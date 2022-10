Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Indenização da tragédia chega a R$ 24,3 bi

Prestes a completar sete anos do rompimento da barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, a Fundação Renova e a prefeitura de Mariana, na região Central, assinaram ontem um termo de compromisso para a entrega do novo distrito. Trata-se de mais uma ação de reparação aos danos causados pela tragédia da mineradora Samarco, que tem como acionistas a Vale e BHP Billiton. Segundo a companhia, desde o ocorrido, que deixou 19 mortos, poluiu a bacia do rio Doce e inundou de lama a região, R$ 24,3 bilhões já foram desembolsados. Os números atualizados pela mineradora mostram ainda que 402,8 mil pessoas receberam cerca de R$ 11,46 bilhões em indenizações e auxílios financeiros emergenciais até agosto deste ano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Centro-Oeste tem nove casos de varíola

Divinópolis já tem cinco casos de varíola dos macacos confirmados. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), nesta quarta-feira, 19. Com isso, chegou a cinco casos da doença na cidade. A notificação consta no painel de monitoramento da SES-MG, e este é o 9º no Centro-Oeste de Minas. Além dos de Divinópolis, outros registros da doença foram feitos em: Bom Despacho (1), Nova Serrana (1) e Pará de Minas (1) e Formiga (1). Na plataforma da SES-MG, até esta quarta-feira constam 545 casos confirmados em Minas Gerais e 315 suspeitas em investigação. (Jornal Agora – Divinópolis)

Posto de Bombeiros recebe equipamentos

Uma das metas do Plano Municipal de Segurança de Barragens (PMSB) é contribuir para a estruturação física e qualificação da Defesa Civil Municipal. Já foram adquiridos veículos e equipamentos e está em curso o processo de construção do Centro de Controle e Comando da Defesa Civil, que integrará a atuação de forças de salvamento e segurança, como Defesa Civil, SAMU e Corpo de Bombeiros. O PMSB, por meio das empresas CSN Mineração, Gerdau e Vale e gestão da Adesiap, adquiriu e repassou para a Prefeitura de Congonhas um caminhão Auto Bomba Tanque Resgate, equipado com um desencarcerador e 4 kits completos de EAPR (Equipamento Autônomo de Proteção Respiratória), entre outros. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Cultura de GV promove seminário

O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro. Mas para a Gerência de Juventude da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SMCELT), o tempo de falar sobre a atuação de pessoas pretas na sociedade é agora. Por isso, a Prefeitura de Valadares convida todos para o seminário, aberto ao público, que acontecerá no auditório Luiz Franco, da Câmara Municipal. A ocasião terá por objetivo levantar discussões importantes acerca da igualdade racial por meio do tema “Negros na política e no mercado de trabalho hoje: qual o papel da igualdade nestes termos?”. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Moradores terão terrenos regularizados

Os moradores da Vila Almeida, no Bairro Linhares, Zona Leste de Juiz de Fora, terão suas terras regularizadas para produção rural. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), a expectativa é que 135 famílias formalizem suas titulações na região. Com isso, os produtores poderão ter acesso a políticas públicas voltadas para o segmento agrícola. Os produtores da Vila Almeida são responsáveis por grande parte da horticultura em Juiz de Fora. De acordo com informações levantadas pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) em junho deste ano, a região conta com 17 hectares de área, com a produção de 70 toneladas por ano de folhosas/hortaliças. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Araguari já prepara o Natal

Desde o início de outubro os comerciantes de Araguari começaram a decorar suas lojas com temas natalinos. A finalidade é atrair mais clientes e ampliar o período de vendas. Alguns comerciantes consultados estão com ótimas expectativas para o Natal deste ano, ainda mais por causa da flexibilização das normas de proteção adotadas na pandemia. O presidente da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, Diogo Machado, informou que, simbolicamente, a praça Manoel Bonito será o local das nossas festividades de Natal. “Iremos organizar um local, onde o Papai Noel ficará para distribuir balinhas, tirar fotos, entre outros; mas a casinha da praça Getúlio Vargas não será transferida”, disse. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

“Sala do Conhecimento” nas escolas

Proporcionar o contato de crianças e adolescentes com os livros, materiais educativos e recursos tecnológicos, auxiliando em seu processo de aprendizagem, é um dos propósitos da “Sala do Conhecimento”, um espaço de atividades interativas à Escola Municipal Paolla Carolina de Melo, em Tapira (MG), pelo Instituto Mosaic, responsável pelas ações sociais da Mosaic Fertilizantes. “Acreditamos que a educação é um dos pilares fundamentais para construirmos um futuro sustentável. Por isso, temos o compromisso de viabilizar projetos que promovam o desenvolvimento social nas comunidades onde atuamos”, explica Paulo Eduardo Batista, diretor executivo do Instituto Mosaic. (Correio de Araxá – Araxá)