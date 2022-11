Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Uberlândia é a 3ª com casos de “stalking”

Telefonemas, envios insistentes de mensagens, violação de privacidade e o medo de estar sendo monitorado a todo momento. Essas são algumas das violências sofridas por quem é vítima do “stalking”, também conhecido como crime de perseguição. O número de crimes computados neste ano na cidade é 500% maior do que o totalizado em 2021, quando a cidade teve 14 ocorrências do tipo formalizadas entre os meses de abril e dezembro. Na comparação com outros municípios de Minas Gerais, Uberlândia e Contagem, com 84 casos, ocupam a terceira posição do ranking com mais casos de stalking, atrás apenas de Belo Horizonte, com 324 denúncias, e Juiz de Fora, que teve 134 vítimas de perseguição desde janeiro do ano passado. (Diário de Uberlândia)

TJMG faz reunião no Norte

O corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior, visitou as Comarcas de Montes Claros, Januária e Brasília de Minas. O desembargador, que exerce a superintendência administrativa da Justiça de 1ª Instância, conversou com magistrados, servidores, funcionários terceirizados e estagiários sobre as ações em desenvolvimento na Corregedoria. O juiz auxiliar da Corregedoria, Leopoldo Mameluque, responsável pela 6ª Região Administrativa da Corregedoria, que engloba as comarcas visitadas, e a juíza coordenadora dos Juizados Especiais no Estado, Cláudia Luciene Silva Oliveira, também participaram das visitas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Projeto Casa da Moeda em Paraíso

A Acissp (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso), em parceria com a Santa Casa de Misericórdia e com o Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira lançaram o projeto Casa da Moeda. O objetivo é arrecadar troco nos estabelecimentos comerciais associados e doações para os dois hospitais de Paraíso. Para isso serão distribuídos cofrinhos em cada ponto comercial com o objetivo de captar moedas. Com uma periodicidade de 30 a 45 dias esses recipientes serão abertos pelo comerciante, acompanhado por um funcionário da Acissp, e os valores captados serão apurados. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

16,8 bi de investimento em ferrovias

A Petrocity Ferrovias acaba de assinar protocolo de intenções com o Governo de Minas para investimentos de R$ 16,8 bilhões no estado, voltados à construção de três ferrovias que passam por Minas, em um total de 2.068 quilômetros de extensão. Os trechos vão ligar Goiás e o Distrito Federal ao porto da empresa, que será construído na cidade de São Mateus (ES). O complexo ferroviário deverá se tornar um dos mais importantes ramais logísticos do país para importação e exportação de produtos. O projeto deverá gerar 2 mil empregos diretos e impactar outros milhares indiretamente. (Folha de Sabará – Sabará)

GM realizou 30 mil atendimentos

Em Uberaba, a Guarda Civil Municipal (CGM) ultrapassou a marca de 200 presos/conduzidos em flagrante, de janeiro a outubro de 2022. De acordo com estudo, foram efetuados 63 mandados de prisão cumpridos e 26 veículos foram recuperados, além de 900 porções de drogas apreendidas. Com o objetivo de executar policiamento ostensivo e preventivo, zelando a população, bens, serviços e instalações do Município, a GCM realizou 29.744 atendimentos. Os principais atendimentos foram realizados pela Patrulha Preventiva Comunitária, sendo 4.163. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Empresa vai exportar carnes suínas

A Pif Paf Alimentos passa a integrar o seleto grupo de nove empresas brasileiras que atendem a todas as especificações técnicas (sanitárias e de bem-estar animal) para exportar carne suína para o Canadá. Por meio da Fricasa, marca de referência no mercado nacional de processamento de suínos e adquirida em 2020, a companhia foi habilitada para fazer parte do acordo entre o Brasil e o Canadá, celebrado em março, para exportar os produtos para o país norte-americano. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Festur foi sucesso em Ouro Preto

Foi um sucesso a 2ª Edição do Festur – Festival Internacional de Turismo de Ouro Preto, com os temas Turismo, Conexão e Negócios. O evento é a melhor oportunidade para que municípios, circuitos turísticos e empresas do trade apresentem seus produtos, serviços e roteiros turísticos para um público ávido em conhecer as belezas e delícias de Minas. Além disso, o encontro vem abrindo portas para a realização de grandes negócios e abrir demandas aos destinos de interesse. A proposta do Festur é promover o Turismo de Minas Gerais por meio das potencialidades de cada cidade e região. Também propõe o enriquecimento das relações entre as governanças locais e regionais. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)