e Lucratividade nunca mais serão as mesmas”. O evento online e gratuito tem como objetivo fortalecer a bacia leiteira do Vale do Mucuri e apontar soluções para melhorar os indicadores dos produtores locais, que atualmente estão abaixo dos indicadores médios nacionais, para que o agronegócio gere emprego e renda na região. Durante o encontro, acontecerão palestras com temas importantes para o crescimento dos empreendedores como: novas tecnologias, questões climáticas, tendências da economia e exemplos de sucesso. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)